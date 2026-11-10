Das ZDF und die “Geschichte der Deutschen“: Die Vergangenheit als Mohrenmigration

Es gehört zu den Eigentümlichkeiten unserer Gegenwart, dass selbst die fernste Vergangenheit immer häufiger zur Auskunftsstelle für aktuelle politische Fragen wird. Je weniger wir über die Menschen wissen, die vor Jahrtausenden auf dem Boden des heutigen Deutschlands lebten, desto entschiedener behaupten manche Menschen zu wissen, welche Lehren aus ihrem Dasein zu ziehen seien. Die Steinzeit wird zum Spiegel gegenwärtiger Identitätsdebatten, die Archäogenetik zum Lieferanten gesellschaftspolitischer Botschaften. Selbst die Hautfarbe eines Menschen, der weder Deutschland noch Europa als kulturelle Begriffe kannte, erhält plötzlich politische Aktualität.

Das ZDF erzählt mit seiner für das Format “Terra X“ produzierten Dokumentationsreihe “Die Geschichte der Deutschen” die nationale Vergangenheit neu. Anders als die frühere Reihe stehen diesmal die Lebensverhältnisse gewöhnlicher Menschen im Mittelpunkt. Matthias Brandt begleitet sie als unsichtbarer Zeitreisender. Doch bereits die erste Einstellung besitzt programmatischen Charakter: Brandt steht in einer Höhle prähistorischer Jäger und Sammler – ausnahmslos dunkelhäutig. Der begleitende dpa-Bericht von Christoph Driessen formuliert die beabsichtigte Überraschung unverblümt: Der „eigentliche sogenannte Biodeutsche“ sei alles andere als blond und hellhäutig gewesen. Damit ist die Richtung vorgegeben. Nicht die Werkzeuge, Jagdtechniken oder sozialen Beziehungen dieser Menschen bilden den entscheidenden Überraschungseffekt, sondern ihre Hautfarbe. Was als Aufklärung über die Vorgeschichte beginnt, gerät in die Nähe einer pädagogischen Korrektur gegenwärtiger Selbstbilder.

Die Gewissheit der Bilder

Der Münchner Archäologe Philipp Stockhammer, wissenschaftlicher Berater der Reihe, erklärt, bis vor 7.500 Jahren seien alle Menschen in Europa schwarz gewesen. Die weiße Hautfarbe sei gewissermaßen ein „Wimpernschlag europäischer Kulturgeschichte“. Das klingt eindrucksvoll – bloß ist die Behauptung in ihrer Allgemeinheit wissenschaftlich nicht haltbar. Genetische Untersuchungen zeigen, dass zahlreiche west- und mitteleuropäische Jäger und Sammler noch im Mesolithikum dunkler pigmentiert gewesen sein dürften. Sie belegen aber ebenso erhebliche regionale Unterschiede. In Teilen Nord- und Osteuropas waren genetische Varianten für hellere Haut bereits früh verbreitet.

Hinzu kommt, dass sich die tatsächliche Hautfarbe prähistorischer Menschen nicht mit jener Sicherheit rekonstruieren lässt, die populärwissenschaftliche Darstellungen gelegentlich suggerieren. Bestimmte Gene besitzen einen starken Einfluss auf die Pigmentierung. Doch Hautfarbe ist ein polygenes Merkmal. Aus genetischen Wahrscheinlichkeiten wird keine fotografische Gewissheit. Die Darstellung dunkelhäutiger Menschen in einer steinzeitlichen Höhle kann wissenschaftlich begründet sein; sie bleibt dennoch eine Rekonstruktion. Gerade darin liegt eine besondere Verantwortung des Geschichtsfernsehens. Es arbeitet mit Bildern, deren suggestive Kraft weit über die wissenschaftliche Aussage hinausreicht. Was im Forschungsbericht als Wahrscheinlichkeit oder offene Frage erscheint, verwandelt sich auf dem Bildschirm in eine sichtbare Tatsache. Problematisch wird dies, wenn die visuelle Gewissheit mit einer gesellschaftspolitischen Pointe verbunden wird, die den wissenschaftlichen Befund stärker vereinfacht, als dieser erlaubt.

