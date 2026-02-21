Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2026 herrschte unter Europas politischer Führung weitgehend Einigkeit über ein zentrales Ziel: Wahlen in der Europäischen Union müssten “geschützt” werden. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz formulierte es so: „Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen wir gegen ihre Feinde im Inneren und Äußeren.“ Die Aussage blieb bewusst offen. Deutlicher wurde die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, die Russland ausdrücklich als Bedrohung für europäische Demokratien benannte. Damit bewegte sie sich im inzwischen etablierten sicherheitspolitischen Diskurs, der die politische Öffentlichkeit zunehmend als Teil geopolitischer Konflikte versteht. Besonders aufschlussreich war jedoch der Beitrag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Russland spielte bei ihm nur eine Nebenrolle; der Schwerpunkt lag auf inneren Fragen: dem Schutz der Bürger vor schädlichen digitalen Einflüssen, dem Kinderschutz in sozialen Medien und der Erlangung „digitaler Souveränität“, die er ausdrücklich in Abgrenzung zu den Vereinigten Staaten definierte. Das neue EU-Gesetz über digitale Dienste, der Digital Services Act (DSA), wurde dabei ausdrücklich gelobt.

Doch was bedeutet diese sicherheitspolitische Sprache in der Praxis, insbesondere dann, wenn europäische Instrumente in nationale Wahlen hineinwirken? Ein Teil der schärfsten Kritik kommt ironischerweise nicht aus Europa selbst, sondern aus den USA. Bereits auf der Sicherheitskonferenz in 2025 hatte US-Vizepräsident JD Vance die europäische Führung für ihren Umgang mit demokratischer Meinungspluralität gerügt. US-Außenminister Marco Rubio schlug heuer versöhnlichere Töne an, warnte jedoch ebenfalls vor einer schleichenden Erosion demokratischer Standards in Europa. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Debatte durch einen Bericht des US-Repräsentantenhauses, der der EU eine systematische Einflussnahme auf nationale politische Prozesse vorwirft. Diese Kritik deckt sich in Teilen mit Recherchen investigativer Journalisten in Europa. Vor diesem Hintergrund sollen nachfolgend drei Fallbeispiele – Rumänien, Polen und Tschechien gezeigt und dazu analysiert werden, auf welchen Wegen europäische Institutionen indirekt Einfluss auf nationale Wahlen ausüben können: Nicht durch die Kontrolle der Wahlurnen, sondern durch EU-Recht, EU-Finanzierung und die Steuerung des öffentlichen Diskurses.

Rumänien: Wenn die EU und ihre lokalen Vollstrecker jede Grenze überschreiten

Das drastischste Beispiel dafür, wie europäische Instrumente in nationale politische Prozesse hineinwirken können, lieferten die Wahlen in Rumänien. Im Wahlzyklus 2024–2025 zeigte sich, wie schnell Maßnahmen, die offiziell dem “Schutz der Demokratie” dienen sollen, in Mechanismen übergehen können, die den politischen Wettbewerb praktisch entwerten. 2024 war ein Superwahljahr: Parlament und Staatspräsident (in Rumänien ein machtvolles Amt) wurden nahezu zeitgleich gewählt. Die etablierten Parteien standen jedoch unter Druck. Die sozialdemokratische PSD und die christdemokratische PNL regierten das Land seit 1990 wechselweise oder in Großen Koalitionen. Mit jeder Regierungsrunde schwand die Reformkraft, während nur ein gemeinsamer Nenner blieb: der gegenseitige Machterhalt. (Die Parallelen zu Union und SPD sind nicht zufällig.) Während sich PSD und PNL bei den Parlamentswahlen mithilfe liberaler Partner knapp behaupten konnten, kam der Schock bei der Präsidentschaftswahl im November. Der bis dahin weitgehend unbekannte rechte Kandidat Călin Georgescu erhielt im ersten Wahlgang 23 Prozent der Stimmen, die liberale Elena Lasconi 19 Prozent. Die Kandidaten von PSD und PNL schieden aus.

Dabei war die Wahl selbst technisch integer. Die Stimmabgabe und Auszählung verliefen regulär, Millionen Stimmen wurden eindeutig für Georgescu und Lasconi abgegeben. Das rumänische Verfassungsgericht bestätigte das Ergebnis am 2. Dezember.

Nur zwei Tage später veröffentlichte der amtierende Präsident Klaus Iohannis 30 Seiten an Geheimdienstberichten, die eine russische Einflussnahme über TikTok zugunsten Georgescus behaupteten. Die Dokumente waren teilweise geschwärzt und handschriftlich ergänzt.

Am 6. Dezember trat das Verfassungsgericht erneut zusammen — obwohl kein Kläger existierte und das Verfahren bereits abgeschlossen war — und annullierte innerhalb weniger Stunden das gesamte Wahlergebnis. Damit wurden nicht nur die Stimmen für Georgescu, sondern auch sämtliche abgegebenen Stimmen für Lasconi obsolet. Später wurde Georgescu ganz von der Kandidatur ausgeschlossen. Bei der Wiederholung im Mai 2025 gewann schließlich der Mainstreamkandidat Nicușor Dan gegen den rechtskonservativen George Simion.

