Das Schweigen der Belämmerten: ARD und ZDF versagen bei der Iran-Berichterstattung erneut auf ganzer Linie

Der seit zwei Wochen anhaltende Volksaufstand gegen das iranische Mullah-Regime nimmt immer brutalere Ausmaße an. Offenbar herrschen inzwischen endgültig bürgerkriegsartige Zustände. Moscheen werden angezündet und Überwachungskameras abgerissen. Man geht derzeit von etwa 2.000 toten Aufständischen aus. Die wahren Zahlen dürften noch erheblich höher liegen. Das taumelnde Regime hat Internet und Telefon abgeschaltet und geht mit äußerster Brutalität vor, die Menschen scheinen aber endgültig genug von der grausamen Islam-Diktatur zu haben. US-Präsident Donald Trump soll am morgigen Dienstag über Optionen gegen die Mullahs informiert werden. Dazu gehören sowohl klassisch militärische als auch Cyberangriffe oder Sanktionen. „Ich glaube, Trump wird sie bombardieren, weil er es angekündigt hat“, erklärte ein Außenpolitik-Experte der Republikaner. Falls Trump ein Signal an die iranische Führung senden wolle, seien Symbole des Regimes und die Öl-Infrastruktur mögliche Ziele.

In dieser dramatischen Situation erweist sich der milliardenschwere Zwangsgebühren-Moloch von ARD und ZDF wieder einmal als Totalausfall: Während sich möglicherweise der Sturz, auf jeden Fall aber die weitere Schwächung eines Regimes vollzieht, das die Welt seit fast 47 Jahren in Atem hält, islamistischen Terror fördert und die Region nach Kräften destabilisiert, berichtet der öffentlich-rechtliche Staatsfunk nur beiläufig darüber. „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und vor allem das ZDF, reagieren seit Tagen nur halbherzig auf die Proteste im Iran. Im Gazakrieg gab es täglich Berichte über den angeblichen Genozid an den Palästinensern. Aber die Proteste in Teheran und Demonstrationen von Exil-Iranern weltweit werden überwiegend ignoriert. Das ZDF misst hier offensichtlich mit zweierlei Maß!, kritisierte der Exil-Iraner und CDU-Bundestagsabgeordnete Reza Asghari. Doch diese Vorwürfe bügelt man beim ZDF einfach ab: „Das ZDF ist bereits früh, am 31. Dezember 2025 und somit kurz nach Beginn der Proteste im Iran, in die Berichterstattung eingestiegen und informiert seither kontinuierlich über die Lage“, hieß auf Anfrage von „Bild“.

Unkritische Hamas-Übernahme

Schon der erste Beitrag in der Hauptnachrichtensendung „ZDFheute“ um 19 Uhr am Silvester habe eingeordnet, dass sich den Protesten, die zuerst von Händlern ausgingen, weitere Teile der Zivilbevölkerung anschlossen. Auch ein Missverhältnis im Vergleich zur Gaza-Berichterstattung wies man zurück. Beide Themen stünden in keinem inhaltlichen Zusammenhang. Die Berichterstattung erfolge „unabhängig voneinander und dem jeweiligen Nachrichtenwert angemessen“. Wie üblich, stimmt das bestenfalls teilweise:. Die Mullahs sind der Erzfeind Israels und der USA – so wie auch weite Teile von ARD und ZDF. Zudem ist der 1979 gestürzte Schah seit eh und je eine Hassfigur der Linken. Dass Demonstranten im Iran nun teilweise die Rückkehr von dessen Sohn fordern und die Wiederherstellung der Monarchie fordern, dürfte vielen ÖRR-Redakteuren ebenfalls schwer im Magen liegen. Während das Vorgehen Israels im Gazastreifen immer wieder in den düstersten Farben gezeichnet wurde, die Berichte der Hamas-Behörden unkritisch weitergegeben und Ursache und Wirkung des Konflikts völlig auf den Kopf gestellt wurde, ist man gegenüber dem iranischen Regime wesentlich zurückhaltender. Dessen grausame Unterdrückung des eigenen Volkes wird nicht annähernd so häufig und intensiv geschildert wie die vermeintlich überzogene Kriegsführung des jüdischen Staates gegen die Hamas.

Und schließlich missfällt vielen im ÖRR auch, dass ein Volk gegen die Bevormundung durch den Islam aufbegehrt, den man in Deutschland doch als grandiose kulturelle Bereicherung verkauft. Die gezielte Nicht- und Desinformation von ARD und ZDF über ein weltbewegendes Thema aus rein ideologischen Gründen beweist zum x-ten Mal, dass dieses Gebilde keine Existenzberechtigung mehr hat und endlich zerschlagen werden muss. Es ist wahrlich niemandem mehr vermittelbar, unter Androhung von Schikanen von Beugehaft jeden Monat über 18 Euro an dieses gigantische linke Propagandakonglomerat bezahlen zu müssen.