Vom Wetter zur Weltanschauung

Besonders aufschlussreich ist Stockhammers Erklärung dafür, weshalb sich die helle Hautpigmentierung in Europa durchgesetzt habe. Das liege am schlechten Wetter und an einer vegetarischen Ernährung. Die Jäger und Sammler hätten Vitamin D vor allem über Fisch und rohes Fleisch aufgenommen, während die später eingewanderten Bauern sich überwiegend pflanzlich ernährt hätten. Unter den Bedingungen geringerer Sonneneinstrahlung sei helle Haut vorteilhaft gewesen. Der Gedanke ist keineswegs abwegig. Geringere Pigmentierung erleichtert die Vitamin-D-Synthese bei niedriger UV-B-Strahlung. Allerdings waren die frühen Bauern keine Vegetarier im heutigen Sinne. Sie hielten Nutztiere und verwendeten tierische Produkte.

Vor allem aber erklärt die Ernährung allein nicht die Verbreitung bestimmter Pigmentierungsvarianten. Die aus Anatolien eingewanderten Bauern brachten bereits genetische Voraussetzungen für hellere Haut mit. Ihre Einwanderung veränderte die Zusammensetzung der Bevölkerung, unabhängig davon, ob natürliche Selektion anschließend bestimmte Varianten zusätzlich begünstigte. Zwischen der Verbreitung eines Merkmals durch Bevölkerungsbewegungen und seiner Verbreitung durch einen Selektionsvorteil besteht ein fundamentaler Unterschied. Beide Prozesse können zusammenwirken, doch sie dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Die Vitamin-D-Hypothese ist wissenschaftlich begründet, aber keine bewiesene Gesamterklärung.

Die Wanderung als Universalschlüssel

Dass die Bevölkerung Europas durch Migrationen geprägt wurde, gehört zu den bedeutendsten Erkenntnissen der neueren Archäogenetik. Für die genetische Zusammensetzung heutiger Mitteleuropäer waren insbesondere drei große Abstammungskomponenten wesentlich: europäische Jäger und Sammler, aus Anatolien kommende frühe Bauern und spätere Bevölkerungsgruppen mit Verbindungen zur eurasischen Steppe. Diese Bewegungen gingen mit tiefgreifenden Veränderungen einher. Wer Europas Vorgeschichte verstehen will, kommt an ihnen nicht vorbei. Dennoch ist Migration zunächst ein historischer Vorgang und noch keine umfassende Erklärung. Menschen wanderten, weil Ressourcen knapp wurden, klimatische Bedingungen sich änderten oder Konflikte sie dazu zwangen. Ihre Begegnungen mit ansässigen Bevölkerungen konnten zu Austausch und Vermischung, aber ebenso zu Konkurrenz, Verdrängung und Gewalt führen. Die Geschichte kennt keine einheitliche Migrationswirkung.

Hier liegt die Gefahr einer neuen Einseitigkeit. Die ältere Nationalgeschichtsschreibung neigte gelegentlich dazu, Kontinuitäten zu behaupten, wo Brüche bestanden. Diese Vorstellungen bedurften der Korrektur. Doch eine neue Erzählung wird nicht schon dadurch richtiger, dass sie das frühere Vorzeichen umkehrt. Wo einst Abstammung und Sesshaftigkeit überbetont wurden, können nun Bewegung und Vermischung zu universalen Erklärungsmustern aufsteigen. Die methodische Verkürzung bleibt dieselbe, auch wenn die politische Botschaft eine andere geworden ist.

