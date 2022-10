Demaskierte Bürgerverachtung

Die politische Kaste scheint es sich geradezu zur Aufgabe gemacht zu haben, die Sinnlosigkeit ihrer eigenen Gesetze aufzuzeigen, indem sie sie möglichst demonstrativ missachtet. In den langen Reigen von Politikern, die sich ohne die Corona-Maske ablichten lassen, die sie dem Rest der Bevölkerung ohne jeden rationalen Grund aufzwingen, reihte sich nun bekanntlich auch noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein, der während einer Zugfahrt in Mecklenburg-Vorpommern gänzlich maskenfrei zu sehen war – und das, obwohl dort im Nah-und Fernverkehr ausdrücklich eine Maskenpflicht vorgeschrieben ist. Nach der erwartbaren Kritik bemühte sich das Bundespräsidialamt nun um leidliche Schadensbegrenzung, die wieder so unglaubwürdig und vorgeschoben anmutet wie ähnliche Rechtfertigungsversuche der Kommunikationsgranaten im Umfeld von Olaf Scholz, Robert Habecks oder Annalena Baerbocks, wenn sie wieder mal die Fehltritte ihrer Chefs glattzubügeln versuchen.

Im Regionalexpress nach Neustrelitz, so die Schutzbehauptung der präsidialen Pressesprecher, habe das Staatsoberhaupt eine FFP2-Maske getragen, diese aber „für ein 40-sekündiges Video-Statement abgenommen”. Außerdem sei Steinmeier gebeten worden, für ein Foto die Maske „einen Moment abzunehmen“, habe sie danach aber wieder aufgesetzt. Wie bitte? Wer soll diesen Unsinn glauben? Wenn aus zahllosen Videoleaks und Mitschnitten der letzten Jahre eines bekannt ist, dann das genaue Gegenteil: Regelmäßig setzten Politiker – auch Steinmeier – die Maske fürs Foto auf, ob bei Klinikbesuchen oder Staatsbesuchen, um sie anschließend abzunehmen und ganz ungeniert „oben ohne“ auf Tuchfühlung zu gehen.

„Es ist vorbei, danke, Steinmeier!“

Davon abgesehen: Einer im dritten Corona-Jahr zermürbten und all den Lügen und Schikanen überdrüssigen Bevölkerung genügen solche Erklärungen, ungeachtet ihres Wahrheitsgehalts, nicht mehr, um sich weiter für dumm verkaufen zu lassen. Den Unmut bekam Steinmeier in den sozialen Medien zu spüren. Ein Twitter-Nutzer schrieb etwa „Es ist vorbei! Danke für die offizielle Aufhebung der Maskenpflicht durch Herrn Steinmeier.“ Eine Nutzerin monierte: „Wenn ich im Zug meine Maske abnehme – außer für Trinken und Essen – dann bekomme ich einen drüber vom Schaffner… bin aber auch keine Politikerin.“ Ein weiterer Kommentar lautete: „Und warum sollte man das glauben? Die Bundesregierung hat mehrfach unter Beweis gestellt, dass Regeln für sie nicht gelten.“ Ein „Welt”-Leser kommentierte, in Anlehnung an Robert Habecks eigenwillige Definition einer Insolvenz: „Er trägt eine Maske. Er hat sie nur nicht auf.“

Auch Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, kritisierte Steinmeier scharf und verwies auf dessen Vorbildfunktion als Bundespräsident: Entweder es gebe eine Maskenpflicht, dann müsse sie für alle gelten – oder eben nicht.

Moderner Gessler-Hut für den Pöbel

Fakt ist, dass mit Steinmeier nun auch der höchste Repräsentant des Staates zur weiteren Delegitimierung der Corona-Regeln beigetragen hat. Neben ihrer ohnehin wissenschaftlich-medizinisch völligen Überflüssigkeit erfüllt die Maske heute nur noch ihren mutmaßlich eigentlich Zweck: Die extreme Polarisierung der Gesellschaft, ihre maximale Spaltung und die Zerrüttung des sozialen Zusammenhalts weiter zu beschleunigen und – einem modernen Gessler-Hut gleich – den Selbstzweck und die Selbstherrlichkeit politischer Entscheidungen zu festigen, indem ein Ausnahmezustand perpetuiert wird, der vom ersten Tag der „Pandemie“ an nichts als ein monströser Fehlalarm war und inzwischen ganz anderen Zwecken dient. Vielerorts scheint das Aufspüren von Maskenverweigerern das Aufschreiben von Falschparkern als denunziatorischer Volkssport Nummer eins abgelöst zu haben.

Anstatt diesen Unsinn, den es außerhalb Deutschlands schon lange nicht mehr gibt, endlich zu beenden, hält man an einem rigiden Corona-Regime fest und schürt völlig unberechtigte Ängste. Dass zugleich diese einzige verbliebene – und einschneidendste – von vielen Maßnahmen, die – so RKI-Chef Wieler in seinem berüchtigtsten Statement – „nie hinterfragt werden dürfen„, von ihren eigenen politischen Urhebern missachtet wird, ist nichts als eine Machtdemonstration und Ausdruck der Verachtung für den Pöbel, der die abgehobenen Eliten dieses Landes heute kennzeichnet. Niemand braucht sich zu wundern, wenn da Frust und die Ablehnung von Staat und Politik immer größer werden – zumal sich parallel eine Vielzahl ganz anderer, realer Probleme über Deutschland auftürmen.