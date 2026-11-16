Das vermeintliche Recht auf Ignoranz

Woher soll ich wissen, dass ich nichts weiß? Über diese Frage haben sich im Jahr 1999 die zwei US-amerikanischen Sozialpsychologen David Dunning und Justin Kruger den Kopf zerbrochen; nach ihnen benannt ist der Dunning-Kruger-Effekt, der die Neigung zur Selbstüberschätzung bei inkompetenten oder weniger gebildeten Menschen beschreibt. Kurz gesagt: Dumme Menschen halten sich für schlauer, als sie sind. Wenn ich aber schon bei mir selbst nicht weiß, ob ich dumm bin oder nicht, wie kann ich es dann bei anderen wissen? Beispielsweise bei Politikern, die auf dem Wahlzettel stehen?

Dunning und Kruger entwickelten eine formalisierte Matrix zu Beschreibung des Effekts. Dazu ein Beispiel: Ein sportlicher junger Mann hat einiges an Geld geerbt und kauft sich ein schnelles Auto. Weil aber noch viel übrig ist, kauft er sich auch ein Flugzeug. Jetzt muss er nur noch Fliegen lernen. Aber so schwierig kann das doch nicht sein: Der Flieger hat auch nur ein Steuerrad und zwei Pedale – so wie sein Porsche, und mit dem kann er schließlich ganz gut umgehen. Der Fluglehrer will den wohlhabenden Kunden an sich binden und macht ihm die ersten Stunden ganz leicht. Er greift unauffällig in die Flugmanöver ein, sodass sogar die Landung glatt geht. „Genauso habe ich mir das vorgestellt“ jubelt der angehende Pilot. Doch sein Selbstvertrauen rührt allein daher, dass er keine Ahnung davon hat, was er noch alles lernen muss. Er befindet sich auf dem „Peak of Mount Stupid“: Wissen gering – Selbstvertrauen extrem. Im Freundeskreis führt er sich jetzt auf, als wäre er Neill Armstrong persönlich.

Sturz in die Selbsterkenntnis

In den folgenden Stunden erteilt ihm der Fluglehrer ein paar Lektionen: er zieht den Gashebel auf Leerlauf und fragt ihn „Was jetzt?“, oder er fliegt mit ihm in eine Wolke, sodass man nicht sehen kann, wo oben und unten ist. Auf dem Heimweg zum Flugplatz schaltet er das GPS aus, und der Schüler muss sich plötzlich an Landschaft und Straßen orientieren. Keine Chance. Er erkennt ziemlich drastisch, dass er keine Ahnung von der Fliegerei hat und dass er ohne Fluglehrer nicht lebendig nach Hause gekommen wäre. Diese Einsicht erschüttert ihn und er zweifelt, ob er je Pilot werden könnte. Vom „Peak of Mount Stupid“ stürzt er ab ins „Valley of Despair“, in das Tal der Verzweiflung. Neben Unterricht in Wetter, Motor, Navigation et cetera gehen die Übungsflüge weiter. Ein paar Dutzend Stunden später steigt der Fluglehrer nach der Landung aus und lässt seinen Schüler alleine in der Maschine mit dem Auftrag: „Jetzt machst du all das so, wie wir es gerade gemacht haben, aber ohne mich.“ Das ist aufregend – aber der junge Pilot überlebt seinen ersten Alleinflug. Auf besagter Kurve steigt er aus dem „Valley of Despair“ ein gutes Stück die „Slope of Enlightenment“, den Hang der Erkenntnis, bergauf. Und wenn er noch viele Stunden alleine fliegt, und überlebt, dann kommt er dereinst auf dem „Plateau of Sustainability“ an, auf der Ebene des gesunden Selbstvertrauens.

Selbstüberschätzung dank Unkenntnis der eigenen Aufgaben kommt nicht nur bei Flugschülern vor. Da soll es “Außenminister_Innen” geben, die den „Peak of Mount Stupid“ während ihrer Amtszeit kein einziges Mal verlassen haben. Alles, was sie über ihre Position wissen ist, dass der Staat ihre Klamotten und Kosmetika bezahlt und dass die Luftwaffe dazu da ist, sie in 100.000 Kilometer entfernte Länder zu fliegen. Die Illusion eigener Kompetenz dank Unkenntnis der eigenen Verantwortung hat sich in der Politik zum Standard entwickelt. Berlin ist heute ein Hochgebirge, das sich aus unzähligen „Mount Stupids“ zusammensetzt. Woher kommt das wohl? Es war jedenfalls nicht immer so. Zu Zeiten der Bonner Republik bewegte man sich noch eher auf einem „Plateau of Sustainability“, auf der Hochebene der Professionalität.

Wenn schon die Kandidaten selbst nicht feststellen können, dass sie für den Dienst am deutschen Volk ungeeignet sind – wie soll es dann der Wähler? Der kann ja bei seiner Entscheidung nur die Maßstäbe anlegen, die ihm zur Verfügung stehen. Und wo eignet er sich diese an? Primär während seiner Ausbildung. Wenn er im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, dann weiß er, dass Parteienverbote nicht zur Verhinderung von Diktaturen führen, sondern zu ihrer Entstehung. Und wenn er in Mathematik aufgepasst hat, dann kann er sich ausrechnen, was die 2,75 Billionen Euro Staatsschulden pro Kopf der Bevölkerung ausmachen. Und dann könnte er auch ausrechnen, wie viele Tonnen Schrott dank der 30.000 Windgeneratoren bei 20 Jahren Laufzeit pro Tag anfallen. Und dass er deren Bau und Verschrottung mit seiner Stromrechnung finanziert. Und dann würde er vielleicht sein Kreuzchen bei der nächsten Wahl woanders machen.

Aber Logik hat heute den Beigeschmack vom „Mansplaining“, von maskuliner Besserwisserei, und sie spielt daher in unserem weiblich dominierten Bildungssystem keine Rolle mehr. Und so beurteilen die Bürger unsere politischen Kandidaten weniger danach, in welchem Ausmaß sie charakterlich und professionell ihrer Verantwortung gewachsen sind, sondern danach, wie sie sich im Fernsehen verkaufen – oder wie sie dort vom Moderator verkauft werden. Auf dem Niveau von “Der macht doch eine gute Figur! Oder etwa nicht?” Der Dunning-Kruger-Effekt sorgt also nicht nur dafür, dass dem Dummen die eigene Dummheit verborgen bleibt; er erkennt sie auch nicht im anderen.

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Der Verfasser ist Autor des Bestsellers „Zehn Jahre Grün und Dumm“. Dieses und andere seiner Bücher sind bei Amazon erhältlich. Besuchen Sie auch seinen Blog.