„Demokratie leben“: Lisa Paus finanziert Antifa-Schlägerhandbuch

AfD-Politiker sind in Deutschland Freiwild: 478 allein nur offiziell erfasste Angriffe gab es im Jahr 2023, im vergangene Jahr dürfte die Zahl noch gestiegen sein. Das alles ist kein Zufall, wenn über Messer, Brandsätze, Knochenbrüche und Blut auf der Straße berichtet wird: Denn die federführende Antifa lacht sich im Hintergrund schlapp – erfreut sie sich in ihrem Treiben doch der Rückendeckung aus Berlin. Wer das für eine bösartige Unterstellung hält und glaubt, dieser Terror gegen die Opposition geschehe spontan–ungeplant, sollte sich dringend informieren – und einmal die Kampfanleitung aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) ansehen. Im Verantwortungsbereich der grünen Linksextremistin Lisa Paus wird hier ein Leitfaden für politische Gewalt gegen Andersdenkende finanziert.

Das ist kein Witz: Die grünrote Clique pumpt tatsächlich unser Steuergeld in eine Schlägerbibel – und unter einer neuen Regierung wird das vermutlich so weitergehen, erst recht, nachdem die vollmundige Anfrage der Union zur Finanzierung von NGOs, wie von SPD-Chef Lars Klingbeil gewünscht, unbeantwortet im Sande verlief. So lautet der Titel der besagten Kampfanleitung: „Nazis hassen diese Tricks – 20 Überlegungen zum Vorgehen gegen Rechtsextremismus”, herausgegeben und gedruckt von der DGB-Jugend Niederbayern und von Paus‘ Ministerium bezahlt.

Roter Terror, steuerfinanziert

Dies ist tatsächlich kein Ratgeber, sondern ein lupenreiner Aufruf zum Straßenkampf, wenn nicht Bürgerkrieg. „Rechte“ Veranstaltungen sollen da plattgemacht werden (Seite 53). Konten Verdächtiger gesperrt (Seite 54) und ihre Plattformen zerstört werden (Seite 55). Wer den Klimawahn nicht schluckt oder Deutschlands Ruin fürchtet, ist bereits ein Nazi – also ab und mit dem Knüppel feste drauf! Weitere Forderungen in der Fibel: “Solidarität statt Konkurrenz”, um die Wirtschaft noch mehr absaufen lassen, und Grenzen auf für jeden Eindringling (Seite 83-85).

Was wir hier lesen können, ist kein „Demokratie leben“; es ist roter Terror, mit unserem Steuergeld gefördert. Lisa Paus labert von Frieden – und schiebt der Antifa die Knüppel zu. Der Rechtsstaat stirbt. Der Staat klatscht Beifall – und die Medien haben mal wieder Futter für rote Schlagzeilen. Eine Win-Win-Situation für alle. Wie wäre es mit folgendem Titelvorschlag für die nächste Broschüre: „Wie man mit Steuergeld die AfD zertrümmert“? Doch die Bürger kochen vor Wut, zahlen sie doch Steuern letztlich für ihre eigene Prügelstrafe. Gendersternchen und Klimafanatiker überall. Das BMFSFJ ist keine Behörde mehr. Es ist die Antifa-“Heeresleitung”. Doch die Deutschen haben die Schnauze voll – von linken Schlägern und Berliner Lügen. Die AfD kriegt die deshalb Schläge ab, weil sie für uns kämpft. Unsere Jobs verschwinden, unsere Straßen werden unsicher, und unsere Kinder kriegen den Grün-Rot-Mist eingetrichtert. Und die da oben feiern das Ganze noch. Doch wir wollen und werden uns nicht länger an der Nase herumführen lassen.