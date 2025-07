Dauerblindgänger Fratzscher und der „Boomer-Soli“

Wenn Marcel Fratzscher erklärt, dass die Erde rund ist, weiß inzwischen jedes Kind: Sie muss eckig sein. Seine hanebüchen unzutreffenden Fehlprognosen und bizarren Forderungen haben den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zum unzuverlässigsten und damit peinlichsten Ökonomen des Landes werden lassen – was seiner Dauerpräsenz in systemmedialen Talkshows und in der Experten-Nomenklatura der Regierenden allerdings bis heute keinen Abbruch tut. Dabei hat das “scheppe Orakel aus Bonn” in den letzten Wochen wieder und wieder alles dafür getan, seinem Ruf gerecht zu werden: Nachdem er zunächst die kühne Behauptung aufgestellt hatte, die Wirtschaftskrise in Deutschland sei auf den Klimawandel zurückzuführen, welcher die Unternehmen ins Ausland treibe, kam Fratzscher wenig später mit dem Vorschlag eines „Boomer-Solis“ um die Ecke. Ersponnen hatte diese Schnapsidee Peter Haan, einer der „Experten“ in Fratzschers SPD-nahem Institut, der meint, es sei ungerecht, den jüngeren Generationen die Bürden des demographischen Wandels aufzuhalsen; deshalb müssten künftig sämtliche Alterseinkünfte mit zehn Prozent besteuert werden, um mit diesem Geld dann ein weiteres „Sondervermögen“ für einkommensschwache Rentner zu bilden.

Im Klartext: Die bereits ausgepressten, durch schamlose Zweckentfremdung und Übernutzung der Rentenkassen um die Früchte ihrer Lebensleistung und angesparten Rücklagen gebrachten Rentner sollen nun auch noch Geld in die Umverteilung ihrer eigenen Altersbezüge stecken und somit die, die lebenslang die meisten Beiträge abgeführt haben, auch noch für die mitblechen, die wenig bis gar nichts eingezahlt haben. Und das in einem Land, das einsame Rekorde in Sachen Steueraufkommen verzeichnet, aber kaum etwas von diesem Geld den eigenen Bürgern zugute kommen lässt – weil es für Ukraine, Klimawahn, EU und woke Entwicklungsprojekte systematische Veruntreuung betreibt. Deshalb sollen die Rentner sich also selbst helfen – und diese Doppelbestrafung kommt auch noch zeitgleich mit dem Appell(aktuell von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche erneuert), gefälligst noch länger – am besten bis zum Exitus? – im Alter zu arbeiten) Wie im Märchen von Münchhausen sollen sich die Rentner also am eigenen Arm aus dem Armutssumpf ziehen.

Ausplünderung der Älteren zugunsten der Jüngeren

Diese DIW-Forderung stieß natürlich, wie nicht anders zu erwarten, auf ebenso harsche wie berechtigte Kritik. Johannes Winkel, der Vorsitzende der Jungen Union, erklärte, die Maßnahme werde auch ihrer eigenen Rechtfertigungsgrundlage, der jungen Generation zu helfen, in keiner Weise gerecht und wenn, dann bestünde echte “Boomer-Solidarität” allenfalls darin, die sogenannte Rente mit 63 zu streichen. Doch auch aus der SPD kam Ablehnung: Wer in Rente gehe, müsse sich darauf verlassen können, dass niemand plötzlich daherkommt und verlangt, mal eben zehn Prozent davon abzugeben. Und Wolfgang Steiger, der Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, bezeichnete es mit Blick auf Fratzscher & Co. gar als erschreckend, wie Menschen, die “zum Teil noch nie in ihrem Leben in der freien Wirtschaft gearbeitet” hätten, „wütend das Privileg einfordern, über ihre Mitmenschen, deren Ersparnisse und Einkommen zu verfügen.“ Hinzu komme eine aufdringliche Erziehungsneigung sowie die grobe Missachtung von Eigentumsrechten. Der politische Streit werde so ständig in einen moralischen Streit verschoben.: „Es ist gerade diese moralische Codierung und das unredliche Gleichsetzen von Instrumenten mit Zielen, die einer lauten Minderheit ihre vermeintliche Überlegenheit verschafft“, so Steiger.

