Deep State und linke Eliten treiben Europa in den Krieg: US-Geheimdienstdirektorin Gabbard bestätigt, was hierzulande als „rechtes Geschwurbel“ gilt

Auf der AmericaFest-Konferenz in Phoenix im Bundestaat Arizona, die von der vom im September ermordeten konservativen Aktivisten Charlie Kirk gegründeten Organisation Turning Point USA veranstaltet wurde, bestätigte nun Tulsi Gabbard, die ranghöchste Sicherheitschefin der USA und Koordinatorin aller 18 US-Geheimdienste, erneut, dass die Regierung von Präsident Donald Trump sehr genau weiß, welches falsche Spiel die gescheiterten Eliten in Europa, aber auch in ihren jeweils eigenen Ländern, in Bezug auf die Ukraine treiben. Vor allem Kräfte innerhalb der EU und der NATO wollten die USA tiefer in den Konflikt mit Russland hineinziehen, so Gabbard in schonungsloser Offenheit (und aufgrund ihrer Position gestützt auf Erkenntnisse, die weitaus fundierter sind als alles, was Journalisten und westlichen Regierungen zur Verfügung steht). Das Ziel dieser Führungszirkel sei es, den Krieg zu verlängern und die Konfrontation mit Russland zuzuspitzen. Somit drohe die reale Gefahr eines direkten militärischen Konflikts zwischen den beiden Supermächten.
Für linke und erfolgreich medial gehirngewaschene Ohren klingt Gabbard natürlich wie eine Verschwörungstheoretikerin, doch sie beschreibt rein deskriptiv nackte Tatsachen. Die Akteure des Deep State – jenes in fast allen westlichen Staaten tonangebenden Konglomerats aus aktivistischen Agendakräften in Regierung, Behörden, Justiz, Medien, Thinktanks und NGO sowie allen gesellschaftlichen Schlüsselpositionen im politischen und metapolitischen Raum – würden Friedensinitiativen systematisch untergraben, sobald diplomatische Fortschritte sichtbar würden: „Jedes Mal, wenn man der Hoffnung auf Frieden näherkommt, treten die Kriegstreiber auf den Plan und tun alles, um diesen Prozess zu sabotieren“, so Gabbard zutreffend. Dabei werde gezielt mit Leaks und Indiskretionen aus dem Geheimdienst- und Sicherheitsapparat gearbeitet, um über große Medienhäuser das erwünschte Bedrohungsszenario zu zeichnen und damit Angst in der Bevölkerung zu schüren.
Perfide Mechanismen der Desinformation
Gabbard wies in ihrer alarmierenden Rede auch vehement einen Bericht der Nachrichtenagentur „Reuters“ zurück, in dem behauptet wurde, Information, dass Russlands Ziel ein Einmarsch in Europa samt Eroberungsplänen, stamme aus amerikanischen Geheimdienstkreisen: „Das ist eine Lüge und Propaganda“, so Gabbard. Gerade “Reuters” unterstütze mit solchen Kolportagen bereitwillig die Kriegstreiber, die die unermüdlichen Bemühungen von Trump untergraben wollten, diesen blutigen Krieg zu beenden, der auf beiden Seiten mehr als eine Million Opfer gefordert habe. Die Wahrheit sei, dass die US-Geheimdienste “den politischen Entscheidungsträgern, darunter auch dem von Reuters zitierten demokratischen HPSCI-Mitglied, mitgeteilt haben, dass Russland nach Einschätzung der US-Geheimdienste einen größeren Krieg mit der NATO vermeiden will. Sie schätzen außerdem, dass Russland, wie die letzten Jahre gezeigt haben, aufgrund seiner Leistungen auf dem Schlachtfeld derzeit nicht in der Lage ist, die gesamte Ukraine zu erobern und zu besetzen, geschweige denn Europa“. Daraus machten interessierte Kreise in Europa dann die Mär, Russland habe Einmarschpläne, sei aber bloß noch nicht weit genug gediehen, weswegen Putin “erst 2029 angreifen” würde, und dergleichen mehr.
