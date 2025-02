Das universelle Heilmittel ist gefunden: Allzweckdemos gegen rechts!

Seit uralten Zeiten sehen sich Menschen und auch Menschinnen einer großen Zahl von Problemen gegenüber, die es zu bewältigen und zu lösen gilt. Viele Hindernisse und Stolpersteine, die sich auf dem Entwicklungsweg der Menschheit befanden, konnten entfernt und aufgelöst werden. Geniale Ideen beendeten Konflikte, Streitigkeiten, technische Herausforderungen und vieles mehr.

Denken Sie nur an die Idee sich selbst ein Hause zu bauen, um nicht bei den Schwiegereltern einziehen zu müssen! Aber leider ist es der Menschheit bis heute nicht gelungen, besonders lästige und provozierende Kuriositäten nachhaltig zu erledigen, abzustempeln, zu lochen und abzuheften.

Grüner Innovationsgeist weist den Weg

In der Hochphase der buntenrepublikanischen Evolution vom Heimatland zum des Landes der Dichter und Denker zum Migrantengüllefass und Musterland parasitärer Schmelztiegel hat sich eine bestimmte Bevölkerungsschicht einen unauslöschlichen Namen in den Aufzeichnungen der Geschichte gemacht – durch die Mutter aller Problemlösungen, den Schlüssel aller Schüssel und die Quintessenz aller salomonischen Weisheiten: Die Grünen mitsamt ihren _Innen und die Linken (ebenfalls mit den inkludierten _innen) zeigen der Welt einmal mehr, wie nachhaltige Problemlösung geht.

Begünstigt durch frische Luft und wallendes Blut beim Lastenradfahren oder dem Beladen von SUVs mit Erzeugnissen der nächstgelegenen SoLawi (Solidarische Landwirtschaft) kamen diese blitzgescheiten Zeitgenossen auf die Begeisterungsstürme auslösende Idee, die ultimative Antwort zu geben auf alle Beeinträchtigungen und Benachteiligungen, alle Widrigkeiten und Probleme, allen Hürden und Hemmnissen; eine Antwort, die nicht nur passend ist, sondern die sich regelrecht gewaschen hat, eine Art Vademecum aller Gut- und Bessermenschen, die Lösung aller Lösungen: Nämlich Demos gegen rechts. Diese Maßnahme, wenn sie regelmäßig und mit den korrekten Parolen durchgeführt wird, macht nicht nur weltweit mächtig Eindruck, sondern beschämt alle Nichtteilnehmenden durch das bloße Ziel der Proteste, das die moralische Überlegenheit der Teilnehmer_innenden verdeutlicht.

Vielfältige Anwendungsgebiete

Wer hat nicht schon davon gehört: Der Schokopudding in der Goldstücke-Suite um die Ecke schmeckt nicht, wodurch der Lastenfahrrad-Kardanwellen-Konstrukteur aus Somalia von herz – und gedankenlosen Kartoffeln ja förmlich gezwungen wird, infolgedessen auszurasten und seinem Küchenmesser die Fußgängerzonen der Republik zu zeigen. Hier passt eine spontane Demo gegen rechts ausgezeichnet!

Oder denken Sie an unsere überaus fähige öffentliche Verwaltung. Besonders lobend sei hierbei die Verkehrsplanungabteilung dieser wackeren Streiter für Geldverschwendung und unnützen Unfug erwähnt. Eine oder zwei genial positionierte Dauerbaustellen – und der Verkehrsinfarkt in der Innenstadt ist auf Monate hinaus gesichert! Jetzt könnte sich der noch produktiv am Arbeitsprozess beteiligte automobilistische Pendler aufregen und einen Beschwerdebrief schreiben; dies ist jedoch maximal die zweitbeste Strategie. Besser wäre es, auch hier eine Demo gegen rechts zu organisieren und einen Durchmarschweg zu beantragen, der durch die Dauerbaustellen führt – und schwupps!, ist dem Antrag stattgegeben und die Baustellen sind zeitnah verschwunden.

Die “Demo gegen rechts” als Schweigemarsch

Der betroffene Gutmensch neigt natürlich dazu, bei seinen kollektiven Fußmärschen der Gerechtigkeit auch Parolen gegen rechtsextreme Parteien wie die FDP, das BSW oder die CDU zu skandieren. Das ist zwar nett, aber hier gibt es noch Optimierungsbedarf. In letzter Zeit trafen die wandelnden Lichterketten nämlich immer mal wieder auf kulturell hochstehende Dauer – und Flatrategäste aus dem westasiatischen Raum und dem levantinischen Mittelmeerbereich. Diese freundlichen Zeitgenossen äußern meistens lautstark von der Polizei tolerierte und von daher völlig nachvollziehbare Forderungen dergestalt, dass alle Juden geköpft oder erschossen werden sollten.

Trifft also nun eine Gutmenschen-gegen-rechts-Demonstration auf diese schwarz-weiß-grün kostümierten Kulturbringer, so gebietet es die Gastfreundschaft, daß die einheimische Kartoffel schweigt, betreten den Kopf senkt und aufmerksam den Bodenbelag studiert. Natürlich können Linkende und Grünende auf Befehl sofort und jederzeit ein selten dämliches Gesicht machen (sogar ohne dazu eine Grimasse schneiden zu müssen), aber dies ist zur Völkerverständigung nicht wirklich nötig. Das Haupt zu senken und zu schweigen reicht.

Das erhabene geistig-spirituelle Erbe der Buntenrepublik

Immer wieder protestierten in der Geschichte der Menschheit die Völker gegen ihre Herrscher oder revoltierten sogar das eine oder andere Mal gegen Willkür und Unterdrückung. Wie langweilig, wie rückständig, wie „rechts“ eben! Der bunte Gender-Gaga-Michel macht das unendlich besser: Im Auftrag seiner Regierung protestiert er gegen das eigene Volk.

Dieses kluge und weitsichtige Handlungsmuster wird gewiss bald Nachahmer auf der blauen Märchenkugel finden. Dann sind die Probleme der Menschen für immer gelöst!