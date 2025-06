„Debatte“ um Organspenden für AfD-Wähler: Linkes oder rechtes Blut?

Wenn politische Kultur entgleist, dann geschieht das selten durch Schüsse – sondern durch Sätze. Die grüne Stadträtin Julia Probst aus dem bayerischen Weißenhorn veröffentlichte Mitte Juni auf X einen Umfrage-Tweet, der den ganzen Ernst unserer spätliberalen Gegenwart sichtbar macht. Wortwörtlich schreibt sie: „Organspenden an AfD-Wähler*innen? Nur bedingt zumutbar.“ Es folgte eine „ethische“ Ergänzung: „Wir sollten bei Spenderorganen genauer hinschauen, wohin sie gehen. Ich finde, das ist eine ethische Frage.“ Diese wenigen Worte reichen aus, um den liberalen Verfassungskern dieses Landes zu erschüttern. Sie offenbaren das moralische Projekt einer politischen Klasse, die den Begriff der Menschenwürde nicht mehr als universal, sondern als ideologisch selektiv versteht. Wer nicht in den Kanon der Grünen passt, verliert zuerst das Recht auf Mitgestaltung – und nun offenbar auch das auf medizinische Hilfe.

Das Ganze ist kein Witz – sondern neue grüne Gesundheitspolitik. Menschenwürde? Ab jetzt nur noch mit richtigem Parteibuch. Mit Probsts Umfrage (25,5 Prozent der über 3.800 Nutzer, die sich beteiligten, stimmten zu, keine Organe an AfD-Wähler zu spenden) ist eine Grenze überschritten worden, die bislang unausgesprochen blieb: der Einzug der Gesinnungsprüfung in die biopolitische Sphäre. Die Frage, wer leben darf, wird mit der Frage verknüpft, wie jemand wählt. Das ist keine überspannte Twitter-Ironie – es ist die Logik eines Tugendtotalitarismus, der seine Grenzen immer dort zieht, wo Abweichung auftaucht. Die moralische Sprache täuscht dabei über die Härte der Maßnahme hinweg. Wo früher Blutgruppe und Gewebetyp über die Zuteilung von Spenderorganen entschieden, soll nun der Parteipräferenzfilter greifen. Die Ethik verwandelt sich in Selektion. Und der Satz „nur bedingt zumutbar“ gehört ab sofort ins politische Wörterbuch der Anklage – als Beweis für eine neue Denkart, die nicht mehr liberal ist, sondern hygienisch. Die Umwertung des Faschismusbegriffs ins Banale ist geläufig und wurde hier bereits thematisiert. Aber was, wenn das viel zitierte „Nie wieder“ längst pervertiert ist zur Herrschaftslegitimation? Nicht der Totalitarismus wird bekämpft, sondern der politische Gegner, der sich den Totalitarismusbegriff kritisch aneignet.

Der postdemokratische Volkskörper

Probsts “Umfrage” steht nicht allein. In einem der Kommentare formuliert ein Leser treffend: „Die Eugenik meldet sich zurück. Nur diesmal mit Genderstern.“ Der autoritäre Charakter lebt fort – unter dem Regenbogenbanner, mit impfgrüner Maske. Wenn das Spenden von Organen zur Frage der ideologischen Zumutbarkeit wird, dann sind wir nicht mehr in einem Diskurs der Differenz, sondern im Delirium der Entwertung. Die Logik ist entlarvend: Wer „rechts“ wählt, soll nicht nur gesellschaftlich isoliert, sondern auch medizinisch diskriminiert werden. Der Begriff des Volkskörpers kehrt zurück – als invertierter Antifaschismus. “Erstmal finde ich es sehr beruhigend, das 75 Prozent der Befragten gesagt haben, dass ihre Organe auch an AfD-Wähler gehen dürfen”, gibt sich ein Kommentator sarkastisch. “Sie sollte die Frage andersherum stellen: Was ist, wenn der Spender AfD-Wähler ist?”, meint ein anderer. “Was bitte hat das eine mit dem anderen zu tun? Seid’s ihr alle wo ang’rannt?”, mokiert sich ein offenkundig urbayrischer Dritter.