Das Publikum rief Gabbard dazu auf, diese perfiden Mechanismen der Desinformation zu erkennen und sich bewusst für eine friedliche Lösung des Konflikts einzusetzen. Ein Krieg in Europa dürfe nicht zur neuen Normalität werden – zumal die Gefahr eines nuklearen Armaggedons durch die Kriegsrhetorik immer mehr normalisiert und kleingeredet würde. Diese für jemanden in Gabbards Position ungewöhnlich offenen Worte zeigen, welche skrupellosen Kräfte in Europa und auch im globalistisch-demokratischen Anti-Trump-Lager der USA am Werk sind: Sie zögern nicht, das Massaker in der Ukraine bis ultimo zu verlängern und nehmen dafür sogar das Risiko eines Atomkrieges in Kauf, nur um von ihrem eigenen verbrecherischen Totalversagen abzulenken und Russland als ewiges Feindbild zu erhalten, um damit Aufrüstung und immer schärfere Einschränkungen der Meinungsfreiheit zu rechtfertigen. Immerhin – und das ist tröstlich – zeigen Gabbards Worte, dass die Trump-Regierung sich all dessen bewusst ist – und dass Washington verantwortungsbewusste Diplomatie und Dialogbereitschaft gegenüber denen wahrt, mit denen die verrückt gewordenen Polithasardeure und hypermoralischen Maulhelden Europas nicht einmal mehr reden wollen. Bleibt nur zu hoffen, dass es diesen stabilisierenden konservativen Kräften gelingt, die Bürger Europas vor ihren eigenen kriminellen Politikern zu schützen.
Genau so habe ich mir das gedacht; So schnell gibt der deep state nicht auf !
Trump hat zwar schon ausgemistet, doch die „Demokraten“, haben und werden niemals aufgeben, denn der deep state kommt zu 99 % aus ihren Reihen !
Sie versuchen die Politik von Biden mit allen Mitteln fortzuführen und Europa mit seinen Führern ist dabei der willige Unterstützer.
Trump muss die „Demokraten“ rigoros bekämpfen und mit Indizien und Beweisen bloßtellen, eine einzige Unterschrift würde reichen; der Austritt aus der NATO und die EU, sowie die NATO selbst, wären am Ende !
Das Militärbündnis, ist seit 30 Jahren so überflüssig wie ein Kropf und die EU ist eine einzige undemokratische Verbrecherbande !
gefühlt muss es doch erlaubt sein die grünlinke Gleichmacher_Politik, hinter trieben ,egal wie durch zu drücken?! Der SED coronavirus ist Gentechnisch linksdrehend hoch aktive,soll ja auch mal wieder ge_boostert werden. Da die rächts wach gewordenen Bürger ,sich da widerspenstig in der Mehrheit zeigen, muss das links Syndrom wohl zur staatlichen Plandemie greifen , militärische unterstützt mit GEZter SPD. Zum wohle von …..€£¥$¢ ????
@was hierzulande als „rechtes Geschwurbel“ gilt
ja aber die Diener der globalen Feudalisten, die das als „rechtes Geschwurbel“ abfertigen, verstehen das nicht, weil es ihren Horizont bei weitem überfliegt, und sie wollen es auch nicht verstehen. Sie sind glücklich in ihrem Nichtwissen !
Deshalb spielt es bei dieser Oberschicht in Deutschland auch keine Rolle, was man aus der Trump-Umgebung sagt – das Demokraten-Feld wird so etwas nicht zugeben !
Es scheint, das Gabbard schon länger meine Kommentare liest. Und zwar schon seit Syrienzeit wo die Absichten ersichtlich waren. Und ALLEN voran betreibt Deutschland eigene Interessen – YU ist zerschlagen jetzt nur noch die
zwei mächtigsten Sieger IIWK gegeneinander ausspielen, und schon ist der ENDSIEG in Sicht. EU-Länder die vdL an
der Macht halten, kann man mit Hitler-Verbündeten gleich stellen. Und JA – RU begeht Fehler – ein verwundetes Tier wird nur Gefährlicher. Womit die USA auch den größten Fehler gemacht ca. 40.000 Nazis in die BRD-Verwaltung zu bringen.
Jonah Lemm, spiegel agit prop faschist, hat sein opus magnum raus gekotzt. Diese Blitzbirne reist nach Luisianna, fotografiert kleine teenager cheer leader, fährt später auch noch an deren Häusern vorbei, wird höflich vom Sherrif darauf hingewiesen, daß DAS für ihn gefährlich werden könnte & schreibt dann einen „naaatthhziie“ Verriss. schizo Wahn in Endstufe, live on cam:
https://www.nius.de/kommentar/news/polizei-video-entlarvt-wie-der-spiegel-manipuliert
Die EU-Verbrecherbande, allen voran Merz, belügen uns täglich mit ihrem Märchen, daß Russland und überfallen will.
