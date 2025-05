„Das Reservat“ auf Netflix: Woke Keule statt spannender Krimi

Wer “Das Reservat” (Original: “Reservatet”) einschaltet, erwartet höchstwahrscheinlich einen packenden skandinavischen Krimi mit Tiefgang. Stattdessen serviert uns Netflix eine weitere Portion ihres typischen, übermoralisierenden Einheitsbreis, der jede Nuance für woke Predigten opfert. Die sechsteilige dänische Serie, seit Mai 2025 auf Platz 1 der Charts, beginnt vielversprechend, endet aber als ideologischer Holzhammer, der seine Zuschauer für dumm verkauft.

Die Serie beginnt mit dem Verschwinden von Ruby, einer philippinischen Au-pair, die bei der wohlhabenden dänischen Familie von Katarina und Rasmus lebt. Die Nachbarin Cecilie (Marie Bach Hansen) und Angel, ihre eigene Au-pair, graben tiefer, da die Polizei untätig bleibt. Klingt nach einem spannenden Krimi? Ist es auch – für etwa anderthalb Episoden. Dann kippt “Das Reservat” in eine moralinschwere Gesellschaftskritik, die mit Subtilität so viel zu tun hat wie ein Vorschlaghammer mit Feinarbeit.

Weiße sind immer die Bösen und das Au-pair-System ist „kolonialistisch“

Netflix bleibt sich treu: Wenn es Bösewichte gibt, sind es garantiert die weißen, wohlhabenden Europäer. In “Das Reservat” ist die gesamte Vorort-Gemeinschaft nördlich von Kopenhagen ein Nest aus Rassisten, Frauenhassern und Ausbeutern. Jede Figur mit heller Hautfarbe scheint entweder aktiv bösartig oder zumindest mitschuldig zu sein. Die Serie deutet an, dass Wohlstand per se verdorben ist. Natürlich ist das Opfer, Ruby, eine unschuldige, unterdrückte Migrantin. Die Botschaft? Weiße Privilegien gleich moralischer Bankrott. Das ist nicht nur einfallslos, sondern auch beleidigend für Zuschauer mit Resthirn.

Der Gipfel der Absurdität ist die Darstellung des Au-pair-Systems als „kolonialistisch“ und „rassistisch“. Die Serie insinuiert, dass Familien, die Au-pairs beschäftigen, quasi moderne Sklavenhalter sind. Dabei wird ignoriert, dass viele Frauen aus Ländern wie den Philippinen bewusst nach Europa kommen, um als Au-pairs zu arbeiten – für bessere Chancen, Geld und Erfahrungen. Diese Realität wird in “Das Reservat” zugunsten einer woken Erzählung ausgeblendet, die jede Form von Haushaltshilfe als ausbeuterisch brandmarkt. Es ist, als würde Netflix den Migrantinnen ihre eigene Handlungsfähigkeit absprechen, um sie als hilflose Opfer zu stilisieren. Ironisch, oder? Wer ist hier eigentlich herablassend?

Karikaturen statt Charaktere

Die Figuren in “Das Reservat” sind flach wie ein Fladenbrot. Cecilie, die neugierige Nachbarin, mutiert von einer potenziell interessanten Protagonistin zur Sprachrohr-Predigerin für soziale Gerechtigkeit. Rasmus und Katarina sind so übertrieben böse, dass sie wie aus einem schlechten Comic wirken. Und die Au-pairs? Sie bleiben blasse Symbole für Unterdrückung, ohne echte Tiefe oder Persönlichkeit. Die Serie opfert Charakterentwicklung für ihre Agenda – ein Klassiker im Netflix-Repertoire.

Achtung, Spoiler: Ruby wird tot gefunden, und die Polizei stuft es als Selbstmord ein. Cecilie und Ermittlerin Aicha vermuten Mord, und tatsächlich: Rasmus’ Sohn Oscar hat Ruby vergewaltigt, was zu ihrer Schwangerschaft führte. Seine Mutter Katarina wird als Mörderin impliziert, vertuscht alles, und Oscar bleibt straffrei. Das Ende ist kein Krimi-Abschluss, sondern ein Fuchteln mit dem moralischen Zeigefinger: Seht her, so schützen Privilegien die Bösen! Keine Auflösung, keine Katharsis – nur ein bitterer Nachgeschmack. Diese Serie will nicht unterhalten, sondern belehren. Und das nervt kolossal.

Daumen runter

Ach, und übrigens: Ich bin durchaus einer, den man in Filmen ganz leicht in den Wald locken kann. Ich falle in der Regel auf jede Finte im Drehbuch rein und bin am Ende bass erstaunt, wer der Täter war. Wenn mir aber der Sohn bereits in Folge 1 oder 2 im Hintergrund in der Unschärfe beim Lauschen gezeigt wird, tja, dann weiß sogar ich sofort: Der war’s.

Netflix scheint tatsächlich zu glauben, dass wir Zuschauer keine Grautöne vertragen – oder schlimmer, dass wir alle dieselbe Moral gepredigt bekommen müssen. Liebe Macher: Hört auf, uns wie Kinder zu behandeln! Hört auf uns zu erziehen und moralisch mit holzschnittartigen, plump-manipulativen Drehbüchern zu bevormunden! Erzählt stattdessen lieber mal wieder eine Geschichte ohne Agenda. Bis dahin: Daumen runter für “Das Reservat”.