Das Schicksal der Verschickungskinder in Deutschland

Auch die Geschichte der Bundesrepublik hat ihre dunklen Kapitel. Eines davon ist das Los der Verschickungskinder (oder auch Kurkinder). Seit ich mich erstmals damit beschäftigte, wuchs in mir das Misstrauen in die Bundesrepublik ihrer vermeintlich “unschuldigen”, idyllischen ersten Jahrzehnte.

Von der Endphase des Kaiserreiches bis noch in die 1980er und sogar 1990er Jahre wurden Kinder – vom Kleinkindalter bis zu Pubertierenden – in beiden deutschen Staaten zuhauf in so genannte “Kinderheilanstalten” oder auf “Kinderkuren” geschickt. Im Westdeutschland der 1960er Jahre gab es fast 1.000 solcher Kinderheilanstalten, viele davon betrieben von den Kirchen, dem Staat oder privaten Geschäftemachern. Die Berichte der Betroffenen ähneln sich – und ich habe inzwischen viele Hunderte gelesen und gehört: Auf Anweisung von Amts- und Kinderärzten, Jugendämtern und Vormündern wurde teilweise jedes fünfte Kind eines deutschen Jahrgangs irgendwann einmal im Laufe seiner Kindheit in die “Kur” geschickt. Das hieß: Die Kinder wurden oftmals für sechs oder mehr Wochen von ihren Eltern getrennt. Häufige Ziele dieser Einweisungen war die Korrektur von Essstörungen (also oftmals Gewichtszunahme, zuweilen auch Gewichtsabnahme), aber auch die Heilung von Asthma und anderen Atembeschwerden.

Prügel bei geringsten Verstößen

Viele wurden an den großen Hauptbahnhöfen von ihren Eltern getrennt, wo es – oft in Sonderzügen – in Richtung der Kurorte ging, die naturgemäß oft an der Küste oder in den Mittelgebirge lagen. Die jüngsten Kinder waren zwei, drei, vier, fünf Jahre alt; viele konnten noch nicht einmal lesen und schreiben. In diesen Kinderheilanstalten herrschte über Jahrzehnte – und das teilweise noch bis in die späten 70er Jahre – ein sehr kalter-rauer, militaristisch-lieblos geprägter Umgang vor. Die Kinder schliefen in Massenschlafsälen in Gruppen von einem bis zu mehreren Dutzend, und waren dort nach Alter und Geschlecht streng getrennt. Der Alltag in den Kinderheilanstalten folgte einem straffen Zeitplan: Reden und Lachen war vielfach verboten, kleinste Verstöße wurden häufig mit Prügel geahndet. Zwangsfixierungen waren an der Tagesordnung.

Das servierte Essen musste stets vollständig verzehrt werden. Wer das nicht schaffte, musste im Speisessaal bleiben, bis der Teller leer war. Die Speisen unterschieden sich häufig von der Kost der Elternhäuser; sie wird überwiegend als sehr eintönig bis eklig, oftmals sogar schlecht und verdorben beschrieben.

Wenn ein Kind erbrach, musste es teilweise das eigene Erbrochene essen. Der Toilettengang erfolgte zu festen Zeiten. Oft durften die Kinder noch nicht einmal die Kabinentür schließen und erfolgte die Notdurft in direkter Anwesenheit der “Tanten” und “Onkel”, wie sich die Aufseher selbst nannten. Nachts waren die Schlafsäle vielerorts abgeschlossen und es war kein Toilettengang möglich; teilweise konnte die Notdurft auf einem Nachttopf verrichtet werden. Wer ins Bett machte, musste oft stunden- und tagelang in dem Schmutz weiterschlafen – in Extremfällen bis zum Ende des Aufenthaltes. Bettnässer wurden vor der ganzen Gruppe beschimpft und bloßgestellt (was ihren nächtlichen Blasendruck naturgemäß noch verstärkte).

Rechtlose Kinder

Bei Erkrankungen wurde fast nie ein Arzt gerufen. Es gibt Berichte von Einschließungen in dunklen (Keller-)Räumen – und, weniger verwunderlich, leider auch von sexuellen Übergriffen. Strenge Mittagsruhe war verpflichtend. Wer in der vorgegebenen Ruhezeit mit geöffneten Augen erwischt wurde, erhielt vielfach Schläge und andere Sanktionen. Auch katholische Ordensschwestern und evangelische Diakonissinnen schreckten vor körperlicher Gewalt nicht zurück. Die mit Sicherheit schlimmsten Skandale waren Medikamentenversuche und Gruppenvergewaltigungen durch männliches Pflegepersonal, wie beispielsweise in einer Einrichtung in Bad Reichenhall im Jahre 1967 geschehen.

