Deep State und linke Eliten treiben Europa in den Krieg: US-Geheimdienstdirektorin Gabbard bestätigt, was hierzulande als „rechtes Geschwurbel“ gilt

Auf der AmericaFest-Konferenz in Phoenix im Bundestaat Arizona, die von der vom im September ermordeten konservativen Aktivisten Charlie Kirk gegründeten Organisation Turning Point USA veranstaltet wurde, bestätigte nun Tulsi Gabbard, die ranghöchste Sicherheitschefin der USA und Koordinatorin aller 18 US-Geheimdienste, erneut, dass die Regierung von Präsident Donald Trump sehr genau weiß, welches falsche Spiel die gescheiterten Eliten in Europa, aber auch in ihren jeweils eigenen Ländern, in Bezug auf die Ukraine treiben. Vor allem Kräfte innerhalb der EU und der NATO wollten die USA tiefer in den Konflikt mit Russland hineinziehen, so Gabbard in schonungsloser Offenheit (und aufgrund ihrer Position gestützt auf Erkenntnisse, die weitaus fundierter sind als alles, was Journalisten und westlichen Regierungen zur Verfügung steht). Das Ziel dieser Führungszirkel sei es, den Krieg zu verlängern und die Konfrontation mit Russland zuzuspitzen. Somit drohe die reale Gefahr eines direkten militärischen Konflikts zwischen den beiden Supermächten.

Für linke und erfolgreich medial gehirngewaschene Ohren klingt Gabbard natürlich wie eine Verschwörungstheoretikerin, doch sie beschreibt rein deskriptiv nackte Tatsachen. Die Akteure des Deep State – jenes in fast allen westlichen Staaten tonangebenden Konglomerats aus aktivistischen Agendakräften in Regierung, Behörden, Justiz, Medien, Thinktanks und NGO sowie allen gesellschaftlichen Schlüsselpositionen im politischen und metapolitischen Raum – würden Friedensinitiativen systematisch untergraben, sobald diplomatische Fortschritte sichtbar würden: „Jedes Mal, wenn man der Hoffnung auf Frieden näherkommt, treten die Kriegstreiber auf den Plan und tun alles, um diesen Prozess zu sabotieren“, so Gabbard zutreffend. Dabei werde gezielt mit Leaks und Indiskretionen aus dem Geheimdienst- und Sicherheitsapparat gearbeitet, um über große Medienhäuser das erwünschte Bedrohungsszenario zu zeichnen und damit Angst in der Bevölkerung zu schüren.

Perfide Mechanismen der Desinformation

Gabbard wies in ihrer alarmierenden Rede auch vehement einen Bericht der Nachrichtenagentur „Reuters“ zurück, in dem behauptet wurde, Information, dass Russlands Ziel ein Einmarsch in Europa samt Eroberungsplänen, stamme aus amerikanischen Geheimdienstkreisen: „Das ist eine Lüge und Propaganda“, so Gabbard. Gerade “Reuters” unterstütze mit solchen Kolportagen bereitwillig die Kriegstreiber, die die unermüdlichen Bemühungen von Trump untergraben wollten, diesen blutigen Krieg zu beenden, der auf beiden Seiten mehr als eine Million Opfer gefordert habe. Die Wahrheit sei, dass die US-Geheimdienste “den politischen Entscheidungsträgern, darunter auch dem von Reuters zitierten demokratischen HPSCI-Mitglied, mitgeteilt haben, dass Russland nach Einschätzung der US-Geheimdienste einen größeren Krieg mit der NATO vermeiden will. Sie schätzen außerdem, dass Russland, wie die letzten Jahre gezeigt haben, aufgrund seiner Leistungen auf dem Schlachtfeld derzeit nicht in der Lage ist, die gesamte Ukraine zu erobern und zu besetzen, geschweige denn Europa“. Daraus machten interessierte Kreise in Europa dann die Mär, Russland habe Einmarschpläne, sei aber bloß noch nicht weit genug gediehen, weswegen Putin “erst 2029 angreifen” würde, und dergleichen mehr.

Das Publikum rief Gabbard dazu auf, diese perfiden Mechanismen der Desinformation zu erkennen und sich bewusst für eine friedliche Lösung des Konflikts einzusetzen. Ein Krieg in Europa dürfe nicht zur neuen Normalität werden – zumal die Gefahr eines nuklearen Armaggedons durch die Kriegsrhetorik immer mehr normalisiert und kleingeredet würde. Diese für jemanden in Gabbards Position ungewöhnlich offenen Worte zeigen, welche skrupellosen Kräfte in Europa und auch im globalistisch-demokratischen Anti-Trump-Lager der USA am Werk sind: Sie zögern nicht, das Massaker in der Ukraine bis ultimo zu verlängern und nehmen dafür sogar das Risiko eines Atomkrieges in Kauf, nur um von ihrem eigenen verbrecherischen Totalversagen abzulenken und Russland als ewiges Feindbild zu erhalten, um damit Aufrüstung und immer schärfere Einschränkungen der Meinungsfreiheit zu rechtfertigen. Immerhin – und das ist tröstlich – zeigen Gabbards Worte, dass die Trump-Regierung sich all dessen bewusst ist – und dass Washington verantwortungsbewusste Diplomatie und Dialogbereitschaft gegenüber denen wahrt, mit denen die verrückt gewordenen Polithasardeure und hypermoralischen Maulhelden Europas nicht einmal mehr reden wollen. Bleibt nur zu hoffen, dass es diesen stabilisierenden konservativen Kräften gelingt, die Bürger Europas vor ihren eigenen kriminellen Politikern zu schützen.