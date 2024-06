Das System sagt danke: Literaturpreis für ZDF-Allzweckhetzerin Sarah Bosetti

Die vom ZDF zu unverdienter Prominenz erhobene “Komikerin” und Moderatorin Sarah Bosetti, die – wie ihr Kollege Jan Böhmermann – im Tarnkleid der Satire auf primitivste Weise und auf Kosten der Zwangsgebührenzahler linksextreme Agitprop verbreitet, darf sich über einen weiteren Preis freuen: Das rheinland-pfälzische Schifferstadt verlieh der unlustigen Staatshetzerin den Ernst-Johann-Literaturpreis. Der Stadtrat schloss sich dem Votum der Jury einstimmig an. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird alle drei Jahre an Autoren vergeben, die dem literarischen Schaffen des Namensgebers gerecht werden. Die Auszeichnung für Bosetti muss man dann allerdings wohl als Beschmutzung des Andenkens des 1980 verstorbenen Schriftstellers und Journalisten Ernst Johann einordnen – denn keinem Autor mit Niveau und Selbstachtung könnte es gefallen, wenn Bosettis unerträglich plumpe Ausfälle in die Tradition seines Werkes gestellt würden.

Die beiden letzten Preisträgerinnen waren Juli Zeh und Elke Heidenreich gewesen – geistig, sprachlich und gesamtintellektuell wahrlich andere Kaliber als Bosetti, die 2021 bundesweite Bekanntheit erlangte, als sie während der Corona-Hysterie in ihrem ZDF-Podcast „Bosetti will reden!“ die Frage aufwarf: „Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes?” – um sich dann selbst die Antwort zu geben: “Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes.“ Obwohl seit Josef Mengele auf deutschem Boden wohl niemand in deutlicheren Worten die Entmenschlichung von gesellschaftlich Ausgegrenzten betrieben hatte, gereichte der Aufschrei, der sich gegen diesen niederträchtigen Vergleich erhob, Bosetti keineswegs zum Nachteil.

Ihre Hetze im Sinne des tiefen Linksstaats

Im Gegenteil: Seit dieser Nutzloserklärung entbehrlicher, wegzuoperierender Volksschädlinge konnte diese Systemschranze erst recht reüssieren und sich als fester Bestandteil des links-woken ÖRR-Establishments etablieren. Bosetti erhielt sogar eine eigene Sendung und in diesem Jahr bereits den (allerdings schon länger durch bizarre Zuerkennungen, unter anderem an Böhmermann, desavouierten) Grimme-Preis, was erneut die völlige Geschmacksverirrung bei diesen zunehmend zum schlechten Witz geratenen Veranstaltungen offenlegte. Bosetti gibt für jüngere Kolleginnen und den künstlerischen Nachwuchs dabei ein fatales Beispiel ab – zeigt sie doch, dass heute im Kulturbetrieb wie auch in der Politik gänzlich Talentfreiheit und Mediokrität einer Spitzenkarriere nicht im Wege stehen, solange die Gesinnung stimmt. Bosetti hat ihre Linientreue inzwischen so gründlich unter Beweis gestellt, dass ihr alle Türen offenstehen. Ihre Hetze im Sinne des tiefen Linksstaats und des herrschenden Paradigmas ist dabei so “vielfältig” und monothematisch wie das neue Deutschland: Nach den Ungeimpften ging es “gegen rechts” munter weiter – und natürlich auch gegen “Klimaleugner“.

Unter anderem machte sie sich die grundgesetzwidrige Forderung der Klimasekte der „Letzten Generation“ nach einem sozialistischen Rätestaat zu eigen und unterstützt auch sonst eilfertig das gesamte Spektrum des linkswoken Kanons. Dabei zeichnet sie sich durch eine besondere Humorlosigkeit und das für diese Gattung typische oberlehrerhafte Gebaren bei gleichzeitiger völliger Ahnungslosigkeit in der Sache aus. Wie auch Böhmermann fehlt Bosetti absolut alles, was einen begabten Humoristen ausmachen würde. Am Ende bleibt nichts weiter übrig als eine unlustige Dreckschleuder, die ohne jeglichen Hintersinn und Tiefgang ihr Gift im Dienst des (noch) herrschenden Ambientes verspritzt und dafür von diesem und seinen Fellachen bis in die Provinz hinab mit Lametta behängt wird. Schifferstadt hat mit für diesem eklatanten Fehlgriff den Ernst-Johann-Preis entehrt, wenn nicht zu Grabe getragen.