Es ist eine der Grundfragen jeder politischen Ordnung: Gilt das Menschenrecht auch für den Feind? Die liberale Demokratie antwortet mit Ja – weil sie ansonsten aufhört, Demokratie zu sein. Die neue grüne Politik antwortet: Kommt drauf an. Wenn die Betreffenden AfD wählen, sinkt ihre ethische Dignität offenbar unter die Schwelle der Spendenzumutung. Damit wird das Grundgesetz unter Parteivorbehalt gestellt – ein Vorgang, der nur in autoritären Ordnungen legitim ist. Julia Probst, die sich selbst als Aktivistin für Inklusion und Gleichheit versteht – sie ist gehörlos und war 2010 bekannt geworden, weil sie bei der Fußballweltmeisterschaft den Fußballern von den Lippen ablas und die Ergebnisse auf Twitter veröffentlichte – verkörpert damit auf tragische Weise das neue Paradox der Linken: Sie will das Gute für alle – aber nur für die Guten. Und wer gut ist, bestimmt sie selbst. Man muss sich diesen Satz noch einmal vor Augen führen: „Wir sollten bei Spenderorganen genauer hinschauen, wohin sie gehen.“ Der medizinische Altruismus wird unter Vorbehalt gestellt. Die Gültigkeit der Menschenrechte unter den Vorbehalt der Gesinnung. In dieser Logik ist die Demokratie nicht mehr eine Ordnung des Streits – sondern eine Zuteilungsbürokratie moralischer Gnade.

Pose moralischer Überlegenheit

Was hier zutage tritt, ist nicht einfach ein moralischer Ausrutscher, sondern die Konsequenz eines Denkens, das den „Volkskörper“ hinter sich gelassen zu haben glaubte – um ihn nun wieder einzuführen, mit anderen Mitteln. Nicht „arisch“ muss man heute sein, sondern „antifaschistisch“. Nicht biologisch rein, sondern gesinnungskonform. Wer dieses neue Ethos nicht teilt, wird in Stufen entmenschlicht: zuerst rhetorisch, dann juristisch, nun medizinisch. Die Probst’sche Äußerung ist keine Marotte, sondern Symptom. Sie zeigt, dass es unter Grünen-Politikerinnen inzwischen möglich ist, öffentlich über den Ausschluss von Dissidenten aus der biopolitischen Grundversorgung zu reflektieren – und das in der Pose moralischer Überlegenheit. Dabei gerät vollständig aus dem Blick, dass es längst eine Rechtslage gibt, die solchen Erwägungen nicht nur widerspricht, sondern sie klar verbietet.

Denn was Julia Probst hier anstößt, verletzt nicht bloß die politische Kultur, sondern den verfassungsrechtlichen Grundkonsens. Artikel 3, Absatz 1 Grundgesetz ist eindeutig: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ Eine medizinische Diskriminierung nach Parteibuch ist nicht nur unmoralisch – sie ist verfassungswidrig. Konkreter noch: Das geltende Transplantationsgesetz (TPG) regelt in Paragraph 1 unmissverständlich: „Die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen erfolgt… unter Beachtung der Menschenwürde und ohne Gegenleistung.“ Und in Paragraph 10 TPG heißt es: „Die Verteilung gespendeter Organe hat ausschließlich nach medizinischen Kriterien und Dringlichkeit zu erfolgen.“

Der Mensch vor der Meinung

Was Probst mit ihrer öffentlichen Äußerung nahelegt, stellt – ob bewusst oder nicht – eine Delegitimierung geltenden Rechts dar, nämlich die Infragestellung verfassungsrechtlich garantierter Gleichbehandlung. Die Vorstellung, politische Gesinnung könne als ethisches Kriterium für Organempfang diskutiert werden, ist nicht nur abwegig, sondern juristisch hochbrisant. Sie öffnet einem Gesinnungsstaat die Tür, in dem Grundrechte unter moralischem Vorbehalt stehen – ein Zustand, den das Grundgesetz gerade verhindern sollte. In einem der Leserkommentare heißt es trocken: „Wenn Du krank bist und eine Niere brauchst, ist Dir die Wahlkabine des Spenders herzlich egal.“ Genau das wäre die humane Haltung: Der Mensch vor der Meinung. Die Würde vor der Differenz. Der Satz des Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ verliert seinen Sinn, wenn er zum ideologischen Privileg wird.

