Das RKI war zu keinem Zeitpunkt eine unabhängige wissenschaftliche Institution

Bisher wurden noch alle die Legitimität der damaligen Maßnahmen betreffenden Corona-Klagen in Deutschland abgewiesen mit der Begründung, dass das Robert-Koch-Institut (RKI) seine Erkenntnisse auf objektiver, rein fach- und sachbezogener, getreulich und gewissenhafter Grundlage, und zwar politisch unabhängig und rein nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, formuliert habe – was der Politik dann keine andere Wahl gelassen habe, als daraus im besten Interesse der Bevölkerung die harten Einschränkungen zu erlassen. So oder sinngemäß hörten wir dies seit dem Ende dieser “hausgemachten” Krise vor zweieinhalb Jahren.

Die RKI-Files zertrümmerten diese Illusion endgültig und spätestens seit der Befragung von RKI-Chef Lars Schaade als Zeuge am Verwaltungsgericht Osnabrück ist nun klar, dass sich die Justiz nicht länger auf die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI berufen kann, wenn sie die politischen Akteure weiterhin von Konsequenzen freihalten will. Im Gesundheitsausschuss des Bundestages habe ich mich als Mitglied und AfD-Abgeordnete dazu diese Woche eingehend geäußert.

Die Wissenschaft folgt der Politik – nicht umgekehrt

Sowohl den RKI-Protokollen als auch den bohrenden Fragen des Präsidenten des Verwaltungsgerichts Osnabrück ist die Erkenntnis zu verdanken, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht nun vermutlich für verfassungswidrig erklärt wird. Die Aussagen von Herrn Schaade (“natürlich nehmen wir Weisungen entgegen”) in diesem Zusammenhang lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass “die Wissenschaft”, die als Ausrede und stützende Autorität stets bemüht wird, auch hier dazu benutzt wurde, um der Bevölkerung politisch-ideologische Ziele unterzujubeln und dabei möglichst wenig Widerstand zu erzeugen.

Und auch hier zeigt sich, was wir auch im Klima und anderen Feldern zunehmend sehen: Die Politik folgt nicht der Wissenschaft – sondern es ist genau umgekehrt: Es werden solche “Wissenschaftler” und Institutionen als Experten ausgewählt, die das verkünden sollen, was die Politik hören will. Es muss daher endlich wieder echte, unabhängige und neutrale Wissenschaftsinstitutionen geben, die keinerlei politischem Einfluss unterliegen!