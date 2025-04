Das Zeitfenster für Europa als Friedensmacht ist noch offen

Im Jahr 1989 hatte der russische Präsident Michail Gorbatschow ein Zeitfenster zur Wiedererlangung der deutschen Wiedervereinigung geöffnet. Helmut Kohl hat es umgehend genutzt, wenige Zeit später wäre das Fenster wieder geschlossen worden. Zu Jahresbeginn 2025 hat der amerikanische Präsident Donald Trump ein Zeitfenster zur Errichtung einer gesamteuropäischen Sicherheits- und Friedensordnung geöffnet. Auch dieses Zeitfenster gilt es zu erkennen und zu nutzen.

Mit dem Übergang der unipolaren zur multipolaren Weltordnung – Stichwort BRICS-Staaten – und der gleichzeitigen Ausrichtung der US-Außenpolitik auf China als strategischen Rivalen hat sich Trump von der seit dem Zweiten Weltkrieg geltenden Brzeziński-Doktrin „Deutschland und Russland dürfen niemals zusammenarbeiten“ de facto verabschiedet. Auch J.D. Vance hat mehrfach sein Missfallen gegenüber dieser Doktrin und der daraus resultierenden Hinwendung von Russland zu China kundgetan. Trump hat kein Interesse an einer Fortsetzung des Ukrainekriegs, zumal er auch mit einem “Deal” – eine neutrale Ukraine ohne Krim und Donbass – die Bodenschätze und das Getreide der Ostukraine für die USA sichern kann. Das alte Europa wird zunehmend unwichtig für die USA; interessant sind nur noch einzelne Kontrakte – eben “Deals”.

Zu schaffende gesamteuropäische Friedensarchitektur

Mit der Absage an Brzeziński ergibt sich für Europa und besonders für Deutschland plötzlich eine große Chance: Die in den 1970er Jahren so erfolgreiche Entspannungspolitik von Willy Brandt kann endlich fortgeführt werden. „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“, hatte Brandt apostrophiert, und ein Deutschland gemeint, dessen diplomatische Bemühungen auf die Errichtung einer gesamteuropäischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur von Portugal bis Russland gerichtet sein müssen. Es liegt daher auf der Hand: Nach dem Ende des Ukrainekriegs muss Frieden auf die Agenda. Hat sich nicht endlich gezeigt, dass Europa nicht zum Krieg taugt, sondern allein zum Frieden? In Russland wie Deutschland fehlen die jungen Männer (“Youth Bulges”) für große Kriege – und nur 10 Prozent von ihnen sind hierzulande überhaupt bereit, Deutschland mit der Waffe zu verteidigen.

Bei seiner Rede am 25. September 2001 im Deutschen Bundestag hatte Wladimir Putin die zu schaffende gesamteuropäische Friedensarchitektur angesprochen. Die lange applaudierenden Abgeordneten wurden in der Erfüllung dieser Vision jedoch von Washington zurückgepfiffen. Nun sind 24 Jahre nutzlos zerronnen –und die Welt hat sich immer mehr vom Frieden entfernt. Europa, genauer: die EU, muss reagieren und von Kriegs- auf Friedenspolitik umschalten. Aktive und kreative Diplomatie wird gebraucht und ein Adieu an all die schlafwandlerischen politischen Eliten und Mainstreammedien , die in Berlin wie Brüssel dafür sorgen, dass es mit Europa, diesem geostrategischen Spielball Anderer, immer weiter bergab geht.

Eigene Interessen formulieren und durchsetzen

„Die politischen Entscheider … sind transatlantisch geprägt. Es könnte sich, wenn es um einen Wandel gehen soll, um eine Lost-Generation handeln, die nicht imstande ist. sich den neuen Realitäten anzupassen – es fehlt schlichtweg an geistiger Flexibilität“, schreibt Hauke Ritz in seinem Buch “Vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europas”. Warum können sich diese politischen Entscheider mitsamt den ihr untertänigen Mainstreammedien nicht durchringen, ein zivilgesellschaftliches Vorhaben wie z.B. das „European Peace Project“ zu unterstützen? Wahrscheinlich, weil es nicht vom Parteienblock CDU-SPD-Grüne initiiert worden ist. Ritz schreibt, dass „Russland nur in den Westen integrierbar gewesen wäre, wenn die USA Europa in die Unabhängigkeit entlassen hätten“. Inzwischen hat Trump genau das getan.

EU-Europa muß lernen, die eigenen Interessen zu formulieren und durchzusetzen – und diese sind oft nicht identisch mit den US-Interessen. Beispiel: Es ist im Interesse der USA, wenn Deutschland massiv aufrüstet und rund 60 Prozent seiner Waffenkäufe in Amerika tätigt. Und es ist andererseits im Interesse von Deutschland, wenn sich diese Aufrüstung durch eine Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland minimieren lässt. Es ist im deutschen Interesse, preiswerte Energie aus dem Osten zu importieren – nicht aber LNG-Gas aus den USA. Dies hat auch Trump kapiert, wenn er nun die Nordstream-Pipeline kaufen will. Wie dem auch sei: Das Zeitfenster zur Etablierung von Europa als Friedensmacht hat sich noch nicht geschlossen; die USA haben es weit aufgestoßen. Die EU muß dies nur noch erkennen und fähig sein, Russland mit kluger Diplomatie in die künftige Friedens- und Sicherheitsarchitektur einzubinden.