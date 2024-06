Das ZDF klärt auf: Nur Weiße können Rassisten sein

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk belästigt seine Zuschauer bereits im Fernsehprogramm auf allen Ebenen mit der links-woken Ideologie. Allerdings verläuft diese Indoktrinierung hier noch etwas subtiler und wird vom zunehmend vergreisenden Stammpublikum oft nicht wahrgenommen. Das ganze Ausmaß der Idiotie, von der die sich als Journalisten ausgebenden Fanatiker und Aktivisten besessen sind, zeigt sich aber im Online-Programm, das sich vornehmlich an Jugendliche richtet. Hier werden alle Register der post-kolonialen Theorie gezogen, die ein zentraler Bestandteil des Wokism ist: Auf Instagram behauptete der Account der ZDF-Sendung „37 Grad“ nun rotzdreist: „Rassismus gegen weiße Menschen gibt es nicht – das ist historisch und strukturell bedingt. Rassismus basiert auf realen Machtunterschieden in unserer Gesellschaft. Diese realen Machtunterschiede stützen sich jedoch auf eine Ideologie, eine Struktur, die geschaffen wurde, um BIPoC systematisch zu unterdrücken, nämlich Rassismus. Rassismus sollte den Kolonialismus und die Sklaverei rechtfertigen und seine Auswirkungen reichen bis in unsere Gegenwart.“

Eine ähnliche Aussage hatte zuvor auch der WDR getätigt. Dieser völlig ahistorische Irrsinn ist ein Ausdruck der Ideologie, die alle westlichen Institutionen infiziert hat. Demnach sind Weiße an buchstäblich allem Unrecht in der Welt schuld, haben die nichtweiße Welt gnadenlos kolonisiert, ausgebeutet und versklavt und damit für immer ihr Recht verwirkt, ihrerseits Opfer zu sein, egal welches Unrecht ihnen angetan wird. Zugleich gelten alle Nicht-Weißen in westlichen Gesellschaften nach wie vor als „strukturell“ unterdrückt – obwohl sie millionenfach in die westlichen Gesellschaften streben, in denen es ihnen angeblich so schlecht geht. Die woke Linke proklamiert daher de facto einen Rassismus gegen Weiße, die sie in einer ewigen Schuld sieht. Derartige Aussagen sind jedoch nicht nur durch und durch falsch, sie sind noch dazu auch von ihrer Motivation her völlig absurd. Zunächst war die Sklaverei kein westliches Phänomen, sondern fast überall auf der Welt verbreitet.

Krudes Weltbild beim ÖRR

Denn auch Weiße wurden millionenfach versklavt – vor allem von Muslimen, was jedoch nicht ausgesprochen werden darf, weil der Islam das liebste Hätschelkind der Linken ist. Der Historiker Egon Flaig hat eindeutig aufgezeigt, dass „gerade Afrika dem arabischen Kolonialismus zum Opfer fiel und die islamischen Sklavenimporte und Sklavenjagden den gesamten Kontinent in ein Sklavenreservoir transformierten“. Der Linken wirft er vor, mit ihrer postkolonialen Theorie „Fake History im Ausmaß der nationalsozialistischen Rassengeschichte“ zu betreiben. Zudem verdanken die nichtwestlichen Länder, die heute einigermaßen funktionieren, dies oft gerade den westlichen Errungenschaften, die die vermeintlichen Unterdrücker eingeführt hatten. Es ist keine Relativierung der tatsächlich auch verübten kolonialen Verbrechen, wenn man sich diese differenzierte und vor allem historisch korrekt Sichtweise zu eigen macht.

Doch das alles interessiert die antirassistischen Vorkämpfer im ÖRR natürlich nicht. Das krude Weltbild, das sie anderen so gerne vorwerfen, wollen sie sich durch Fakten nicht ruinieren lassen. Bereits vor vier Jahren schrieb ZDF-heute: „Aus gegebenem Anlass möchten wir gerne eine Sache aus dem Weg räumen: Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Das, was hier einige vermutlich meinen, kann man als Diskriminierung bezeichnen. Zwar können Weiße auch als Minderheit Diskriminierung erfahren, es handelt sich jedoch nicht um ein strukturell verankertes Phänomen. (…) Weiterführende Informationen zum Thema Rassismus und warum es keinen Rassismus gegen Weiße gibt, findet ihr z. B. bei der Amadeu Antonio Stiftung.“ Man verwies hier also ganz selbstverständlich auf die linksradikale, von der Stasi-Informantin Anetta Kahane gegründete Stiftung, um derartigen Unsinn zu untermauern. Egon Flaig brachte die heutige Situation prägnant auf den Punkt: „Diese Bildungslosigkeit – vor allem in der medialen und in der politischen Elite, zunehmend aber auch in der akademischen Elite – ist genau die Tabula rasa, auf der die Barbarei sich austoben kann, ohne irgendwelche Gegenwehr erwarten zu müssen.“