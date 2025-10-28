Das sozialistische Stadtbild siegt!

Liebe Freunde des gepflegten Stadtbilds, alles wird gut. Nach der Besteigung des “Pik Lenin” und des “Pik Kommunismus” strebt die deutsche Sozialdemokratie nun schon dem nächsten politischen Achttausender entgegen: Dem Stadtbildgipfel. Die Genossen haben im Basislager eine Taskforce gegründet und in Windeseile acht Punkte zur Rettung des guten Bildes herausgearbeitet. Acht Punkte, um ein Abbild zu verbessern, dessen prinzipiell hervorragender Zustand soeben nochmal durch Massendemonstrationen zufriedener Töchter mit fröhlichen Pappschildchen unterstrichen wurde. Was soll man sagen? Es wird jetzt also noch besser, als es ohnehin schon ist.

Worum geht’s? Nun, der Maßnahmeplan ist nichts weniger als der große Sprung nach vorn. Hin zum Idealzustand alles Urbanen. Im Prinzip geht es darum, den Nörglern in einem nationalen Kraftakt die miese Stimmung auszutreiben. Das „Bild“ also, das die Genossen Klassenkämpfer täglich den Zentralorganen des schreibenden und sendenden Qualitätshandwerks entnehmen, soll einfach wieder mit dem Glück übereinstimmen, dass das Volk beim täglichen Flanieren durch die bunten deutschen Stadtzentren empfindet. Darum geht’s.

Empfundene Bildverbesserung der Sozialdemokratie

Die hier und da bekrittelte „Sicherheit“ muss deshalb nicht mit der Brechstange durchgesetzt, sondern – das ist Punkt Eins im Plan – jetzt vor allem „breiter gedacht“ werden. Schließlich geht es ja nicht um reale Missstände, sondern um ein heuristisches Wahrnehmungsphänomen, das vorgaukelt, die Lösung fürs Stadtbild bestünde in ethnisch entmischten Todeszonen, wie sie etwa in Polen, Ungarn, China oder Japan heute noch zu finden sind. Wie die empfundene Bildverbesserung der Sozialdemokratie aussehen soll, wird im Detail erläutert. Erstmal gibt‘s „Millionen Bäume“. Die Messerverbotszonen werden also künftig „stärker begrünt“.

Was unzweifelhaft dazu führen wird, das Vergewaltiger nicht mehr mit vorgehaltenen Cuttern über Frauen herfallen, sondern die Gelegenheit ergreifen und….Bäume umarmen! Schlicht genial. Auch das angeblich verschwundene „Vertrauen“ soll jetzt noch weiter gestärkt werden. Durch „Notrufsysteme und sichere Wegekonzepte“. Vermutlich erhalten Juden und Homosexuelle jetzt vor dem Betreten der Medina nicht nur einen Headset-Guide, der ihnen die aktuell sichersten Gehwege soufliert, sondern auch eine Art Notknopf in die Hand, mit dem sie den örtlichen Friedensrichter oder die Antidiskriminierungsbeauftragte der SPD erreichen können.

Entstehende Nutzungslücken

Der sicherste Weg ist freilich immer noch der über den häuslichen Flur, vom Schlafzimmer in die Küche. „Wir bleiben zuhause!“ war ja immer ein gutes Mittel für mehr Sicherheit. Es geht ja schließlich um „Respekt! Fordern auch die Genossen in einem der nächsten Punkte. Das haben sie wahrscheinlich von den unbegleiteten minderjährigen Straßenhändlern übernommen, die reflexartig „Respekt!“ vom Nazi einfordern, wann immer der als alte runzlige Kartoffel die Brüdergemeinde beim informellen Zusammenstehen stört. Und dann auch immer noch „so guckt“, statt einfach die Straßenseite zu wechseln. „Trinkstellen“ werden auch gefordert.

Mehr so draußen an der Luft, denn die „Trinkhallen“ von früher haben ein Problem mit dem bisher verhinderten sozialistischen Mietendeckel. Die entstehenden Nutzungslücken werden aber – Allah sei Dank – bisher noch immer von Wettbüros des Vertrauens, den An- und Verkäufern, den multifunktionalen Spätis oder frisierenden Barbaren vielfältigst gefüllt. Ratzfatz geht das. „Nutzungsmischung“ nennt das die spezialdemokratische Programmkommission unter Förderungspunkt Vier.

Turboprogramme im Neuland

Dann haben die Sozialdemokraten noch ganz viele, also eher so fundamentale Dinge entdeckt: In der Stadt soll künftig „gewohnt und gearbeitet“ werden. „Ökologisch und lebenswert“ soll es sein. „Kultur und Sport“ soll es geben. Und „Mobilität“ der Zukunft natürlich. Die Mobilität von Morgen entstammt den guten alten, vorindustriellen und damit CO2-sparenden Zeiten. Radverkehr und natürlich täglich zehntausend Schritte also, die den Rollator-Deutschen ja ohnehin empfohlen werden. Autos fahren, wenn überhaupt, dann bitte künftig mit Schrittgeschwindigkeit durch die Weihnachtsmärkte.

Ach ja: Auch die „Digitalisierung“ gehört natürlich in die Stadt der Zukunft. Dieses „Neuland“ wird ja hierzulande regelmäßig, so etwa alle zwanzig Jahre, völlig neu entdeckt. Turboprogramme gibt‘s natürlich auch noch. Hier läuft die SPD nun wirklich zur Hochform auf. Es wimmelt nur so von eindrucksvollen Begriffen. „Housing first. Co working-Spaces. Lokale Innovationsnetzwerke. Schwammstadtprinzipien. Sharing-Angebote. Emissionsfreie Logistik. Smart-City und Stadtbildmonitoring. Bauturbo.“

FDP-Wähler im Feinripp

„Boah!“, ertönt es innerlich. Das isses! Endlich sagt’s mal einer. Angesichts eines solchen Innovationssturms muss man sich selbst als gelernter Stadtplaner erstmal setzen. Und sogar daran hat das SPD-Kompetenzzentrum gedacht. Sitzgelegenheiten! Ob nun Europaletten-Bänke oder Europaletten-Sessel, ob nun in den vielen weiteren „Drogenkonsumräumen“ oder mehr so in den Wartehäuschen und Unterführungen des klimaneutralen Nahverkehrs, das muss man sicher noch im Einzelnen verhandeln. Es wird jedenfalls der pure Wahnsinn, das neue Stadtbild. Die Sozialdemokraten wollen sich aber nicht nur ums Bild kümmern, sondern auch um den Ton.

Und am Sound gibt es nun wirklich einiges zu verbessern. Da ist nun doch was aus dem Ruder gelaufen, das wirklich Millionen von Stadtbewohnern und Touristen signifikant beeinträchtigt. „Catcalling!“ Kommt im kommunistischen „Manifest der guten Stadt“ deshalb gleich ganz vorn, direkt nach dem „Breiter Denken!“ Das leuchtet ein. Welcher flotten Burkaträgerin in Ludwigshafen wäre nicht schon von alten weißen FDP-Wählern im Feinripp, von der Fensterbank des Souterrain aus, ein lüsternes „Geile Miez!“ hinterhergeworfen worden. Die SPD geht daher jetzt frontal an, was Menschen bewegt. Erstmal sind Meldestellen erforderlich. Man muss sich noch einen prägnanten Namen einfallen lassen, damit ein Sonderprogramm mit Sondervermögen aufgelegt werden kann. Bissel was Peppiges. Vielleicht „Aufstehen gegen Katz und Ketze!”, oder sowas in der Art.