Fratzscher selbst blieb unbeeindruckt – und ruderte nur scheinbar ein wenig zurück: Er räumte lediglich ein, dass der „Boomer-Soli“ keine direkte Entlastung für die jüngere Generation bewirke; eine indirekte aber sehr wohl, denn die Jüngeren müssten sonst ja über immer höhere Steuern und Abgaben das Defizit auffangen. Zwar stimmt es, dass die Regierung mit Maßnahmen wie der Mütterrente oder eben der Rente ab 63 immer wieder Geschenke zulasten der jüngeren Generationen gemacht hat, die dadurch immer stärker belastet wird; dafür jedoch bedeutet der “Boomer-Soli” jetzt eine Aufkündigung des Generationenvertrags – und die Ausplünderung der Älteren zugunsten der Jüngeren. So sind am Ende alle Verlierer. Das ist keine strukturelle Rentenreform, das ist nur Flickschusterei und soziale Insolvenzverschleppung.

Die monströseste aller Fehlprognosen

Was Fratzscher zudem verschweigt: Dass heute überhaupt prekäre Renten und Kürzungsnotwendigkeiten als Problem im Raum stehen, hängt unmittelbar einer seiner wohl monströsesten Fehlprognose zusammen, die bereits neun Jahre zurückdatiert: Damals, 2016, hatte er prophezeit, die von Angela Merkel ins Land geholten Flüchtlinge würden dereinst die Renten der Babyboomer zahlen, weshalb die Ausgaben für Migration gut angelegt und quasi ein “Konjunkturprogramm” für Deutschland seien. Hätte Fratzscher mit diesem zur Verzückung von “Mutti” und Konsorten geäußerten Propagandamüll auch nur im Ansatz Recht behalten oder würde sich zumindest abzeichnen, dass dieser Effekt irgendwann in absehbarer Zukunft greift, dann gäbe es die gegenwärtige Rentenfinanzierungslücke gar nicht, die sein Institut nun zur Idee des “Boomer-Soli” inspirierte.

Leider aber ist – genau wie von den bösen Rechten, Schlechtrednern und Kritikern der Merkelschen “Alternativlosigkeit” befürchtet – das exakte Gegenteil eingetreten, und tatsächlich hat noch nie jemand so schief gelegen wie Fratzscher mit seinen Lobgesängen auf die ach so produktiven Fachkräfte: Die Migranten brachten keine Produktivität, sondern kosten uns bis heute Unsummen. Bis heute kommen mehrheitlich keine Leistungsträger, sondern Wirtschaftsmigranten und Glücksritter nach Deutschland, die die absehbaren Sozialfälle von morgen sind. Die volkswirtschaftliche Last, die die Gesamtheit dieser “neu Dazugekommenen” den Deutschen aufbürdet, ist eine Generationenhypothek, gegen die die einstigen Verpflichtungen des Versailler Vertrages wie Peanuts anmuten. Irgendwie hat das jeder kommen sehen, bloß nicht Marcel Fratzscher und normalerweise müsste die Karriere eines “Experten”, der so epochal danebengehauen hat, für alle Zeiten begraben sein. Doch nicht in Deutschland. Hier, im Land der tonangebenden Flaschen, darf munter fehlprognostiziert, Sand in die Augen gestreut und sogar vorsätzlich gelogen werden ohne die geringsten Konsequenzen. Corona wies den Weg – und heute sind Täuschung und Betrug der Öffentlichkeit sogar die Geschäftsgrundlage der amtierenden Regierungskoalition. Man muss eben nur dummdreist genug sein.

Offenbar hat Fratzscher zumindest das verinnerlicht: Auf die via Twitter gestellte Frage des Hamburger FDP-Politikers Gerd Wöllermann, wann er denn die Leitung des DIW abzugeben gedenke, blieb der Professor nicht nur eine Antwort schuldig – sondern blockierte Wöllermann umstandslos.