Das zerrissene Band: Vom Vater Staat, der Mutter Erde und der verlorenen Bindung

Es gibt einen Strom, der älter ist als jedes Reich, mächtiger als jede Krone, tiefer als jedes Gesetz. Er fließt durch alles Leben, unsichtbar und doch allgegenwärtig. Er heißt Bindung. Er ist der erste Herzschlag im Leib der Mutter, der erste Blick in das Antlitz des Vaters, das erste Empfinden von Geborgenheit. Er ist das unsichtbare Gewebe, das Mensch und Welt zusammenhält. Dort, wo dieses Gewebe zerreißt, wächst Leere. Und aus Leere erwächst die Gier – nach Macht, nach Kontrolle, nach Ersatz. Der Mensch, der nie gehalten wurde, sucht Halt in dem, was ihm Macht verspricht. Er füllt das innere Vakuum mit Lautstärke, mit Parolen, mit dem falschen Licht der Ideologien. Er wird zum Getriebenen, zum Jäger, zum Zerstörer. Denn wer nie gehalten wurde, kann selbst nicht halten. Wer nie geliebt wurde, kann selbst nicht lieben. Und was im Kleinen beginnt, wächst zur Krankheit im Großen.

Der Staat – das leere Gerüst, das einst Schutz geben sollte – hat sich erhoben über das Leben, das ihn hervorbrachte. Er nennt sich Vater, doch er kennt kein Herz. Er nennt sich Hüter, doch er kennt kein Erbarmen. Er verwaltet, wo er hüten sollte. Er zerschneidet, wo er verbinden sollte. Er erhebt das Kalte zum Gesetz und nennt es Ordnung, während das Leben darunter stirbt. Und das Volk, das längst entwöhnt, entwurzelt, entbunden ist, schaut zu. Gebannt, gelähmt, zerrieben zwischen Schuld und Ohnmacht. Es lässt sich erzählen, es wäre frei – während es in Wahrheit nichts mehr hat, was es bindet. Die Familie zerschlagen. Die Geschlechter aufgelöst. Die Sprache entkernt. Die Heimat entehrt. Alles Alte wird verspottet, alles Bleibende wird verachtet. Der Mensch wird neu geformt – bindungslos, wurzellos, orientierungslos.

Jünger der Zerstörung

Sie nennen es Fortschritt. Doch es ist das alte Lied der Zerstörung. Sie nennen es Freiheit. Doch es ist die Tyrannei der Leere. Die Mächtigen feiern ihre Loslösung von allem Gewachsenen, sie triumphieren über das Ende des Vaterlandes, sie tanzen auf den Trümmern der Gemeinschaft. Und sie lachen über jene, die noch wagen, von Wurzeln zu sprechen, von Heimat, von Volk. Seht, wie sie regieren: nicht mit Weisheit, nicht mit Demut, sondern mit dem Zynismus der Bindungslosen. Männer wie Habeck, die erklären, das Vaterland widere sie an – und doch werden sie gehoben, gekrönt, mit Macht überschüttet. Sie regieren ein Land, das sie verachten, ein Volk, das sie deformieren wollen. Sie kämpfen gegen alles, was Halt geben könnte: gegen Familie, gegen Tradition, gegen Identität.

Und darum müssen auch jene fallen, die an das Eigene erinnern: Orbán, Trump, Putin. Nicht, weil sie vollkommen wären, sondern weil sie das Tabu verkörpern – das Bekenntnis zum Eigenen, zur Grenze, zur Herkunft. Sie sind das Störgeräusch im Chor der Entwurzelung. Darum werden sie gehasst, verfolgt, dämonisiert. Was wir erleben, ist nicht Politik. Es ist seelische Verwüstung. Die Zerstörung der Bindung ist das wahre Programm dieser Zeit. Und der Mensch, der nie gehalten wurde, wird zum Jünger dieser Zerstörung. Er glaubt, er sei frei, während er tiefer fällt als je zuvor.

Doch das Gesetz des Lebens ist stärker als alle Ideologien. Was zerstört wurde, kann neu geboren werden. Was zerbrochen ist, kann heil werden. Aber nicht durch Programme, nicht durch Parteien, nicht durch Machenschaften. Sondern durch Rückkehr zum Ursprung. Der Tag kommt, an dem der letzte Schein verglüht. An dem das große Gewebe der Täuschung reißt. An dem das Volk wieder nackt vor dem Leben steht. Und dann wird offenbar, wer noch atmet. Wer noch steht. Wer noch bindet. Es wird kein leichter Weg. Es wird kein lautes Erwachen. Es wird geschehen im Stillen, im Brechen der Masken, im Zerfall der Lügen. Und aus den Trümmern wird ein neues Band gesponnen – zwischen Mensch und Mensch, zwischen Volk und Erde, zwischen Schöpfung und Ewigkeit. Der Weg steht offen. Für die, die den Mut finden, zurückzukehren.

Der Autor publiziert auch auf seinem X-Account.