Demokratiedämmerung

Auf „Drill Baby drill!“ sollte man nochmal eingehen. Im durchschnittlichen deutschen Standgerichtshirn setzt sich ja beim Hören des Trump’schen Imperativs zumeist eine assoziative Beweisführungskette in Bewegung, die in etwa wie folgt aussieht: Trump = Häßlich = Profitgeil = Gestrig = Fracking = Chemie = Umweltsauerei = Profitgeil = Gestrig = Häßlich = Trump! Ergebnis: Wusste ich’s doch! Der Geilste bin immer noch ich!

Die „Unsere-Demokratie”Fraktion, repräsentiert durch Hans Peter, den Abteilungsleiter für Besoldung und Vergütungsfragen in Wuppertal, Wiebke, die Sachbearbeiterin in der Kompetenzstelle für intersektionale Pädagogik in Lichtenberg, Rolf Mützenich und Katrin Göring Eckardt, haben wahrscheinlich bemerkt, dass Kinder jetzt zuhause ihr Handy in einfachen Sätzen ansagen lassen, was mit der Hausaufgabe da wohl gemeint ist und wie die richtigen Antworten lauten. Wovon alle miteinander möglicherweise auch schon gehört haben, sind die Kapitalströme, die von Investoren in Bewegung gesetzt wurden, um auf diese Weise Klein und Groß überall auf der Welt vom aufwändigen selbständigen Denken zu befreien. Billionen von Dollar sind es, die in den USA und China investiert wurden – in digitale Infrastruktur, Rechenzentren, Chipproduktion, Softwareentwicklung, Algorithmenoptimierung.

Die Welt wird auch ohne fertig

Das alles begann vor vielen Jahren. Zur Verfügung gestellt wurde zunächst Venture Capital (Risikokapital) von Vermögensverwaltern. Diesen folgten gezielte gigantische Investitionsprogramme, denen jetzt im Endspurt noch ein zusätzlicher Geldregen durch ausgerufene Förderungen wie „Stargate“ hinterhergeschoben wird. Es geht um die Marktführerschaft auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Ein geostrategischer Wettkampf, der in höchstem Tempo stattfindet, dessen Protagonisten in ihren Methoden kaum Tabus kennen und der von Europa mit Flinten-Uschi an der Spitze interessiert beobachtet wird. Mal sehen, wann sie feststellt, dass „die KI ja für uns alle Neuland“ ist! Aber gemach: Schon hat sie in der EU eine Subvention von 50 Milliarden „auf den Weg gebracht“. In Scheibchen, Haushalte und Länder aufgeteilt. Adressaten unbekannt. In Deutschland sind sie ganz sicher nicht zu suchen. Eine europäische Lösung eben. Europäische Lösungen sind aber keine Lösungen. Sie sind Bankrotterklärungen.

Draußen wird die neue Welt auch ohne uns fertig. Und zwar genau dort, wo hässlich-gestrige, aber eben verlässliche Energie auf lange Sicht zur Verfügung steht. Sehr viel Energie. Die Rechenzentren und Chipfabriken von morgen wachsen nicht neben Windparks und verschattungsanfälligen Solarfeldern aus dem Boden, sondern – rein zufällig natürlich – in räumlicher Nähe zu grundlastfähigen fossilen Kraftwerken. “Drill Baby drill” eben. Klar, nicht unser Ding. Bei uns werden jetzt stolz Faxgeräte entsorgt. Da werden aufgearbeitete Tablets in den gymnasialen Hausmeisterkellern für den Fall eingelagert, dass zugewanderte IT-Fachkräfte sie irgendwann doch noch für den moderierten Unterricht fit machen. Da brechen unentwegt Telefonleitungen zusammen und in Stellwerken fehlen die Hebelbediener. Aber schon wird durch kühne Vorausdenker diskret darüber sinniert, ob man in zehn Jahren nicht doch mal ein Probelöchlein in Richtung der niedersächsischen Schiefergaslagerstätten wagt, wo man zwischen 300 und 2.000 Milliarden Kubikmeter Gas vermutet. Natürlich gilt es vorher auszuschließen, dass Wiebke, Hans Peter und der NABU vor Ort noch eine Demo gegen Rechts organisieren.

Leben als anerkannter Verlierer unbefriedigend

Die Wachstumsnationen außerhalb Europas sichern sich seit geraumer Zeit für die neue „multipolare“ Weltordnung den Zugriff auf fossile Energieträger, seltene Erden und die führende Köpfe in der IT-Entwicklung. Nicht selten mit erkennbar rustikalen Mitteln. Protektionismus, Spionage, Korruption, Annexion, Vertreibung: Das kann man alles furchtbar häßlich und gestrig finden. Man kann mit großem Pathos seinen Tesla verkaufen und sich mit dem Teelichtofen in den Widerstand gegen das Böse zurückziehen. Den Rückstand bei der vierten technologischen Revolution wird Europa so oder so nicht mehr einholen. Es ist eben eine verdammt schwierige Sache mit dem Dasein als gut bezahlter Moralist ohne Ausbildungsberuf und Erwerbsbiographie! Wahrscheinlich ist später sogar das Leben als allgemein anerkannter Verlierer ohne schnelles Internet irgendwie unbefriedigend.

Man darf überlegen, ob „Unsere Demokratie“ als gesellschaftliches Organisationsprinzip ihren Zenit lange überschritten hat. Die Parteiendemokratie hat uns in die völlige Handlungsunfähigkeit geführt. Und die Reparaturversuche sind viel zu lange schon erfolglos. Wachstum und technologischer Fortschritt orientieren sich einfach nicht an Behauptungen und Visionen; auch nicht an Gerechtigkeit.

Vertrauen verspielt

Es geht um die nackten Zahlen. Fortschritt, Wohlstand und Sicherheit haben vor allem da eine Chance, wo sowohl die unzähligen Partikularinteressen als auch der gierige Staat innerhalb einer geschützten Wertegemeinschaft auf ein beherrschbares Maß beschränkt bleiben. Erfolg und Vertrauen sind jetzt da, wo die Parteiendemokratien durch wesentlich steilere Hierarchien abgelöst werden. Die Macht in komplexen Gesellschaften konzentriert sich plötzlich wieder in wenigen zupackenden Händen, die allerdings ihrerseits – das ist die Versicherung – nicht ohne Basis agieren können. Sie müssen die Mehrheit im Blick behalten, die ihnen Vertrauensvorschuss und Mandat gewährt. Medien, Wissenschaft, sogar der Rechtsstaat haben ihr Vertrauen als unabhängige Institutionen verspielt und sind selbst in ihren Interessen versunken.

Das ist die Lehre der Entgleisungen der Coronapolitik. Durch sie wurde für jeden sichtbar, dass die Demokratie nicht hält, was sie versprochen hatte. Offensichtlich müssen sich widersprechende, über und über mit Propaganda vollgepumpte Informationswelten reduziert werden – auf wenige Grundfragen und wenige Gesichter. In repräsentativen Demokratien bisheriger Prägung scheint dies nicht mehr möglich.