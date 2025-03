In den letzten Jahren haben deutsche Spitzenpolitiker und Regierungen – ebenso wie andere westeuropäische Akteure – häufig gegen den amerikanischen Präsidenten Donald Trump polemisiert. Doch ein Fakt bleibt bestehen: Donald Trump ist der erste US-Präsident, der keinen neuen Krieg begonnen hat, und er verfolgt zudem das Ziel, bestehende Konflikte zu beenden. Diese Haltung prägt seine Politik auch seit dem Amtsantritt am 20. Januar 2025.

Im krassem Gegensatz dazu steht Friedrich Merz‘ Botschaft an den ukrainischen Präsidenten: “Lieber Wolodymyr Selenskyj, wir stehen der Ukraine in guten wie in schwierigen Zeiten zur Seite. Wir dürfen in diesem schrecklichen Krieg niemals Angreifer und Opfer verwechseln.” Diese Worte, gesprochen nach der Bundestagswahl am 23. Februar 2025, verknüpfen zwei zentrale Argumente: die Kriegsbeendigung und das Pronomen „Wir„. Beide Elemente werfen Fragen nach Legitimation, Realismus und Konsequenz auf und lassen Merz‘ Position in einem kritischen Licht erscheinen.

Das „Wir“: Ein undefinierter Anspruch

Merz‘ „Wir“ bleibt vage und undefiniert. Als Vorsitzender der CDU/CSU, die bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 exakt 28,5 Prozent der Stimmen erhielt, könnte er seine Partei oder eine künftige Koalition meinen. Doch weder im Zitat noch im Kontext wird klar, ob dieses ”Wir” Deutschland, Europa oder eine moralische Gemeinschaft umfasst. Diese Unschärfe ist bewusst gewählt: Sie soll Einheit und breite Zustimmung suggerieren. Mit nur 28,5 Prozent der Stimmen hat Merz jedoch kein Mandat der Mehrheit des Volkes, und vor einer abgeschlossenen Regierungsbildung fehlt ihm die exekutive Autorität, für “das Volk” oder gar Europa zu sprechen. Wie kann “Wir” ohne klare Definition – wer “wir” sind, wie viele “wir” sind, was “wir” vorhaben – eine Grundlage für politische Versprechen sein?

Die Tragweite dieses “Wir” ist beunruhigend. “Zur Seite stehen” könnte militärische Unterstützung bedeuten – etwa Taurus-Lieferungen, die Deutschland oder Europa in eine direkte Konfrontation mit Russland führen könnten. Hinter diesem “Wir” stehen also potenziell ein Kriegseintritt oder sogar ein Weltkrieg. Merz formuliert seine Aussage, als besitze er die Macht, solche Verpflichtungen einzugehen – obwohl er diese Macht noch gar nicht hat. Dabei werden weder die Spaltung in Deutschland, wo die Unterstützung für die Ukraine rapide nachlässt, noch die Uneinigkeit in Europa, etwa durch Länder wie Ungarn, berücksichtigt. Das “wir” erweist sich als rhetorischer Anspruch ohne solide Grundlage.

Kriegsbeendigung: Trump vs. Merz

Die Kriegsbeendigung bildet den zweiten Pfeiler, der Merz‘ Aussage mit der öffentlichen Debatte zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj am 28. Februar 2025 verknüpft. Bei ihrem gestrigen Treffen im Weißen Haus gerieten Trump und Selenskyj in Streit. Selenskyj forderte mehr Unterstützung, doch Trump lehnte ab und drängte auf ein Kriegsende. Für Trump verursacht ein langer Konflikt mehr Leid als Nutzen, für beide Seiten. Er betonte, dass der Ukraine das Personal ausgehe, und verwies auf die Verhandlungen mit Russland, die am 18. Februar 2025 in Riad begonnen hatten. Zudem warf er Selenskyj Undankbarkeit für milliardenschwere US-Hilfen vor und warnte vor dem Risiko eines dritten Weltkriegs bei Fortsetzung des Krieges. Diese Argumente unterstreichen Trumps Ziel: den Konflikt schnell beenden.

Merz‘ Zitat steht in direktem Gegensatz dazu. “Wir stehen zur Seite” signalisiert eine Fortsetzung der Unterstützung – möglicherweise militärisch –, während Trump Hilfen kürzt und auf Verhandlungen setzt. Der Satz “Angreifer und Opfer nicht verwechseln” kritisiert Trumps pragmatischen Ansatz, der Russland einbezieht, statt es einseitig zu verurteilen. Merz unterstützt damit Selenskyjs Haltung, den Krieg fortzusetzen, obwohl Ressourcen schwinden. Das widerspricht dem Ziel, Leid zu minimieren, und erscheint vor dem Hintergrund von Trumps Verhandlungsfortschritten als realitätsfern.

Verknüpfung: “Wir” gegen Kriegsbeendigung

Die Verbindung von “Wir” und einem Kriegsende legt Merz‘ Widerspruch offen. Sein “Wir” dient als Machtanspruch: Deutschland oder Europa sollen als starke Akteure auftreten. Doch es behindert das Ziel eines schnellen Friedens. “Wir” impliziert noch mehr Waffen, noch mehr Geld, noch mehr Konflikte. Das ist das Gegenteil von Kriegsbeendigung. Trump betrachtet die Ukraine als geschwächt und entbehrlich, während Merz sie zum Opfer stilisiert, das „wir“ retten müssen. Doch dieses “Wir” ist fragil: Mit weiter als einem Drittel Wählerstimmen repräsentiert Merz bei weitem nicht die Mehrheit der Deutschen – und Europa ist gespalten. Sein Ansatz unterstützt Selenskyjs Sturheit, statt Verhandlungen mit Russland zu fördern, wie Trump es tut.

Ein weiteres Beispiel entlarvt die Schwäche dieser Position: Kleine Kinder im Sandkasten, die sich mit Schippchen schlagen und Sand werfen, verteidigen sich oft mit “Der andere hat aber angefangen…”. Kluge Eltern lehren sie, dass es am Ende nicht darauf ankommt, wer begonnen hat, sondern dass es entscheidend ist, den Streit zu beenden und sich wieder zu vertragen. Diese einfache Einsicht fehlt jedoch vielen Politikern.

Schuldzuweisungen statt Versöhnung

Selenskyj hält an der Opferrolle fest und fordert immer mehr Unterstützung, anstatt nach einem Verhandlungsweg zu suchen. Merz folgt demselben Muster, indem er die Kategorien “Angreifer” und “Opfer” betont, statt auf Versöhnung zu setzen. Beide verharren in Schuldzuweisungen und tragen so zur Eskalation bei. Das ist genau, was Trump mit seinem Fokus auf Kriegsbeendigung zu vermeiden sucht.

So bleibt als Fazit festzuhalten: Merz‘ “Wir” und sein Ansatz zu einer (in diesem Fall bestenfalls hypothetischen) Kriegsbeendigung stehen einer realistischen Beilegung des Ukraine-Konflikts entgegen. Das vage “Wir” überschreitet seine Legitimation – es spricht für ein Volk oder Europa, die ihm beide kein entsprechendes Mandat erteilt haben. Zudem widerspricht seine Unterstützung der Ukraine dem Ziel, Leid durch Verhandlungen zu beenden, wie Trump es verfolgt. Seine Aussage bleibt somit anmaßend, realitätsfern und risikoreich. Trumps Haltung – Kriege vermeiden und beenden – bietet die deutlich klügere Perspektive, während Merz‘ “Wir” diesem Ziel im Weg steht.