Das Würmer-Parlament und die Realität draußen vor der Tür

Während Rentner Pfandflaschen sammeln, finanziert der Staat ein Parlament der Würmer! Wie irre ist das denn? Manchmal fragt man sich, ob die politische Klasse und die Bürger überhaupt noch im selben Land leben. Deutschland jammert über kaputte Straßen und Brücken, eine komplett desolate Bahninfrastruktur, überforderte Kommunen, fehlende Kitaplätze, Pflegenotstand, Wohnungsnot, einen Insolvenz-Tsunami und eine Wirtschaft, die seit Jahren kaum noch wächst. Da schieben Rentner ihre Rollatoren durch die Straßen und suchen in Mülleimern nach Pfandflaschen. Menschen, die Jahrzehnte gearbeitet, Steuern gezahlt und dieses Land aufgebaut haben. Menschen, die sich niemals hätten vorstellen können, ihren Lebensabend mit dem Sammeln leerer Getränkeflaschen aufzubessern. Gleichzeitig erklärt uns die Politik bei jeder Gelegenheit, wie klamm die Kassen seien. Da beschimpft der Kanzler die arbeitende Bevölkerung als faul und ruft zu längeren Arbeitstagen auf. Man diskutiert über die Abschaffung einzelner Feiertage und eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit.

Doch offenbar gibt es Bereiche, in denen die Geldnot plötzlich verschwindet. So forderte etwa Karl Lauterbach diese Woche laut „Tagesspiegel“ die konsequente Aufstockung deutscher Entwicklungshilfe. Ja, Sie lesen richtig: Er fordert eine Aufstockung – nicht einen Abbau! Dabei wäre es doch sehr sinnvoll, darüber zu diskutieren, wieso Deutschland China immer noch mit 500 Millionen Euro fördert und Indien gar mit 11 Milliarden, nur um einige Beispiele zu nennen. Dazu kommen noch Beispiele, die ins Kabinett der Kuriositäten gehören – die inzwischen sprichwörtlichen Radwege in Peru etwa, oder die Wrestling-Arenen in Ghana, die mit Mitteln aus dem Klimafonds gefördert werden. 30 Milliarden Euro Entwicklungshilfe zahlt das defizitäre Deutschland – ein Weltrekord der Unverantwortlichkeit, während im eigenen Land das Geld inzwischen an allen Ecken und Enden fehlt.

“Demokratische” Würmer und Pilze

Doch nicht nur ins Ausland wird Geld verschleudert – sondern vor allem auch im Inland; politisch durch Alimentierung des NGO-Komplexes, und in der Wirtschafts- und Bildungspolitik durch Subventionierung absurder Projekte. Und hier muss gar nicht so weit über den Tellerrand schauen, um fündig zu werden: So wurde ernsthaft ein Berliner Projekt mit über 109.000 Euro gefördert, das sich mit der sogenannten „Organismendemokratie“ beschäftigt. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich die Idee, dass nicht nur Menschen, sondern auch andere Organismen “politisch repräsentiert” werden sollen. Würmer, Pilze, Viren, Bakterien und andere Lebewesen werden zu einer Art politischer Gemeinschaft erklärt.

Demokratie für Würmer. Man liest das zunächst und glaubt an Satire – doch es handelt sich weder um Fake-News noch um einen Karnevalsscherz, sondern um staatlich geförderte Realität! Es steht selbstverständlich jedermann frei, solche Ideen entwickeln; in einem freien Land darf man über alles nachdenken – auch über Würmer, Pilze, Sternenstaub oder die politische Selbstbestimmung von Moorflächen. Die entscheidende Frage lautet jedoch: Warum soll der Steuerzahler für derartige philosophisch-bekloppte Gedankengänge noch bezahlen? Und: Wer genau entscheidet über die Vergabe von Fördermitteln an derartige Projekte, wie steht es um den Geisteszustand dieser Entscheidungsträger? Im konkreten Fall des Projektes „Organismendemokratie“ ist dies der profitierende Verein „Organismendemokratie/organisms democracy e. V.“. Er wurde am 5. Juni 2020 in Berlin gegründet, um “für die Form der Organismendemokratie eine langfristige Perspektive zu schaffen”.

