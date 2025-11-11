Demokraten geben nach: Der US-Government Shutdown endet wohl in Kürze

Der längste Government Shutdown der Geschichte könnte – neuesten Meldungen zufolge – in Kürze zu Ende gehen. Ein Kompromissvorschlag mit Gesetzeskraft wurde von einigen demokratischen Senatoren gemeinsam mit den Republikanern zur Vorlage ans Repräsentantenhaus übersendet. Stimmt dieses zu, ist die Zahlungssperre – womöglich schon heute früh – vorbei. Mindestens acht Senatoren der Demokraten wollten bereits gestern in der anhaltenden Sondersitzung der Kammer für das von den Republikanern und Präsident Donald Trump vorgelegte Budget stimmen, um das Drama endlich zu beenden.

Im Finanzierungspaket ebensowenig enthalten ist zum Glück dabei ebenso wenig die weitere Alimentierung der illegalen „Migranten“ wie auch die Unsummen an Subventionen für die Krankenversicherer, die sich an diesen Geldern (die eigentlich für die Reduzierung der Kassenbeiträge der berühmt-berüchtigten „Obamacare“ gedacht waren) bereichert haben.

Versuch der Demokraten ging gründlich in die Hose

Letzteres war die einzige Bedingung gewesen, an die sich die Demokraten geklammert hatten, um doch noch irgendwie gegen Trump zu punkten. Dieser hatte daraufhin Zahlen veröffentlicht, die deutlich aufzeigten, wie die von Anfang an fragwürdige Finanzierung von Obamas „Wunderwerk“ die Gewinne der Versicherungskonzerne sprudeln ließ wie sonst in keinem anderen Wirtschaftszweig. United Health Care generierte seit Inkraftsetzung des entsprechenden Affordable Health Care Act (AHCA) satte 1.177 Prozent (!) Gewinn.

Geht nun alles durch, so wäre damit das Budget für die Regierung zunächst bis zum 30. Januar 2026 genehmigt. Man darf gespannt sein, womit die obstruktiven “DemocRats” dann allerdings als nächstes um die Ecke kommen und die Regierung zu erpressen versuchen… Deren Versuch jedenfalls, mit notleidenden Bürgern wegen nicht ausgezahlter Lebensmittel-Unterstützung Stimmung gegen Trump zu machen und damit ihren Willen durchzusetzen, ging in der öffentlichen Wahrnehmung gründlich in die Hose und dürfte damit fürs nächste Mal ausgelutscht sein. Und dass sich Trump nicht so einfach erpressen lässt, sollte ihnen ebenfalls im Gedächtnis hängen bleiben!

