Ähnliches “Hitlergruß”-Foto wie im AfD-Wahlkampf: Ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt auch gegen die Sparda-Bank?

Wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht dasselbe im “Rechtsstaat“ Bundesrepublik – und wenn zwei Werbetreibende ein fast identisches Sujet als Symbolfoto für ihre Reklame verwenden, offenbar auch nicht. Zumindest, wenn einer davon die Schwefelpartei AfD ist: Die Sparda-Bank verwendet in ihrer aktuellen Werbung ein Foto, das nahezu identisch mit der Abbildung auf einem brandenburgischen AfD-Wahlplakat ist, das der brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Wilko Möller Ende Juli, in der Frühphase des Wahlkampfs für die jetzt am Sonntag stattfindenden Landtagswahlen, verbreitet hatte: Es zeigt eine glückliche Familie, deren Kinder durch die gegeneinandergestreckten erhobenen Arme der Eltern, die ein Dach symbolisieren, elterliche Geborgenheit erfahren. Ein ganz ähnliches Motiv findet sich auf der Sparda-Reklame. Alexander Kissler, Deutschlandchef der “Neuen Zürcher Zeitung”, wies süffisant auf die Parallelen hin:

Während sich bei der Bank bisher offenbar keinerlei öffentliche Aufregung bemerkbar machte, hier niemand irgendwelche “völkischen” Assoziationen hatte oder gar einen versteckten Hitlergruß in der Geste der Eltern erkennen konnte, war genau dies vor knapp zwei Monaten im Fall der AfD-Werbung eingetreten: Obwohl das von Möller verwendete Foto aus dem Stock einer internationalen Bilderagentur stammt und für die Nutzung zu Werbezwecken lizenziert war, hatte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt/Oder strafrechtliche Ermittlungen gegen die AfD aufgenommen; die Polizei hängte die Wahlplakate ab, linke und öffentlich-rechtliche Medien inszenierten im Zuge der obligatorischen Anti-AfD-Hetze einen grotesken Pseudo-Skandal. Der “Spiegel” entblödete sich nicht, daran Anstoß zu nehmen, dass unter dem – noch dazu heteronormativen –Elternpaar auf dem Sofa drei „strohblonden“ Kinder abgebildet waren. Deutsch, weiß, mitteleuropäisch, blond: Da schrillen bei auf bunte Vielfalt gedrillten, in kulturellem Selbsthass badende Haltungsjournalisten natürlich alle Alarmglocken.

Kreative Mustererkennung

Die strafrechtliche Dimension, die sich auch in zahlreichen Anzeigen aufmerksamer Denunzianten, “Melder” und “Hinweisgeber” zeigte, leitete sich vor hingegen dem bereits erwähnten angeblichen Hitler-Gruß und der “Nazi-Symbolik” her. Beides wird ja in diesem – in seinem permanenten Nazi-Wahn längst irre gewordenen – Deutschland an allen Ecken und Enden vermutet oder erkannt, und mangels realer brauner Bedrohungen und Bedrohungen werden eben Phantasie und kreative Mustererkennung herangezogen, die in jedem, doppeldeutigen Wort, in jedem Anflug einer Geste die Bestätigung des Präjudizes finden. Auch eine Linken-Politikerin erstattete Strafanzeige, weil sie in dem Plakat „eine bewusste Provokation, die die Grenzen des Akzeptablen weiter auslotet“, sehen wollte – wohlgemerkt bei einem Katalogbild, mit dem unter anderem schon seit Jahren auch eine US-amerikanische Immobilienfirma wirbt.

Dass nicht nur die Brandenburgische Justiz für diesen Schwachsinn personelle Kapazitäten band, sondern die Frankfurter Kriminalpolizei zur Sicherstellung der Plakate sogar mehrere Feuerwehrleute samt Einsatzfahrzeug aufbot, beweist die grundfalsche Prioritätensetzung in Deutschland, wo gleichzeitig dank der chronisch überlasteten und unterbesetzten Justizbehörden bundesweit die Vollstreckung von fast 146.000 (!) ausstehenden Haftbefehlen säumig ist. Natürlich erkannte kein Mensch, der noch bei Trost und nicht von der Geistererscheinung der blauen Nazis infiziert ist, in dem AfD-Plakat einen auch noch so raffiniert verborgenen Hitler-Gruß… und dass es sich bei denen, die dies taten, um eine pathologische Wahrnehmungsstörung im Zusammenhang mit “Morbus AfD“ handelt, zeigt sich nun daran, dass sie mit dem fast identischen Werbemotiv der Sparda-Bank plötzlich kein Problem haben.