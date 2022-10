Das ZDF in seinem Element: Transmann, diskriminiert, mit drei Kindern…

Die Agenda der öffentlich-rechtlichen Sender und der dort mehrheitlich wirkenden, als Journalisten camouflierten Aktivisten tritt immer penetranter zutage: Es geht wieder einmal um den pausenlose Versuch, die natürliche Reproduktion der verblieben Bio-Deutschen zu stoppen (um die hierzulande tatsächlich „nachwuchssichernden” Zuwanderermilieus kann es hier nicht gehen; erstens gehören diese ohnehin nicht zur ÖRR-Zielgruppe, zweitens hätten sie auch keinen kulturellen Begriff für derartige poststrukturalistische Manöver, und drittens täten sie in ihren Parallelgesellschaft den Teufel, sich von ihren Traditionen abbringen zu lassen und via individualistischen Ego-Trips aufs Kinderkriegen zu verzichten, indem sie den Verirrungen von Queer- über Transgenderwahn auch nur Aufmerksamkeit schenkten).

Es geht also um den gemeinen, verspießerten Alman, um die Vertreter der „ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft”, die noch immer in reaktionär-völkisch-suspekten Vater-Mutter-Kind-Familien und mehrheitlich heteronormativen Beziehungen leben. Das darf nicht sein – weshalb die weltanschaulich-woke durchgebürsteten Staatsfunker, die sich der Nachwuchszielgruppe widmen, publizistisch fast nur noch „Gegenentwürfe“ zum Althergebrachten verherrlichen. So auch hier: Unter der Überschrift „Trans* Mann und schwanger“ präsentierte der Sender auf Instagram wieder einmal einen Einblick in das bizarre Paralleluniversum, in dem sich ein großer Teil der eigenen Belegschaft offenbar bewegt.

Biologische Fakten auf den Kopf gestellt

So heißt es in dem graphisch untermalten Beitrag in dem bei derartigen Anlässen üblichen unschuldig-mitleidheischenden Tonfall: „Anton* ist trans* Mann und war schon zwei Mal schwanger. Seine Kinder sind mittlerweile drei und ein Jahr alt. In der Schwangerschaft hat er sich aber nicht wohl gefühlt und seinen Bauch hat er immer versteckt – aus Angst. Er wünscht sich eine Zukunft, in der egal ist, wer das Kind austrägt.“ Worin der Nachrichtenwert ausgerechnet dieser bizarren, absolut seltenen, gleichwohl aber öffentlich verzerrend aufgebauschten Meldung liegen soll, bleibt im Unklaren; da er jedoch auf Instagram veröffentlicht wurde, ist er offensichtlich an jugendliche Zuschauer gerichtet, denen das ZDF allen Ernstes einreden will, dass Männer schwanger werden und auch gleich mehrere Kinder austragen können. Dass „Anton“ eben kein Mann, sondern eine Frau ist, die über die entsprechenden körperlichen Merkmale für eine Schwangerschaft verfügt, sich aber für einen Mann hält, verschweigt der „Kurzbericht“ natürlich – und stellt einmal mehr biologische Fakten auf den Kopf.

Weiter wird sodann behauptet, Antons Kinder wüssten, dass „beide in meinem Bauch waren“. Auch wird natürlich nicht verabsäumt, auf den Leidensweg hinzuweisen, den „Anton“ während seiner Schwangerschaft zu überstehen hatte, denn: „während viele trans* Männer auf Instagram ihre Schwangerschaftsbäuche zeigen, hat er seinen Bauch unter Pullis versteckt – aus Angst“ – natürlich vor Diskriminierung, denn, wie das ZDF informiert, haben Transmänner deshalb auch noch häufiger Angst vor Arztbesuchen. Anschließend wird auch noch beklagt, dass Transmänner aufgrund des geltenden Abstammungsrechts nach der Entbindung als „Mutter” erfasst würden – und damit mit ihrem „Deadname“, also ihrem „abgelegten Namen“. Für „Anton“ heiße das: „Jedes Mal, wenn er die Geburtsurkunde seiner Kinder vorlegt, muss er sich outen. Eine Ungleichbehandlung, die ihn ärgert.“ Nun hofft er auf eine „bessere Zukunft“ durch „Sichtbarmachung” verschiedener Familienmodelle.

Neurotische Befindlichkeiten

Dabei ist ihm das ZDF gerne behilflich – und bestätigt damit aufs Neue die unbedingte Berechtigung der Kritik einer Gruppe von 120 Wissenschaftlern, die vor vier Monaten eindeutig nachgewiesen hatte, dass sich ARD und ZDF die Propaganda der Translobby mittlerweile völlig unkritisch zu eigen machen und dabei selbst naturwissenschaftliche Tatsachen leugnen würden. Im Mai hatte das ZDF seine sechsteilige „Instant-Dramaserie“ „Becoming Charlie“ über „nicht-binäre“ Menschen folgendermaßen beworben: „‚Becoming Charlie‘ erzählt von Charlies Suche nach Identität. Charlie fühlt sich weder als Frau noch als Mann. Doch was ist Charlie dann? Das Suchen und Finden der eigenen Nicht-Binarität katapultiert dabei nicht nur Charlie, sondern auch Charlies Umfeld aus der Komfortzone und rüttelt an scheinbar unumstößlichen Wahrheiten.” Dass diese Wahrheiten eben nicht nur scheinbar unumstößlich sind, sondern von jedem geistig zurechnungsfähigen, faktenbasiert orientierten Menschen akzeptiert werden, interessiert bei ARD und ZDF niemanden mehr – sowenig wie übrigens die miserablen Einschaltquoten der Serie, die zeigen, dass sich eben kein Menschen für die neurotischen Befindlichkeiten dieser Sekte interessiert und solch einen idiosynkratischen Special-Interest-Schwachsinn nicht sehen möchte.

Während man einerseits Verständnis für schwangere Transmänner einfordert, proklamiert man bei ÖRR andererseits den „Traum vom kinderlosen Leben“: Bereits am Donnerstag berichtete Ansage über eine unmögliche gebührenfinanzierte Sterilisations-Propaganda auf „Y-Kollektiv“ zum titelgebenden Thema „Sterilisation mit 22“. Kinder erscheinen hier, im linken Egomanen-Lifestyle, nur noch als Hindernis bei der freien, hedonistischen Selbstentfaltung – und sind ohnehin zu teuer, klimaschädlich et cetera. Man gewinnt bei ARD & ZDF den Eindruck: Wenn es hierzulande überhaupt noch Kinder geben soll, die nicht aus zugewanderten „Gebärmaschinen“ purzeln, dann müssen sie wenigstens von „Transmännern“ ausgetragen werden – und sich idealerweise auch gleich von Geburt an diskriminiert fühlen, um ihre Anschlussverwendung als Opfer zu garantieren. So setzt man die permanente Missachtung des eigenen Programmauftrags fort – und trägt zur einseitigen Indoktrinierung des Publikums bei. Bislang kostet dies den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zwar immer mehr Vertrauen, aber leider keine Gebühreneinnahmen.