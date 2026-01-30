Demokratie ohne Bürger? Die „Zeit“ fremdelt mit dem unliebsamen Wählerwillen

„Wenn man die Menschen befragt, lieben sie den Rechtsstaat, aber wenn sie dann wählen, gewinnen am Ende oft Autoritäre.“ Schon dieser Teaser zu dem aktuellen “Zeit”-Artikel „Sind wir Pseudodemokraten?“ von Anant Agarwala und Maximilian Probst verrät die Blickrichtung: Nicht die Politik hat ein Problem, sondern die Bürger. Wer die falschen Parteien wählt, kann kein echter Demokrat sein, höchstens ein „Pseudo-“.

Damit ist der Rahmen gesetzt: Demokratie wird nicht mehr als offener Prozess verstanden, in dem wechselnde Mehrheiten ihre Präferenzen artikulieren, sondern als normatives Ergebnis, das von vornherein feststeht. Demokratisch ist, was bestimmte Milieus für richtig halten – also die Parteien und Programme, die sich selbst als Hüter „liberaler Demokratie“ inszenieren.

Wer dagegen bei Wahlen anderen Kräften seine Stimme gibt, gilt als defizitär, als verführbar, als autoritär anfällig. Dass damit Millionen Wähler in Ostdeutschland, Norditalien, Frankreich oder den USA pauschal in den Verdacht der Demokratie-Unreife geraten, wird in Kauf genommen. Die Frage, ob nicht vielleicht das etablierte Parteien- und Medienkartell seine Legitimation verspielt, wird gar nicht erst gestellt. Stattdessen sucht man bei den Bürgern nach kognitiven Defekten.

Ein verkürztes Menschenbild

Im Zentrum des Artikels steht eine Studie des US-Politologen Eric Nisbet; in einem Experiment ließ dieser Befragte zwischen „Rechtsstaatlichkeit, politischer Gleichheit, Meinungsfreiheit und wirtschaftlichem Wohlergehen“ abwägen. Ergebnis: Im Zweifel wählen sie das Land, das „dem eigenen Wohlstand dient“, nicht das, das abstrakte Grundprinzipien maximiert. Geld schlägt Freiheit, so die Diagnose. Das ist weder neu – Brechts „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ wird im Artikel selbst zitiert – noch überraschend: Wer Kinder ernähren, Kredite bedienen, Mieten zahlen muss, wird politische Ordnung zwangsläufig auch danach beurteilen, ob sie ein Mindestmaß an materieller Sicherheit gewährleistet. Das ist keine „autoritäre Versuchung“, sondern ein rationaler Bestandteil demokratischer Urteilsbildung.

Agarwala und Probst aber lesen daraus eine Gefahr: Weil Menschen Demokratie offenbar mit Wohlfahrtsstaat, nationaler Sicherheit und verlässlichen Grenzen verbinden – also mit „hübschem Haus, großem Auto und America First“ – entgleite der Begriff den liberalen Eliten. Mit anderen Worten: Die Bürger haben eine zu bodenständige Vorstellung von Demokratie. Sie erwarten Funktionsfähigkeit, nicht nur Werteprosa. Genau darin liegt für die Autoren das Problem.

Wenn der Status quo sich selbst heilig spricht

Interessant ist, was der Artikel aus dieser Einsicht macht. Agarwala und Probst konzedieren, dass viele Menschen sich „schlecht repräsentiert und schlecht regiert“ fühlen und ein starker Führer bis in die Mitte hinein attraktiv geworden ist. Aber statt diese Diagnose zum Anlass zu nehmen, die eigene politische Klasse zu befragen, bleibt man im gewohnten Narrativ: Schuld sind Ungleichheit, Kapitalismus, Rechtspopulismus.

Das Muster ist bekannt. Wenn Bürger etablierte Parteien abwählen, liegt es nie an gebrochenen Versprechen, an Masseneinwanderung gegen Mehrheitswillen, an Corona-Exzessen, an Deindustrialisierung, an einem Moralistensprech, der jeden Widerspruch als „Hass“ denunziert. Es liegt immer an Strukturen und Ängsten – nie an konkreten Entscheidungen.

So wird Demokratie paradox: Sie gilt als bedroht, sobald sie beginnt, das politische Personal auszutauschen, das sich über Jahre selbst mit diesem Begriff identifiziert hat. Wer den Status quo kritisiert, gefährdet das System; wer ihn verteidigt, verteidigt angeblich die „liberale Ordnung“. Dass viele Bürger gerade diesen Status quo als undemokratisch empfinden – wegen Zensurnetzwerken, informeller Brandmauer-Kartelle, medialer Einheitsfront –, passt in dieses Schema nicht hinein.

Rechtspopulismus als Diagnoseverweigerung

Um die „Krisen des demokratischen Kapitalismus“ zu erklären, beruft sich der Artikel auf den Soziologen Leo Roepert. Rechtspopulismus sei „Krisenmythologie“: ökonomische Verunsicherung werde in Verschwörungsphantasien über „Eliten, Migranten und Linke“ übersetzt, während die eigentliche Verteilungsfrage unbearbeitet bleibe. Die Pointe: Gerade wer das sagt, trägt dazu bei, diese Verteilungsfrage zu verschleiern. Denn was die Autoren konsequent ausblenden, ist die Rolle jener politischen Entscheider, die in Europa nicht nur ökonomische, sondern auch kulturelle und demographische Großexperimente betrieben haben: Eurorettungen, Energiewende, Massenzuwanderung, identitätspolitische Umerziehung, Corona-Lockdowns, Bürokratie-Explosion.