Hier beginnt die europäische Dimension. Während des gesamten Wahlzyklus wurde unter dem DSA mehrfach das sogenannte Rapid Response System aktiviert. Wie genau dieses System funktionierte, blieb weitgehend intransparent. Plattformen wie TikTok berichteten von massenhaften Löschungen von hunderttausenden Konten, während ein dichtes Netzwerk aus Behörden, Geheimdiensten und EU-finanzierten NGOs beim „Flaggen“ problematischer Inhalte beteiligt war. Die offizielle Begründung lautete “Schutz vor Desinformation”. Tatsächlich blieb jedoch unklar, wer diese Entscheidungen traf und wer politische Verantwortung trug. Die internationale Lage verstärkte den Druck. Die scheidende US-Regierung unter Präsident Joe Biden unterstützte das Vorgehen der EU offen. Präsident Emmanuel Macron betonte mehrfach die strategische Rolle Rumäniens im Ukrainekrieg; französische Truppen sind dort stationiert. Berichte französischer Stellen wie des VIGINUM stützten das Narrativ einer russischen Kampagne, während der französische Botschafter mit den Verfassungsrichtern hinter den Kulissen traf.

Rumänien zeigt damit ein Extrembeispiel europäischer Einflussnahme: Ein Wahlergebnis wurde annulliert, Kandidaten ausgeschlossen und der Wahlprozess wiederholt — bis ein politisch stabileres Resultat erzielt war.

Polen: Geld, Druck und politische Signale aus Brüssel

Dass Rumänien kein isolierter Sonderfall ist, zeigt der Blick auf Polen. Dort funktionierte Einflussnahme anders: nicht über digitale Moderation, sondern über finanzielle und institutionelle Hebel. Seit 2015 regierte die EU-kritische, rechtskonservative PiS-Partei. Im Zentrum der Konflikte standen Justizreformen, die Brüssel als Gefährdung rechtsstaatlicher Standards ansah. Die EU-Kommission leitete Verfahren ein, das Europäische Parlament verabschiedete kritische Resolutionen, Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds blieben eingefroren. Zudem lief das symbolträchtige Artikel-7-Verfahren.

Offiziell ging es um Rechtsstaatlichkeit. Politisch entstand jedoch der Eindruck eines klaren Zusammenhangs zwischen Regierungswechsel und finanzieller Entspannung. Oppositionsführer Donald Tusk, zuvor Präsident des Europäischen Rates und später führende Figur innerhalb der Europäischen Volkspartei, erklärte im Wahlkampf 2023 offen, dass EU-Gelder nach einem Machtwechsel schnell freigegeben würden.

Die Chronologie ist bemerkenswert: Nach dem Wahlsieg seiner Koalition im Herbst 2023 wurde Tusk im Dezember Ministerpräsident. Bereits Anfang 2024 begann die EU mit der Freigabe eingefrorener Mittel, im April erfolgten erste Auszahlungen. Im Mai 2024 wurde zudem das seit 2017 laufende Artikel-7-Verfahren beendet, obwohl tiefgreifende Reformen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht umgesetzt waren.

Polen zeigt damit ein anderes Drehbuch als Rumänien: kein direkter Eingriff in den Informationsraum, sondern ein Zusammenspiel aus finanzieller Erpressung und selektiver Anwendung des EU-Rechts.

Tschechien: Der Fall, in dem Brüssel außen vor blieb

Dass es auch anders verlaufen kann, zeigte das Beispiel Tschechien bei den Parlamentswahlen 2025. Die politischen Vorzeichen waren ähnlich: Eine pro-ukrainische Mitte-links-Koalition regierte, Herausforderer kamen aus dem rechtskonservativen Lager um Andrej Babiš.

Doch in Tschechien fehlten zentrale Voraussetzungen für europäischen Einfluss. Nationale Akteure öffneten den Brüsseler Mechanismen kaum den Weg, und selbst die Regierung zeigte wenig Interesse daran, den DSA aktiv als politisches Instrument einzusetzen. Zudem erwies sich das Justizsystem als robust genug, um keine politische Urteile gegen Babiš zu fällen. Das Ergebnis hier: Kein Rumänien-Szenario, keine Wahlannullierung, keine spektakulären Eingriffe. Der politische Wettbewerb blieb weitgehend national geprägt. Babiš‘ Koalition siegte souverän.

Die genannten Beispiele können als Warnung für Deutschland gelesen werden, zumal sich diese Entwicklungen nicht einfach als regionale Besonderheiten Osteuropas abtun lassen. Rumänien und Polen zeigen vielmehr, wie stark europäische Instrumente nationale Demokratien prägen können, wenn die lokalen politischen Bedingungen es Brüssel nur erlauben. Wer heute in Deutschland Debatten über AfD-Parteiverbot, digitale Regulierung oder den Schutz vor Desinformation verfolgt, die gerne zum Beispiel auf dem CDU-Parteitag beraten wurden, erkennt Parallelen. Und es waren nicht linke Parteien, die die Wahlen beeinflussten. Es waren Akteure der Europäischen Volkspartei von CDU und CSU, die an entscheidenden Stellen beteiligt waren, seien es Klaus Johannis oder Donald Tusk. Im Zentrum des Ganzen: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Was, wenn die Union in Deutschland Wahlen zu verlieren droht?