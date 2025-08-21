Das Verfassungsgericht als Beute des Parteienstaats

Demokratie muss manchmal interpretiert werden: Eigentlich sollten parteibuchfreie Richter (zumindest) am Bundesverfassungsgericht eine Selbstverständlichkeit sein. Schließlich soll das höchste Gericht im Land nicht der verlängerte Arm irgendeiner Parteizentrale sein, sondern Garant für Neutralität und Gerechtigkeit. Doch die Wirklichkeit hat sich längst von diesem Ideal verabschiedet. In Karlsruhe thronen Richter mit Parteistempeln, als ginge es um die Besetzung eines Aufsichtsrates. Parteien, die sich bei jeder Gelegenheit mit der Einhaltung demokratischer Regeln schmücken, haben das Bundesverfassungsgericht zu einem vertrauten Hinterzimmer ihrer eigenen Machtspiele degradiert.

Wenn nun aber schon das höchste Gericht zu einem Spielball der Parteipolitik geworden ist, dann sollte man eigentlich erwarten, dass dort zumindest alle gewählten Parteien anteilig ihres Stimmgewichts repräsentiert sind. Das ist aber nicht der Fall. Ein Blick auf die Verteilung spricht Bände: CDU und SPD beanspruchen zusammen großzügige 14 der 16 Sitze in Karlsruhe. Die Grünen dürfen einen Richter entsenden, die FDP ebenfalls. AfD und Linke aber – obwohl beide mit zweistelligen Wahlergebnissen – sind komplett ausgeschlossen. Jene oppositionellen Kräfte, die demokratisch von Millionen Menschen gewählt werden, sind im höchsten deutschen Gericht nicht vertreten.

Zurechtgebogene Richterbänke

Die Ironie: Gerade jene Parteien, die unermüdlich von “Vielfalt” und “unsere Demokratie” reden, praktizieren in puncto Repräsentation des Volkswillens in Karlsruhe das Gegenteil. Mathematisch ist das leicht überprüfbar: Die AfD steht aktuell bei 26 Prozent, die Union bei 24, SPD und Grüne jeweils bei 13, die Linke bei 11 und die FDP ist weiterhin praktisch irrelevant. Rechnet man die an der 5-Prozent-Hürde gescheiterten “Sonstigen“ und Kleinstparteien einschließlich FDP heraus, ist das Bild noch klarer: Die AfD knapp 30 Prozent, die Union gut 27, SPD und Grüne jeweils 15 und die Linke gut 12 Prozent.

Übertragen auf die 16 Richter am Bundesverfassungsgericht würde das bedeuten: 5 Sitze für die AfD, 4 Sitze für die Union, 2 bis 3 Sitze jeweils für SPD und Grüne und 2 Sitze für die Linke. Damit kein Missverständnis entsteht: Ob man die AfD mag oder nicht, spielt keine Rolle. Demokratisch stehen ihr fünf Richter zu. Punkt. Das gilt auch für die Linke. Die mag ich persönlich überhaupt nicht, sie liegt völlig außerhalb meines Spektrums – aber gerade weil ich Demokrat bin, muss ich anerkennen, dass ihr nach diesen Zahlen zwei Sitze zustehen. Das anzuerkennen markiert genau den Unterschied zwischen echten Demokraten und Pseudodemokraten, die sich in ihren markigen Reden dauernd auf Demokratie, Rechtsstaat und Verfassungstreue berufen, aber nichts davon respektieren. Bezogen auf die Besetzungspraxis in Karlsruhe bedeutet das dann etwa, dass sie die Richterbank so lange zurechtbiegen, bis sie in ihr eigenes Parteischema passt.

Vertrauensverlust in die Legitimität des Systems

Das ist die Realität an dem Gericht, das eigentlich zwingend überparteilich über die Einhaltung des Grundgesetzes, Grundrechte und rechtsstaatliche Normen wachen müsste: Statt Überparteilichkeit Parteilichkeit, und statt zumindest einer repräsentativ fairen Parteilichkeit ein Kartell der Altparteien.

CDU und SPD okkupieren zusammen fassen 90 Prozent der Sitze, die Grünen und die FDP besetzen den Rest als symbolischen Farbtupfer, AfD und Linke komplett ausgeschlossen, als wären Millionen Wählerstimmen Makulatur. Doch wenn eine Partei wie die AfD rund zwölf Millionen Menschen hinter sich weiß, kann sie nicht länger als Betriebsunfall oder extremistischer Störfall abgetan werden. Und auch wer elf Prozent erreicht wie die Linke, darf, allen noch so berechtigten Bedenken zum Trotz, nicht als Paria behandelt werden, als hätte er null Anspruch auf faire Repräsentanz. Wer so verfährt, muss sich nicht wundern, wenn immer mehr Bürger den Glauben an die Legitimität des Systems verlieren.

Natürlich gäbe es da eine einfache Lösung, womit ich zum Anfang meines Beitrags zurückkomme: Richter ganz ohne Parteibuch, gewählt nach fachlicher Qualifikation, beruflichem Renommee, charakterlicher Integrität und neutraler Haltung. Das wäre Demokratie pur. Doch stattdessen hält man am parteipolitischen Basar fest, der Macht sichert, aber Glaubwürdigkeit zerstört. Wahrscheinlich wird das Thema bald wieder hervorgeholt und uns erneut beschäftigen – als nützliche Ablenkung von ganz anderen Problemen. Nach der parlamentarischen Sommerpause, wenn die Richterkandidaten (dann ohne Frauke Brosius-Gersdorf) gewählt werden, wird man wieder viel von “Würde” und “Verantwortung” reden. Doch die Zahlen sprechen für sich und bleiben unbestechlich – und sie zeigen: In Karlsruhe urteilt nicht (nur) das Recht, dort urteilen vor allem die Machtinteressen der die Richter entsendenden Parteien.

Demokratie heißt eigentlich, Mehrheiten und Minderheiten anzuerkennen, auch wenn sie einem nicht gefallen. Wer das missachtet, der schützt keine Verfassung und keine “unsere Demokratie”, sondern betreibt die Aushöhlung von Verfassung und Demokratie. Und genau das passiert derzeit – im Namen derer, die sich selbst für die wahren Demokraten halten.