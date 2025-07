Dementis zu „Leitkultur“-Streichung und BSW-Kooperation: Mal wieder hausgemachtes Chaos in der AfD

Es war am vorgestrigen Samstag, als die AfD wieder mal in Chaos und Widersprüchen versank – weshalb dieser 5. Juli 2025 aus verschiedenen Gründen in die Annalen der Partei eingehen dürfte: Zunächst widersprach Amira Mohamed Ali Meldungen, wonach es Gespräche zwischen dem BSW und der Alternative für Deutschland gebe, um konkräet in Thüringen einen Regierungsumsturz zu erwirken; dabei hatte doch Tino Chrupalla noch Stunden zuvor bei „Welt TV“ verlautbaren lassen, dass eben solche Sondierungen mit Sahra Wagenknecht aktuell stattfänden. Wer nun die Unwahrheit sagte, konnte nicht mehr abschließend festgestellt werden. Ohnehin hatten sich Beobachter gewundert, dass es ausgerechnet zwischen zwei Kräften eine Kooperation geben soll, die bisher nicht eben die wärmsten Worte übereinander gefunden hatten.

Wenig später war es dann die Meldung der “Bild”-Zeitung, wonach auf einer Klausurtagung der Bundestagsfraktion ein Sieben-Punkte-Papier beschlossen worden sei, welches in den ersten Entwurfsfassungen zwar noch die in der Partei bislang gängigen Begriffe “Remigration” und vor allem “deutsche Leitkultur” beinhaltet hatte, die dann aber in der finalen Version plötzlich nicht mehr auftauchten. Sensationslüstern meldeten die Hauptstadtjournalisten, die AfD habe sich von von beiden Begriffen “distanziert” und schlage damit einen “Kurs der Mäßigung” ein. Hatte die AfD damit wirklich Ideale verraten, die bislang ihren Wesenskern der Andersartigkeit ausmachen?

Nicht eben professionell

Auf der Pressekonferenz wollten die beiden Co-Vorsitzenden davon jedenfalls nichts wissen; sie konnten lediglich bestätigen, dass aktuell eine rege interne Debatte im Gange sei, im Rahmen derer zahlreiche Fassungen des besagten Dokuments kursierten. Beschlossen sei demnach noch nichts, man müsse die endgültige Abstimmung im weiteren Verlauf abwarten. Was auch immer hier stimmt: Konkrete Ansagen sehen anders aus. Und genau darin liegt eine erhebliche Schwäche der Blauen, die in Sachen Kommunikation auch nach 12 Jahren ihres Bestehens nicht eben vor Professionalität strotzen.

Sie lassen über Wochen eine Diskussion ungehindert durch den Äther gehen, in der Maximilian Krah nahezu sämtliche Prinzipien und Überzeugungen der Partei abräumt, auf die sich nach dem Ausscheiden von Lucke und Meuthen festgelegt hatte hatte. Natürlich ist es keine Seltenheit und Ausnahme, dass in einer streitsüchtigen Opposition die Meinungsbreite weit auseinandergeht; doch in der AfD ist man mittlerweile derart “vielstimmig”, dass ein roter Faden nur noch schwer erkennbar wird. Dies gilt nicht nur mit Blick auf die Außenpolitik, wo man ebenfalls noch immer die Wogen zu glätten versucht, die durch einseitige Parteinehmen von Funktionäre für oder gegen Ukraine oder Israel aufgewühlt wurden.

Ein Hauen und Stechen

In den sozialen Medien bemüht man sich zwar um ein durchaus “pazifistisches”, neutrales Gerüst, das vor allem getragen wird vom Primat der Diplomatie und Verständigung. Das mag für den Auftritt im Netz funktionieren; für echte interne Konflikte kann man diese Tugenden allerdings nicht in Anspruch nehmen – denn prompt lief die Nachricht über die Ticker, dass das Landesschiedsgericht in Nordrhein-Westfalen den dort beliebten Abgeordneten Matthias Helferich nach einer Verhandlung, die in Augen vieler Unterstützer eher einem Schauprozess ähnelte, aus den eigenen Reihen ausgeschlossen habe. Helferich bleibt nun noch der Einspruch in der nächsten Instanz – oder der Gang vor zivile Judikative. Es ist ein Hauen und Stechen, das wahrlich nicht den Anschein von Geschlossenheit, Einigkeit und Selbstlosigkeit hinterlässt.

Weder scheint man sich in der AfD derzeit inhaltlich im Klaren über die weitere Ausrichtung, noch schafft man den Absprung von einer Mentalität der “Distanzeritis”, die letztlich Vorfeld und Basis der Partei schwächt und für die stockenden Umfrageergebnisse nach einer höchst vielversprechenden Anfangsphase der laufenden Legislatur verantwortlich ist. Zu viele sind offenbar darauf bedacht, den Verfassungsschutz milde zu stimmen und um ein Verbotsverfahren in Karlsruhe herumzukommen. Ob dabei allerdings ausgerechnet die Strategie Früchte trägt, moralisch und gesinnungsethisch einzuknicken, darf bezweifelt werden.