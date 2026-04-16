Delegitimierung ist wieder legitim: Verfassungsschutz streicht unselige Kategorie

Nach fünf Jahren hat das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die absurde Kategorie der „Verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates“ endlich abgeschafft. Damit ist auch in der autoritativen Grundstruktur dieser weisungsgebundenen Behörde Kritik an Politik(ern), Staat und System formal wieder das, was sie in Wahrheit gemäß Grundgesetz immer war: Legitim. Die Kategorie, eines der folgenschwersten Relikte des “Pandemie”-Experiments, war damals eingeführt worden, um diejenigen Bürger, die sich der Corona-Diktatur nicht widerstandslos fügen wollten, sich aber keiner politischen Kategorie eindeutig zuordnen ließen, als gefährlich zu brandmarken, zu beobachten und zu schikanieren.

Definiert wurde die Kategorie 2021 folgendermaßen: „Die Akteure dieses Phänomenbereichs zielen dabei darauf ab, wesentliche Verfassungsgrundsätze außer Geltung zu setzen oder die Funktionsfähigkeit des Staates oder seiner Einrichtungen erheblich zu beeinträchtigen. Sie machen demokratische Entscheidungsprozesse und Institutionen von Legislative, Exekutive und Judikative verächtlich, sprechen ihnen öffentlich die Legitimität ab und rufen zum Ignorieren behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen und Entscheidungen auf. Diese Form der Delegitimierung erfolgt meist nicht durch eine unmittelbare Infragestellung der Demokratie als solche, sondern über eine ständige Agitation gegen und Verächtlichmachung von demokratisch legitimierten Repräsentantinnen und Repräsentanten sowie Institutionen des Staates und ihrer Entscheidungen. Hierdurch kann das Vertrauen in das staatliche System insgesamt erschüttert und dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden. Eine derartige Agitation steht im Widerspruch zu elementaren Verfassungsgrundsätzen wie dem Demokratieprinzip oder dem Rechtsstaatsprinzip.“

Schreckliches Corona-Erbe

Schon die Begrifflichkeit dieses „Phänomenbereichs“ war lächerlich – denn der Staat kann sich nur selbst delegitimieren, was er während – und nach – Corona auch wahrlich ausgiebig getan hat und weiterhin tut: Der Inlandsgeheimdienst nahm Bürger ins Visier, die gegen Lockdowns, 2- und 3G-Willkür, Impf- und Maskenzwang, die politisch-medial betriebene Aufhetzung der Gesellschaft und die weiteren freiheitsfeindlichen Irrsinnigkeiten dieser finsteren Zeit aufbegehrten und dafür aufs Niederträchtigste diffamiert wurden – von Politikern, die bis heute in Amt und Würden sind, während die damaligen Dissidenten und Opfer dieser Ausgrenzung bis heute unter dieser von oben verordneten gesellschaftlichen Ächtung leiden, vielfach schon deshalb, weil der offizielle Argwohn ihrer kritischen Grundhaltung nahtlos in die Stigmatisierung als “rechtsextrem” oder “leugnerisch“ auch bezüglich ihrer Ablehnung sonstiger Agenda-Themen eines zunehmend ideologischen Staates – von Klima über Migration bis Ukraine – überging.

Der Phänomenbereich sei damals „vor dem Hintergrund einer dynamischen Lageentwicklung eingerichtet“ worden. In den darauffolgenden Jahren habe er jedoch an Bedeutung verloren und werde daher nun nicht mehr als bundesweiter, eigenständiger sogenannter Phänomenbereich fortgeführt, teilte das BfV mit. 2024 wurden ihm rund 1.500 Menschen zugerechnet, im Jahr davor waren es noch 100 mehr, von denen rund 250 als gewaltbereit eingeschätzt wurden. Allerdings bedeutet die Abschaffung dieser Kategorie keineswegs, dass die Menschen, die man hineingepresst hat, nun vom Haken wären. „Unabhängig davon werden aber solche Personen oder Gruppierungen aus diesem ehemaligen Phänomenbereich weiterhin bearbeitet, die Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verfolgen“, stellte die Behörde klar.

Administrative Perfidie

In Wahrheit jedoch war und ist es der Verfassungsschutz selbst (beziehungsweise sind es seine politischen Herren), die „Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verfolgen“ – und zwar auch und gerade dadurch, dass solche völlig arbiträren „Phänomenbereiche“ unterhalb der Strafbarkeitsschwelle erfunden werden, um Regierungskritik zu kriminalisieren, obwohl diese nicht nur ein Grundrecht ist, sondern auch das Lebenselixier einer freien Gesellschaft. So galt Im Verfassungsschutzbericht 2021 etwa als „Delegitimierer des Staates“, wer nach der Flutkatastrophe im Ahrtal mit 134 Toten „aktiv den Eindruck“ erweckt habe, dass staatliche Stellen mit der Bewältigung der Lage „komplett überfordert gewesen seien“ – obwohl diese Aussage sachlich und inhaltlich richtig war, wie aus zahllosen Medienberichten hervorging und wie etwa auch die (wenn auch viel zu späten) Rücktritte des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz sowie der nachherigen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel zeigten; abgesehen davon, dass diese Kritik stets auch vollumfänglich von der Meinungsfreiheit gedeckt war. Dass die Feststellung dieser Tatsachen einen Bürger zum „Delegitimierer des Staates“ machte, zeigt bereits die an DDR-Verhältnisse gemahnende Zerrüttungsabsicht des Linksstaats gegen mündige und kritische freie Bürger, die so zu faktischen Staatsfeinden gestempelt wurden – und genau das war die Absicht hinter dieser administrativen Perfidie.

Die “Delegitimierung” war nichts anderes als ein obrigkeitsstaatlicher Übergriff, der mit Wieselworten wie „Verächtlichmachung“ operierte, und ein völlig willkürlicher und daher beliebig anwendbarer Begriff, der ebenso wenig rechtssicher zu definieren ist wie „Hass und Hetze“. Auch wenn dieser kategoriale „Phänomenbereich“ nun abgeschafft wird: Der Ungeist, der ihn hervorbrachte, wirkt unvermindert fort und sucht sich stetig neue Ausdrucksformen.