Abenteuerliche Projektbeschreibung

Gesagt, getan: Dank exzellenter politischer Vernetzung in die linksgrüne Politblase förderte die Bundesregierung diesen abenteuerlichen Schwachsinn anschießend mit über 100.000 Euro Steuergeld. Dies – und viele weitere bizarre Beispiele für Steuergeldverschleuderung – geht aus der Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der AfD hervor, die wissen wollte, welche Organisationen seit 2020 über die hier federführende Bundeszentrale für politische Bildung finanziert wurden. Dabei mutet schon die Projektbeschreibung abenteuerlich an: Der Verein “Organismendemokratie/organisms democracy e. V.” arbeitet nach eigenen Angaben daran, die Demokratie zu öffnen „für die zwei bis zehn Millionen anderen Arten von Lebewesen, die gleichzeitig mit der dominanten Wirbeltierspezies Mensch den Planeten besiedeln“. Auf der Website des Vereins heißt es weiter: „Die Organismendemokratie beteiligt von Bäumen und anderen Pflanzen über Wirbeltiere, wirbellose Tiere und Pilze bis zu Bakterien und Viren alle Arten von Lebewesen, die einen gemeinsamen Lebensraum besiedeln.“

Somit stellt sich die dominante Wirbeltierspezies Mensch mit Recht folgende Fragen:

Warum wird der Normalbürger, der jeden Monat höhere Abgaben schultern muss, zur Finanzierung solcher Projekte herangezogen? Wer erklärt dieser im Gegensatz zu Würmern dominanten Wirbeltierspezies Mensch, die ihr Geld zum Einkaufen dreimal umdrehen muss, dass für ihre Sorgen angeblich kein Geld vorhanden ist – aber für die politische Repräsentation von Organismen mehr als 100.000 Euro bereitgestellt werden?

Im Elfenbeinturm der Irren

Vielleicht liegt genau hier das eigentliche Problem: Nicht die Höhe der Summe, nicht einmal das Projekt selbst sind hier entscheidend – sondern die Symbolik, die sich dahinter verbirgt. Denn diese Förderung zeigt unter dem Brennglas exemplarisch, wie sehr politische Prioritätensetzung und Entscheidungen komplett den Kontakt zur Lebenswirklichkeit verloren haben. In der Welt außerhalb des Elfenbeinturmes kämpfen Familien mit steigenden Kosten, Kommunen suchen verzweifelt nach Geld, um ihre Pflichtausgaben bewältigen zu können. Für zusätzliche Investitionen ist kein Geld vorhanden. Schulhäuser, deren sanitäre Anlagen und so weiter können oftmals nicht einmal minimalst unterhalten werden. Doch innerhalb dieses Elfenbeinturmes wird diskutiert, wie Würmer, Viren und Bakterien politisch vertreten werden können und die “Dominanz der Wirbeltierspezies Mensch“ gebrochen werden kann.

Man kann das kreativ nennen. Man kann das progressiv nennen. Man kann es philosophisch nennen. Doch die meisten Bürger werden dafür jedoch ein anderes Wort verwenden: Realsatirischer Nonsens – und kompletter Realitätsverlust! Denn eine Demokratie lebt nicht davon, dass sie jede noch so exotische Idee finanziert; sie lebt davon, dass die Menschen das Gefühl haben, dass ihre eigenen Probleme überhaupt noch gesehen werden. Und genau dieses Gefühl ist zurzeit kaum mehr existent. Wer täglich Pfandflaschen sammelnde Senioren sieht, dem fällt es schwer zu verstehen, warum ausgerechnet das Parlament der Würmer zu den förderwürdigen Projekten unseres Staates gehören soll. Vielleicht wäre es an der Zeit, die Frage zu stellen, die viele Bürger längst stellen: Wenn das Geld so knapp ist – für wen gilt das eigentlich?