Der erfundene Biodeutsche

Der Ausdruck „Biodeutscher“ ist in diesem Zusammenhang besonders verräterisch. Er gehört nicht zur Begriffswelt prähistorischer Forschung, sondern zur gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung der Gegenwart. Seine Verwendung soll offenbar eine verbreitete Vorstellung deutscher Herkunft irritieren. Doch der Begriff verliert nicht dadurch seine Unschärfe, dass man ihn rückwärts in die Steinzeit verlängert. Vor 45.000 Jahren gab es weder Deutsche noch eine deutsche Sprache, weder einen deutschen Staat noch jene historischen Erfahrungen, aus denen sich Jahrtausende später eine kulturelle Identität entwickeln sollte. Wer den ersten modernen Menschen auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands zum „eigentlichen Biodeutschen“ erklärt, begeht denselben Kategorienfehler wie jemand, der in eiszeitlichen Jägern bereits die unmittelbaren Träger einer deutschen Nationalgeschichte erkennen möchte. Beide projizieren moderne Begriffe auf eine Epoche, in der ihre Voraussetzungen nicht existierten.

Die Hautfarbe früher Bewohner Mitteleuropas kann viel über menschliche Anpassung und genetische Geschichte aussagen. Über das Wesen des Deutschtums sagt sie nichts, weil dieses als historische Erscheinung erst sehr viel später entstand. Eine Nation ist keine seit der Altsteinzeit unverändert bestehende Abstammungsgemeinschaft. Sie entsteht durch Sprache, gemeinsame Institutionen, politische Erfahrungen, Überlieferungen und das Bewusstsein geschichtlicher Zusammengehörigkeit. Diese Prozesse sind weder rein biologisch noch beliebig. Die kulturelle Identität einer Gemeinschaft hängt nicht davon ab, dass ihre Vorfahren niemals gewandert sind. Sie hängt aber ebenso wenig allein davon ab, dass Menschen irgendwann auf demselben Territorium lebten.

Die Botschaft zwischen den Bildern

Man kann in dieser Erzählweise ein grundsätzliches Problem öffentlich-rechtlicher Geschichtsvermittlung sehen. Natürlich haben Wanderungsbewegungen Europa geprägt. Aber wer Migration zum alles erklärenden Leitmotiv deutscher Geschichte erhebt, blendet kulturelle Kontinuitäten und eigenständige Entwicklungen aus. Wenn dann noch vom dunkelhäutigen „eigentlichen Biodeutschen“ die Rede ist, drängt sich der Verdacht auf, dass prähistorische Befunde zur Illustration heutiger politischer Debatten dienen sollen. Der Bildungsauftrag des ZDF besteht in wissenschaftlicher Differenzierung, nicht in geschichtspolitischen Botschaften.

Das berührt eine grundsätzliche Frage: Welche Rolle soll die Vorgeschichte für das Selbstverständnis einer modernen Gesellschaft spielen? Die Tatsache, dass Menschen in der Jungsteinzeit aus Anatolien nach Mitteleuropa kamen, sagt nichts darüber aus, wie heutige Staaten ihre Einwanderungspolitik gestalten sollten. Prähistorische Wanderungen fanden unter Bedingungen statt, die mit modernen Nationalstaaten kaum vergleichbar sind. Zwischen beiden Erscheinungen liegen Jahrtausende institutioneller und kultureller Entwicklung. Ebenso wenig ließe sich aus prähistorischen Konflikten ableiten, Migration führe notwendig zu Gewalt. Die Vorgeschichte bietet Beispiele für Austausch und Konflikt, Vermischung und Abgrenzung. Sie enthält keine einheitliche politische Botschaft. Wer aus ihr unmittelbar normative Schlussfolgerungen für die Gegenwart gewinnen möchte, überspringt nahezu die gesamte dazwischenliegende Geschichte.

Die andere Hälfte der Geschichte

Jede Geschichtsdarstellung trifft Entscheidungen. Wer die Geschichte der Deutschen nicht mehr hauptsächlich über Herrscher und Kriege erzählen möchte, entscheidet sich für eine andere historische Fragestellung. Das kann Erkenntnisse eröffnen. Doch der Wechsel der Perspektive darf nicht zur Verengung werden. Die Geschichte der Deutschen ist weder ausschließlich die Geschichte ihrer Herrscher noch ausschließlich die Geschichte ihrer Wanderungen. Sie ist ebenso die Geschichte von Siedlungen und Städten, von Recht und Herrschaft, von religiösen Vorstellungen und kulturellen Leistungen, von wirtschaftlichen Umbrüchen und technischen Erfindungen. Sie ist eine Geschichte der Sesshaftigkeit, der Weitergabe von Wissen und der Ausbildung dauerhafter Institutionen. Gerade das Verhältnis zwischen Veränderung und Kontinuität macht ihren eigentlichen Gegenstand aus.