Bei meiner Beschäftigung mit diesem Thema haben sich mir einige besonders heftige Beispiele eingeprägt: Ein Mädchen, das die Magen-Darm-Grippe bekam und sich übergab, wurde von einer Schwester beschimpft und musste – schwerkrank und geschwächt – ihre “Sauerei” wieder in Ordnung bringen. Unter den Jungen gab es häufig Gewalt von Älteren an Jüngeren; 1969 kamen in einer Jugendheilanstalt sogar drei Jungen zu Tode. Ein Opfer wurde dabei nachweislich von anderen Jugendlichen zu Tode geprügelt. In einem Kurheim ging nachts der Hausmeister durch die Schlafsäle und zog den Mädchen die Unterhosen aus – mit der fadenscheinigen Begründung, er müsse schauen, ob die Mädchen uriniert hätten. Die kleinen Kinder waren vollkommen rechtlos.

Wie war so etwas möglich?

Besuch durften die Insassen nicht empfangen. Die Postkarten, die die Kinder zusammen mit den Schwestern schrieben, wurden zensiert, teilweise wurde den Kindern auch diktiert, was sie zu schreiben hätten. Erhielten die Kinder – zum Beispiel zu ihren Geburtstagen – Pakete von ihren Eltern, wurde der Inhalt an die ganze Gruppe verteilt (sofern die Post überhaupt bei den Kindern ankam). Wanderungen und Ausflüge waren selten; die Kinder sollten ja zumeist zunehmen und nicht abnehmen. Einige Kinder, die an die Küste fuhren und sich auf das Meer freuten, bekamen dieses nur auf der Fährüberfahrt zu Gesicht.

Vereinzelt gibt es auch Berichte über positive Erinnerungen an diese Kinderheilanstalten. Die meisten Betroffenen berichten jedoch, dass in diesen Anstalten ihre Kindheit faktisch geendet habe. Wer sich heute mit den Berichten der ehemaligen Verschickungskinder beschäftigt, wird auf unbeschreibliche menschliche Abgründe stoßen. Die Frage, die sich stellt, lautet: Wie konnte es soweit kommen? Wie war so etwas möglich? Ohne die damaligen Zustände rechtfertigen zu wollen, muss natürlich zunächst eingeräumt werden, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auch noch in der Nachkriegszeit die Kinder- und Jugendpsychologie in den Kinderschuhen steckte und in den Einrichtungen moderne Therapieansätze gänzlich fehlten. Entsprechen war auch das Personal in keiner Weise qualifiziert für einen bedürfnisgerechten Umgang mit den Kindern.

Keine wirksamen Kontrollen

Viele Eltern waren damals froh, wenn ihre Kinder eine Zeit lang – auf Kosten der Krankenkassen und der Fürsorge – in Obhut waren. Als fatal erwies sich hierbei, dass viele Eltern aufgrund des damals noch verinnerlichten Obrigkeitsgehorsames nicht wagten, die Maßnahmen von unangefochtenen Autoritäten wie Ärzten oder Amtspersonen in Frage oder Abrede zu stellen. Die Kinder selbst schwiegen vielfach – und denen, die doch den Mund aufmachten, wurde selten Glauben geschenkt. Die wenigen Eltern, die gegen diese Zustände aufbegehrten, wenn ihre Kinder offensichtlich misshandelt und traumatisiert aus den Kuren zurückkamen, stießen ebenfalls zumeist auf taube Ohren bei Gerichten und Ämter.

Das Versagen der Aufsichtsbehörden war eklatant; die Jugendämter kontrollierten nur sehr selten und wenn, dann nach vorheriger Anmeldung. Vom Personal der Einrichtungen selbst war keine Hilfe zu erwarten. Die Hierarchie unter den Schwestern und Mitarbeitern war äußerst straff und streng. Befehlsverweigerung und “Illoyalität” wurden sanktioniert. Die Schweigespirale wirkte unter Tätern und Opfer lange nach. Erst seit wenigen Jahren melden sich immer mehr Verschickungskinder öffentlich zu Wort.

Schandfleck der gesamtdeutschen Geschichte

Nur zögerlich und sehr vereinzelt begann der westdeutsche Staat ab etwa 1969 mit der Schließung der ersten Kinderheilanstalten. Doch noch bis in die 1980er Jahre, vereinzelt sogar in die frühen 1990er Jahre hinein wurden kleine Kinder oft mutterseelenallein auf eine Reise in Anstalten geschickt, in denen es wenig bis überhaupt nichts Liebevolles gab. Nicht von ungefähr bezeichneten Nachbarn ehemaliger Kinderheilanstalten die Insassen dort als “kleine Sträflinge”. Das Phänomen verschwand mit dem Aufkommen der Mutter-Kind-Kuren in Westdeutschland ab 1983 recht schnell, in den neuen Bundesländern in den Jahren nach der Wende. Erst später, durch Sensibilisieung der Öffentlichkeit und Medienberichte, wurde das Problem klar benannt und immer mehr Opfer meldeten sich zu Wort.

Die strukturelle Gewalt, die Generationen von deutschen Heim- und Kurkindern angetan wurde, bleibt jedoch ein Schandfleck in der Geschichte beider deutscher Staaten. Ich finde die Vorstellung nach wie vor verstörend, dass kleine Kinder noch vor wenigen Jahrzehnten über Wochen und Monate – unter dem Deckmantel der Gesundheitsfürsorge – gewaltsam ihren Familien entrissen und in Drill gefangen gehalten wurden.