Wie reagierte die politische Öffentlichkeit auf diese Grenzüberschreitung? Zunächst einmal: fast gar nicht. Während konservative und rechte Stimmen – vor allem aus der AfD – den Rücktritt Probsts forderten und auf die juristischen Konsequenzen hinwiesen, blieb die grüne Partei stumm. Keine Distanzierung, keine Entschuldigung, kein Ordnungsruf. Die bayerische Landespartei schwieg demonstrativ. Stattdessen: Flankenschutz aus den aktivistischen Milieus. Tweets, die applaudierten: „Endlich spricht es mal jemand aus.“ oder „Ich spende nicht an Rechte“ – eine ideologische Empathieverweigerung, die sich ihrer eigenen Grausamkeit nicht mehr bewusst zu sein scheint; bereits 2020 forderte auf der Kasseler Strategiekonferenz der Linken eine Teilnehmerin, das “eine Prozent Reiche” der Deutschen zu erschießen; im Januar 2024 wünschte sich dann eine Twitterin namens “Sinnesrausch” ein “neues Auschwitz für den Frieden” für die AfD-Mitglieder.

Moralisches Pathos als Waffe

Die moralische Verrohung ist längst kein Versehen mehr – sie ist Stilmittel. Der Körper des politischen Gegners wird zum Ort des Kampfes. Nicht mehr durch Folter oder Knast, sondern durch Entzug von Anerkennung, Gesundheitsversorgung, gesellschaftlicher Zugehörigkeit. Wer „rechts“ wählt, gilt nicht mehr als Mitbürger mit anderer Meinung, sondern als ethisch unzumutbar. Seine Lebensrechte werden zur „Frage“. Es ist die Rückkehr des autoritären Denkens im Kostüm der Fürsorge. Der neue Totalitarismus hat keine Uniformen, sondern Hashtags. Kein Gewaltmonopol, sondern Diskursmacht. Er betreibt keinen offenen Terror, sondern administrative Entmenschlichung. Jemanden wegen seines Wahlverhaltens sterben lassen? Das diskutieren ausgerechnet jene, die wollten, dass Ungeimpfte medizinisch nachrangig behandelt werden. Oder jene, die behaupten, die Demokratie zu retten.

Und die Medien? Schweigen oder Verharmlosen. “Süddeutsche Zeitung”, “Frankfurter Allgemeine Zeitung” und andere übergingen das Thema, “Spiegel Online” nannte es „umstritten“, die “taz” spekulierte über “Ironie”. Man stelle sich vor, ein CSU-Politiker hätte öffentlich geäußert, Transpersonen seien als Empfänger von Organen „nur bedingt zumutbar“. Die Empörung wäre tagelang Programm gewesen. Doch hier? Stille. Vergebung. Einzelfall. Ironie. Was bei Rechten als Skandal gälte und den Rücktritt bedeutet, gilt bei Linken als Haltung. Was bei Konservativen als Hassrede verfolgt wird, wird bei Grünen zur „ethischen Debatte“ verklärt. Das ist keine doppelte Moral – das ist gar keine mehr.

Biopolitische Dehumanisierung

Was sagt dieser Vorfall über unsere Gegenwart aus? Er zeigt, dass das große Wort von der „offenen Gesellschaft“ längst von innen ausgehöhlt ist. Dass das moralische Pathos der Gegenwart zur Waffe wird – nicht mehr gegen das Böse, sondern gegen das Abweichende. Die liberale Republik stirbt nicht an ihren Gegnern, sondern an ihrem Glauben, das Richtige sei wichtiger als das Gemeinsame. Was als lose rhetorische Provokation ausgegeben wird, trägt die Signatur jener tiefsitzenden biopolitischen Dehumanisierung, die dem progressiven Zeitgeist längst eingeschrieben ist. In Wirklichkeit hat Probst nur ausgesprochen, was als Ressentiment im pseudomoralischen Diskursmilieu längst schwelt: Die politischen Gegner sind keine Mitbürger, sondern pathologische Fälle. Unwertes Leben, diesmal nicht von der Rassentheorie, sondern vom Haltungskonsens her definiert. Am Ende bleibt die bittere Ironie: In einer Gesellschaft, die sich für besonders empathisch hält, fällt das Urteil über Leben und Tod inzwischen auf Grundlage von Parteiwahl und Twitter-Moral. Julia Probst hat das ausgesprochen, was andere nur denken. Damit hat sie der Bundesrepublik ein ungewollt ehrliches Porträt ihrer Gegenwart geliefert.

PS: Wenn jemals wieder ein Politiker über „zumutbare Organempfänger“ spricht, sollte die deutsche Öffentlichkeit nicht fragen, ob das Satire war – sondern warum so etwas überhaupt denkbar geworden ist. Merke: „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“ (Bertolt Brecht).