In diesem Zusammenhang fällt eine weitere Zuspitzung auf: Mit dem Ackerbau, so Matthias Brandt im O-Ton, habe die „Knechtschaft der Arbeit“ begonnen. Tatsächlich war die Sesshaftwerdung keineswegs automatisch mit größerem Wohlstand verbunden. Frühe agrarische Gesellschaften kannten harte Arbeit, neue Krankheiten und wachsende soziale Ungleichheit. Doch die Landwirtschaft ermöglichte zugleich dauerhafte Siedlungen, komplexere Arbeitsteilung und jene Institutionen, auf denen spätere Hochkulturen aufbauten. Wer den Ackerbau vor allem als Knechtschaft beschreibt, wählt bereits eine bestimmte Deutung des zivilisatorischen Fortschritts.

Bildung oder Belehrung?

Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt zur unvermeidlichen Auswahl historischer Perspektiven eine besondere Verantwortung hinzu. Seine Bildungsarbeit soll wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich vermitteln und zwischen gesicherten Befunden, begründeten Hypothesen und interpretierenden Schlussfolgerungen unterscheiden. Gerade weil eine aufwendig produzierte Fernsehdokumentation für viele Zuschauer die wichtigste Begegnung mit einem historischen Thema sein dürfte, besitzt sie erhebliche Deutungsmacht. Diese Verantwortung verlangt keine weltanschaulich sterile Geschichtsschreibung. Sie verlangt aber, dass wissenschaftliche Unsicherheit nicht zugunsten dramaturgischer Eindeutigkeit verschwindet. Wenn ein Archäologe erklärt, alle Europäer hätten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dunkle Haut gehabt, müsste die regionale Differenzierung erkennbar bleiben. Wenn die Verbreitung heller Haut mit Ernährung und Wetter erklärt wird, sollte deutlich werden, dass es sich um einen diskutierten Selektionsmechanismus handelt. Und wenn Europas Geschichte als Geschichte wiederholter Einwanderungen dargestellt wird, sollten ebenso jene kulturellen Entwicklungen sichtbar werden, die aus langfristiger Sesshaftigkeit und historischer Kontinuität hervorgingen.

Die journalistische Begleitdarstellung rückt die Hautfarbe prähistorischer Menschen auffällig stark in den Vordergrund, verwendet mit dem „Biodeutschen“ einen erkennbar gegenwartsbezogenen Begriff und präsentiert eine komplexe evolutionsbiologische Entwicklung in einer Form, die wissenschaftlich stärker differenziert werden müsste. Das sind keine Beweise für eine politische Absicht, wohl aber Hinweise auf eine Deutungsrichtung, die mindestens kritischer Aufmerksamkeit bedarf. Gerade die öffentlich-rechtliche Beschäftigung mit deutscher Geschichte sollte sich davor hüten, an die Stelle eines überkommenen nationalen Selbstbildes lediglich dessen demonstrative Widerlegung zu setzen. Wer Geschichte nur noch als Entlarvung früherer Gewissheiten erzählt, bleibt auf paradoxe Weise von diesen Gewissheiten abhängig. Aus Bildung wird Belehrung, aus historischer Neugier ein pädagogisches Programm.

Was die Gene nicht erzählen

Die Archäogenetik hat das historische Wissen erheblich erweitert. Sie kann Verwandtschaftsbeziehungen sichtbar machen, Wanderungsbewegungen rekonstruieren und frühere Vorstellungen korrigieren. Doch Gene erzählen nicht die ganze Geschichte. Sie erklären nicht, was Menschen glaubten, welche Sprache sie sprachen, welche Verpflichtungen sie anerkannten und welche Erinnerungen sie weitergaben. Sie können Abstammung rekonstruieren, aber nicht den vollständigen Inhalt einer Kultur. Und sie können vor allem nicht entscheiden, welche politischen Institutionen spätere Generationen für richtig halten sollten. Die konservative Einsicht besteht deshalb nicht in der Verteidigung einer genetisch homogenen Vergangenheit. Sie besteht in der Anerkennung, dass menschliche Gemeinschaften geschichtlich gewachsen sind und ihre Identität nicht auf eine einzige Ursache reduziert werden kann.