Es ist kein „Mythos“, wenn Bürger feststellen, dass sich politische Entscheidungsträger systematisch über Volksabstimmungen, Koalitionszusagen, Grundrechte hinwegsetzen. Es ist eine Erfahrung. Wer Kritik an Migrations- oder Klimapolitik reflexhaft unter „Ressentiment“ verbucht, verweigert sich der Diagnose – und beschwert sich dann über das „Abgleiten“ in Autoritarismus.

Ungleichheit als Allzweckwaffe

Besonders deutlich wird dieser blinde Fleck im Abschnitt zur sozialen Ungleichheit: Die “Zeit” beruft sich auf eine Übersichtsstudie von Susan Stokes, nach der große Vermögensunterschiede mit „democratic backsliding“ korrelieren, sowie auf Daten, wonach in skandinavischen Ländern mit höherer Gleichheit das Vertrauen in die Demokratie stabiler sei. Das ist empirisch nicht falsch – aber selektiv. Denn Vertrauen hängt nicht nur am Gini-Koeffizienten, sondern auch an kultureller Homogenität, Rechtsstaatlichkeit, politischer Ehrlichkeit. Skandinavien war über Jahrzehnte ethnisch relativ stabil, migrationspolitisch strikt und institutionell transparent. Erst mit dem Import der westeuropäischen Migrations- und Identitätspolitik beginnen auch dort die Spannungen.

Agarwala und Probst aber lesen aus den Zahlen nur eine Botschaft heraus: Mehr Umverteilung, mehr Staat, mehr Sozialleistungen. Dass gerade dieser Staat sich als übergriffig, ineffizient und moralistisch erwiesen hat (die Autoren zitieren selbst Andreas Wirsching, der von einem aufgeblähten Bürokratie- und Antidiskriminierungsstaat spricht), wird zwar erwähnt, aber nicht zu Ende gedacht. Stattdessen endet der Text mit der Forderung, der Staat müsse „wieder handlungsfähiger werden“. Als hätte es die letzten 20 Jahre Übergriffigkeit nicht gegeben.

Bürger als Problemfall – oder als Souverän?

Im Kern steht ein anthropologischer Gegensatz. Für die “Zeit”-Autoren sind Bürger Objekte politischer Pädagogik. Sie lieben angeblich die Demokratie im Fragebogen, wählen aber „Verächter des Rechtsstaats“, weil sie zu sehr ans „Fressen“ denken. Also braucht es mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Staat, mehr Aufklärung – dann werden sie sich schon wieder zur richtigen Demokratie bekennen. Eine konservative Perspektive jedoch würde anders ansetzen. Sie nimmt ernst, dass Menschen Demokratie nicht als theologisches Dogma, sondern als Erfahrungsraum wahrnehmen: Wie sicher sind meine Straßen? Wie stabil ist meine Währung? Werden Gesetze eingehalten, Grenzen geschützt, Verträge respektiert? Darf ich öffentlich sagen, was ich denke, ohne berufliche oder strafrechtliche Konsequenzen zu fürchten?

Und wenn in all diesen Bereichen die Antworten zunehmend negativ ausfallen, ist es eben kein Beleg für „autoritäre Persönlichkeitsstrukturen“, wenn Wähler nach Alternativen suchen. Es ist die normale, gesunde Reaktion eines Souveräns, der seine Vertreter austauscht, weil sie ihre Aufgaben nicht erfüllen.

Die wahre Pseudodemokratie

Damit kehrt sich die Titelfrage des “Zeit”-Artikels um: Pseudodemokratie beginnt nicht dort, wo Bürger andere Parteien als die von linken Journalisten bevorzugten wählen; sie beginnt dort, wo demokratische Entscheidungen nur solange akzeptiert werden, wie sie den eigenen normativen Erwartungen entsprechen – und andernfalls als „Rutsch in den Autoritarismus“ delegitimiert werden. Wer den Souverän zum Betreuungsfall erklärten sich selbst zum Hüter der einzig wahren Demokratie, und jede Abweichung als „Backsliding“ brandmarkt, praktiziert eine Form von Paternalismus, die mit dem Geist der Demokratie unvereinbar ist.

Man könnte auch sagen: Es ist die Haltung eines Systems, das das Volk zwar noch wählen lässt, ihm aber das Recht abspricht, falsch zu wählen.

Die eigentliche Bewährungsprobe der Demokratie steht damit erst noch bevor: Ob sie aushält, dass Bürger ihre Freiheits- und Rechtsstaatsvorstellungen gegen jene verteidigen, die sich selbst als ihre letzten Verteidiger inszenieren. Eine Ordnung, die das nicht erträgt, ist keine verletzte Liberalität – sie ist bereits halbe Pseudodemokratie.