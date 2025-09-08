Das „Wir“ in der Politik: Schiebt es es Euch sonstwohin!

Zum Verständnis: Einen Artikel gleich mit einem Fluch zu starten, ist sicherlich ungewöhnlich. Bei diesem besonderen Thema ist es aber mehr als angemessen. Denn wenn führende Politiker zum kollektivistischen „Wir“ greifen müsste es eigentlich von Seiten der so Angesprochenen massenhaft faule Eier und Tomaten in Richtung der scheinheiligen „Wir“-Propheten hageln und regnen. Warum? Warum so empört?! Nun, dies hat natürlich auch mit der Ex-Kanzlerin zu tun, die aus der Ostzone (=DDR) kam, um der gesellschaftlichen Gemeinschaftsrealität im Namen des propagandistischen „WIR“ unermesslichen Schaden zuzufügen. Denn Merkels toxischer, geradezu sadistischer Teufelssatz „Wir schaffen das!“, der sich in den dunkelsten Kapiteln der Geschichtsbücher auf ewig mit ihrem Namen verbinden dürfte, ist bis heute als solidarische Totschlagparole auf Wiedervorlage für unterbundene Debatten in Gebrauch.

Und so wurde Merkels Wortdrama auch in den letzten Tagen – aus Anlass des eher makabren 10-jährigen “Jubiläums” ihres Rechts- und Zivilisationsbruchs durch Öffnung eines modernen, hochentwickelten Industrielandes für ein obergrenzenfrei einströmendes, vielfach vormittelalterlich-gewaltgeprägtes Prekariat – hin- und hergewendet. Dennoch können wir daraus interessante Schlüsse ziehen, zumal dieser maximal verlogene und scheinheilig harmlos wirkende Sprachgebrauch von höchster Stelle bis heute munter und dreist weiterhin fortgesetzt wird. Das bösartige Merkel-“Wir”, gedacht als Abgrenzung von den Anderen und Außenstehenden, hat Schule gemacht. Heute ist es Merkels Zwergpinscher-Epigone Friedrich „Fotzn-Fritz“ Merz, der mit diesem hinterhältigen Verbalmüll ebenfalls nicht an sich halten kann: „WIR leben schon seit Jahren über unsere Verhältnisse!“. “Wir“, sagt uns ausgerechnet dieser abgehobene Bankrotteur und Schulden-Grossmeister, dessen Luxusleben nichts, aber auch gar nichts mit Alltag und Lebenswirklichkeit des einfachen „Wir“-Volkes zu tun hat. Was aber können oder sollten “wir” (!) aus Merkels demagogischem „Wir“ denn nun lernen?! Da gibt es einige Aspekte.

Niemals echte Augenhöhe

Erstens geht es bei der „Wir“-Ansprache durch Regenten, Vorgesetzte, Trainer und andere Mächtigen und Führungspersonen niemals um echte Augenhöhe. Selbst im Fußball hat es sich schon seit geraumer Zeit durchgesetzt, dass der Trainer nach einem verlorenen Spiel vor laufende Kameras tritt und wie selbstverständlich plaudert: „Wir haben heute schlecht gespielt! Hinten haben wir schlecht verteidigt und vorne waren wir nicht torgefährlich genug.“ Wir? Wo war denn der Trainer auf dem Platz, fragt man sich da doch – und muss feststellen, dass es eine Masche der Moderne zu sein scheint, Teamgeist und Gemeinschaft durch sprachliche Tropen, durch Appell an eine behauptete oder erhoffte Gemeinschaft zu simulieren, wo allerdings fast immer die anderen die Arbeit machen (müssen). Die sprachliche Vernebelung realexistierender Hierarchien soll die eigentlichen Strippenzieher und Weichensteller, die wirklichen Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, vernebeln und von wahren Verantwortlichkeiten ablenken. Denn die, die die Entscheidungen zu Lasten Dritter treffen, müssen die anderen eingebrockte Suppe nicht auslöffeln. Das dürfen in der Tat dann nur “wir”, während “sie” da oben und alle anderen fein raus sind.

Trat also “uns” anno 2015 Matrone Merkel denn nun quasi als „Trainerin“ des deutschen Volkes gegenüber, oder wollte sie uns ihrer Kumpanei versichern beim Ausbaden der Folgen ihrer einseitigen deutschen Totalgrenzöffnung – vor allem der Folge, dass jeder, der das Wort „Asyl“ auch nur brüchig daherstammeln kann, eine Wild-Card für lebenslange Nutzung der deutschen Sozialsysteme erhält? In einem Interview gab der Migrationsforscher Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück – eher ungewollt – einen zentralen und entscheidenden Hinweis auf Merkels bizarre Beweggründe hinter ihrer katastrophalen Fehlentscheidung (oder war es doch Vorsatz?) an: „Wer sollte eigentlich etwas schaffen? Denn die Bundeskanzlerin sprach im August 2015 vom Bund, von den Bundesländern und von den Kommunen… erstaunlicherweise nahm sie gar keinen Bezug auf die Ehrenamtlichen, die für die Frage der Aufnahme und Integration von Schutzsuchenden aber ungeheuer wichtig sind. Aber auch die Schutzsuchenden selbst wurden nicht genannt, obgleich Ankunft und gesellschaftliche Teilhabe ohne Zweifel in höchstem Maße auch von ihnen mitgestaltet werden.“