Eine Kultur entsteht durch Überlieferung und Veränderung, durch Aufnahme und Abgrenzung. Sie benötigt keine unveränderliche Abstammung, wohl aber ein Mindestmaß an Kontinuität, damit ihre Angehörigen sich als Teil einer gemeinsamen Geschichte verstehen können. Eine Gesellschaft, die ihre Vergangenheit nur noch unter dem Gesichtspunkt betrachtet, wie oft ihre Bevölkerung vermischt oder verändert wurde, erfährt etwas Wichtiges, aber nicht alles Entscheidende über sich selbst. Die Geschichte eines Landes besteht nicht nur aus den Wegen, auf denen Menschen dorthin gelangten, sondern ebenso aus dem, was sie dort errichteten und ihren Nachkommen hinterließen. Vielleicht liegt die eigentliche Gefahr einer solchen historischen Erzählweise weniger in einzelnen sachlichen Ungenauigkeiten, als vielmehr in einer veränderten Erwartung an die Vergangenheit. Sie soll nicht mehr nur erklären, wie Menschen lebten und Gesellschaften entstanden. Sie soll zugleich gegenwärtige Selbstbilder korrigieren und gesellschaftliche Haltungen verändern.

Die Vergangenheit gehört nicht der Gegenwart

Der historische Befund erhält damit eine zweite Funktion: Er wird zum Argument in einer Auseinandersetzung, die mit seinem ursprünglichen Gegenstand nur mittelbar verbunden ist. Entscheidend ist, ob eine Geschichtsdarstellung bereit bleibt, ihre Erwartungen an den historischen Befunden zu korrigieren, statt die Befunde den Erwartungen anzupassen. Eine wirklich zeitgemäße Geschichte der Deutschen müsste den Mut besitzen, sich nicht auf eine einzige große Erzählung festlegen zu lassen. Sie müsste Migration und Sesshaftigkeit, Wandel und Kontinuität, kulturelle Übernahme und eigenständige Entwicklung nebeneinander sichtbar machen. Und sie müsste anerkennen, dass zwischen dem ersten modernen Menschen auf dem Boden des heutigen Deutschlands und der Entstehung einer deutschen Nation ein Zeitraum liegt, der jede unmittelbare Gleichsetzung verbietet.

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Die Hautfarbe eines steinzeitlichen Jägers ist ein legitimer Gegenstand wissenschaftlicher Neugier. Sie kann helfen, die Geschichte menschlicher Anpassung und Bevölkerungsbewegungen besser zu verstehen. Sie ist jedoch kein nachträgliches Argument über die politische Identität der heutigen Deutschen. Wer aus ihr eine solche Botschaft gewinnen möchte, verlässt den Boden der Archäogenetik und betritt denjenigen der Gegenwartsideologie. Dort darf er selbstverständlich argumentieren. Er sollte nur nicht den Eindruck erwecken, die Knochen und Gene der Vorgeschichte hätten bereits für ihn entschieden. Die ersten Menschen auf dem Boden des heutigen Deutschlands waren keine Deutschen. Sie waren auch keine Kronzeugen gegen die Deutschen. Sie waren Menschen ihrer Zeit, mit eigenen Lebensbedingungen und einer Geschichte, die ihnen gehörte, lange bevor wir begannen, sie für unsere Zwecke zu erzählen. Vielleicht wäre es der größte Fortschritt einer neuen deutschen Geschichtsschreibung, wenn sie genau das wieder anerkennen würde: dass die Vergangenheit uns etwas zu sagen hat, ohne deshalb unsere Sprache sprechen zu müssen.