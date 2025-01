Deepseek: Ein neuer Spion ist im Land…

…und er hört alles: “DeepSeek” ist der neue Informationsstaubsauger, der jedes Wort aufnimmt, das du ihm – zunächst freiwillig – anvertraust. Es ist so einfach zu bedienen wie ChatGPT: Du chattest mit ihm über berufliche Wünsche und bekommst sofort perfekte Textvorschläge; ideal für Briefe und Besprechungen. Jedes Wort, jeder Gedanke landet jedoch in Millisekunden in China. Und was passiert dann? Dieses Wissen kann gegen dich und uns alle verwendet werden – in einem Wirtschaftskrieg, der längst begonnen hat.

Du hast doch nichts zu verbergen, oder? Google weiß doch auch alles über dich: Gemini liest mit, Alexa hört mit. Und Du weißt das auch. Wenn du nach einer Rolex suchst oder nach einem gebrauchten VW-Käfer, bekommst du Hunderte Suchergebnisse. Aber Google merkt sich mehr als du denkst: Es erinnert sich an alles, was du je gesucht hast – sogar an die Socken, die du vor fünf Jahren gekauft hast. Diese kleinen digitalen Merkzettelchen, “Cookies” genannt landen auf Deinem PC. Sie wissen genau, was du magst, was du brauchst und wovon du vielleicht nicht einmal zugeben würdest, dass du es doch gerne suchst. Denn algorithmische Vorahnung ist mit eingebaut.

Kritik an Deepseek

Und was passiert mit den Chats, die du mit der Künstlichen Intelligenz austauschst? Glaubst du, die verschwinden einfach? Nein! Deine Unterhaltung bleibt. Auf ewig. Du hast dich geöffnet – und plötzlich bist du durchsichtiger als die Flasche Wasser auf Deinem Tisch. Big Data liest mit, KI-gestützt und mit unheimlicher Präzision und Effizienz.

Das alles ist bei DeepSeek zunächst einmal nicht anders. Doch es gibt inzwischen bereits zahlreiche Warnungen, dass die Anwendung aus China nicht nur Daten, sondern auch IP-Adressen und Tastatureingaben sammelt und weit mehr Verknüpfungen und Profile erstellt als westliche Software. Das bedeutet, dass alles, was du tippst, potenziell gegen dich verwendet werden könnte. Kritische Stimmen sprechen von einem riesigen Sicherheitsrisiko und warnen davor, DeepSeek auf Geräten zu verwenden, die für persönliche oder finanzielle Daten genutzt werden. Und diese Risiken scheinen sich bereits zu realisieren, wie aktuelle Berichte über ein riesiges Datenleck nahelegen.

Wir sind viel zu bequem um zu verzichten

Es gibt zudem Berichte, die behaupten, dass DeepSeek auch dazu missbraucht werden könnte, politische Wahrheiten zu verbreiten, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das ist deshalb ein Problem, weil das chinesische Regime nur in eigenen Interessen denkt und agiert – und schon in der Vergangenheit keine Skrupel hatte, extremsten Daten- und Knowhowdiebstahl im Netz zu verüben. Wer also denkt, er nutze hier einen harmlosen Service, könnte schnell feststellen, dass die wahre Gefahr in den Daten steckt, die er selbst (un-)freiwillig preisgibt.

Trotz aller Warnungen und Bedenken gilt allerdings auch hier das, was etwa für Apps auf dem Handy und allerlei sonstige digitale Annehmlichkeiten im Alltag gilt: Wir sind viel zu bequem, darauf zu verzichten. Also belasten wir uns nicht groß damit – und werden sie weiternutzen. Auch DeepSeek dann eben. Warum? Weil die Chat-KI einfach zu verlockend und nützlich ist. Wer will schon mühsam den Eimer am Brunnen hochziehen, wenn das Wasser aus dem Hahn so viel leichter kommt? Es ist einfach, und wir lieben es. Dennoch sollten wir uns bewusst machen: Diese Technik führt insgeheim eine informationelle Darmspiegelung mit uns durch, die über den Magen bis ins Gehirn vordringt. Und wir wissen das vor dem Eingriff.