Lustvolle Selbstzerstörung

Zusammengefasst bedeutet dieses, recht eindeutig: Merkel machte Deutschland über Nacht – ohne jede konkrete Planung und seriöse Zielvorstellungen, geschweige irgendwelche staatliche Organisationsvorkehrungen in Sachen Verwaltung, Finanzierung und innere Sicherheit – mal eben so zur (welt)offenen Transitrampe, zum schutzlosen Areal. Zynisch und lakonisch, verantwortungslos und vollkommen gleichgültig überließ sie Land und Leute ihrem Schicksal; von Beginn an war sie skrupel- und empathielos für die sich schon bald abzeichnenden mörderischen Kollateralschaden. Wenn, dann hätte ihr abgebrühter Dreckssatz „Wir schaffen das!“ ehrlicherweise klipp und klar – unterstellt man einen Rest an Aufrichtigkeit oder wenigstens zynischer Offenheit – lauten müssen: „IHR schafft das schon!“. Denn, wie Merkel in typisch dummdreister Arroganz auch noch als Schein-Erklärung hinterherschob: „Denn Deutschland ist ja ein starkes Land.“ Hätte sie der ungeschönten Wahrheit die Ehre gegeben, dann wäre ihr „Wir“- Satz sogar so ausgefallen: „Seht gefälligst selbst zu, wie IHR jetzt mit der Scheiße zurecht kommt, MIR ist das völlig egal, was ab jetzt so alles deshalb passiert, also jammert nicht rum. Hilfe könnt IHR dabei von MIR nicht erwarten!“

Was lernen wir daraus? Das „Wir“-Geplärre aller Kanzler von Merkel bis Merz ist nichts anderes ist als der gestreckte Mittelfinger in Richtung des nicht ernst genommenen Untertanenvolkes, während sie ein historisch einzigartiges und beispielloses Selbstzerstörungsprogramm lustvoll verwirklichen – nämlich die kulturelle, ethnische und wirtschaftliche Vernichtung einer in 65 Nachkriegsjahren geschaffenen lebenswerten, leistungsfähigen, weltoffenen, fröhlichen Republik mit intakter Rechtsordnung und funktionierenden Sozialsystemen im Zeichen des linken Fetischs Massenmigration. Die Restdeutschen im anhaltenden Schwund sind auf dem Weg zur demographischen Minderheit grade noch gut genug zum Abkassieren und Verheizen ist. Nach diesen zehn Jahren ist eines sicher – nämlich dass wir uns hüten sollten, wenn Politiker von “Wir” sprechen, und zwar nicht nur in “Pandemien” oder anderen ausgerufenen Ausnahmezuständen, sondern prinzipiell. Denn immer geht es dabei nur ums einseitige Einstimmen auf “alternativlose” Maßnahmen zur Abwendung andernfalls angeblich drohenden Unheils. “Wir” sollen uns auf die problembeladene Schwere einstellen, die “wir” zu teilen haben – während die an der Spitze abtauchen, sich wegducken, und meist nicht einmal die Verantwortung tragen wollen für das, was andere ausbaden mussten.

Nie zu schaffen

Der “Deutschlandfunk” bot noch eine weitere interessante Deutung für Merkels Muttersatz aller Lügen: „Was bei ‚Wir schaffen das!‘ im Bedeutungshorizont mitschwingt, ist das resolute Anpacken der klassischen Hausfrau, die sich einem Berg Abwasch gegenübersieht. Angeknüpft wird sowohl an das alte westdeutsche Wirtschaftswunder mit seinem

Schaffe, schaffe, Häusle baue‘ als auch ans eher ostdeutsch erlebte ‚Schaffen der Werktätigen‘, das immer gern hervorgehoben wurde und bei Angela Merkel vielleicht unbewusst verankert ist. Kein kühner Optimismus, sondern pragmatische Zukunftsgewissheit wird hier verbreitet. Es geht um Selbstmotivation, wie sie gern vor Prüfungen gemurmelt wird. Ein bisschen Pfeifen im Walde ist auch dabei, denn ganz sicher ist sich der Führer einer Seilschaft im Gebirge nicht, ob ‚wir schaffen das!‘ nicht vielleicht der letzte Satz sein könnte, bevor er in den Abgrund fällt. Denn wäre es offenkundig, dass das zu Schaffende zu schaffen ist, müsste man es jas nicht beschwörend versichern.”

Wie auch immer: Dass “Wir schaffen das” schon deshalb gar nicht zu schaffen war, weil es hier um keine limitierte oder befristete Herausforderung ging, die eine nur einmalige, endliche Kraftanstrengung erforderte, sondern stattdessen um eine obergrenzenfreie, nie versiegende Migrantenflut über “Germoney”, und damit nicht um die Stoppung einer Blutung, sondern um eine Dauerblutung ohne Aussicht auf Wundgerinnung: Das hat der “Seilschaftführerin“ Merkel nicht einmal dann gedämmert und sie nie interessiert, als der durch ihre Grenzöffnungperversion bedingte Terror (unter anderem am Breidscheidplatz), all die Messergewalt und vieltausendfache (Gruppen-)Vergewaltigungen über das wehrlos gemachte Land zu rollen begannen. Merkels “wir” war immer das “Wir” Stalins, der SED, der FDJ, für die sie früh die Schliche und Fährten der Staatspropaganda lernte und verinnerlichte – ganz im Sinne ihrer marxistisch-kommunistischen Prägung. Auch dieses politische Experiment sollten “wir” bekanntlich schaffen – und wenn am Ende wieder alles in Trümmern liegt, dann sind nicht “wir”, sondern die Anderen schuld. Oder es war halt „kein Sozialismus“. Kurzum: Es gibt kein gemeinsames “wir” mit Politikern. Es bleibt so, wie es immer war: IHR da oben, WIR da unten.