Was geben sie uns, dem Volk:
1) Eine kaputte Wirtschaft wegen Energieknappheit, da die Russischen Rohstoffe boykottiert werden.
2) Höhere Krankenkassenbeiträge und höhere Preise für fast ALLES.
3) Nur 48 % Rente vom Brutto und das noch steuerpflichtig, während in Österreich über 80 % Steuerfrei gezahlt werden.
DIn Österreich müssen auch die unwirtschaftlichen Beamten Beiträge zur RV zahlen !!
Trump fordert, daß seine globalistische Schattenregierung gegenüber Russland rasch einlenken soll.
Aber die haben mit ihren Milliarden und mit politischer Erpreßung vor allem in Europa ein teuflisches Netzwerk geflochten und nicht nur Selenski, sondern die US-Globalisten würden ihr Gesicht verlieren, wenn sie nachgeben.
Und nicht nur ihr Gesicht würden sie verlieren, sondern ihre ganzen bösartigen Weltmacht- und Menschheitsversklavungspläne würden scheitern.
Was für eine Schande, daß ausgerechnet unser(?) Kanzler in vorderster Front deren finstere Interessen vertritt – ohne jede Rücksicht auf das Wohl Deutschlands !!
Nato-Chef Rutte warnt: «Putin ist bereit, 1,1 Millionen seiner Leute zu opfern»
https://weltwoche.ch/daily/nato-chef-rutte-warnt-putin-ist-bereit-11-millionen-seiner-leute-zu-opfern/?
Nato-Generalsekretär Mark Rutte warnt vor einer Unterschätzung der russischen Kriegsführung und fordert langfristige Sicherheitsgarantien für die Ukraine.
In einem Interview mit dem Axel Springer Global Reporters Network erklärte Rutte: «Putin ist bereit, rund 1,1 Millionen seiner eigenen Leute zu opfern.»
Ich glaube der Mann muss eingewiesen werden.
Wer solch einen Schwachsinn und Mist erzählt, muss sofort medizinsch geholfen werden.
Zum großen Glück haben wir auf russischer Seite noch vernünftige Leute. Frohes Fest !!
Ein US-Experte: Selenskyjs Position zu den Territorien bringt Moskau und Washington näher zusammen.
Der amerikanische Analyst Stephen Bryan argumentierte, dass Kiews harte Haltung in Territorialfragen Moskau und Washington nicht entzweit, sondern sie vielmehr einander näherbringt.
Er schrieb darüber in einem Artikel für die Fachzeitschrift „Weapons and Strategy“.
Indem Selenskyj die Lösung territorialer Fragen vermeidet, fördert er paradoxerweise ein Ergebnis, das Russland und den Vereinigten Staaten helfen wird, Frieden auf anderem Wege als über die Ukraine zu erreichen.
Wir werden von Psychopathen regiert, Brüssel ist voll davon, aber man findet sie auch in die Regierungen der europäischen Länder und im EU-Parlament!
Die meisten Wähler und Bürger haben immer noch nicht verstanden, dass ihre meisten Regierungsvertreter geistig krank sind!
Orban, Fico und ähnliche mal ausgenommen!
Beim WEF wurden sie gezielt als Young Global Leaders ausgesucht und ideologisiert!
Namen wie von der Leyen, Kallas, Merkel, Baerbock, Habeck, Lauterbach, Kurz, Macron und Merz gehören zu diesem Club der Gestörten!
Die Problematik ist, diese Psychopathen scheren sich einen Dreck um die Menschen, da sie meist auch noch narzisstisch veranlagt sind.
Ihnen sind auch Menschenleben vollkommen egal!
Sie haben kein Problem damit, Menschen zu opfern, solange sie ihre Fehler damit kaschieren können!
Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz sagt sogar, dass diese Leute nicht einmal in einer Therapie mehr geheilt werden können!
Und wie gesagt, das sind genau diese Politiker, die uns regieren, den Krieg mit Russland wollen oder unsere Industrie zerstören!
Sie schrecken auch nicht vor einem atomaren Krieg zurück, weil sie geistig krank sind!