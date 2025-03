Demokratieverachtung pur: Bärbel Bas ruft abgewählten Bundestag ein – wie von ihr verlangt

Wie nicht anders zu erwarten, hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) den Antrag der AfD, auf die Einberufung des abgewählten Bundestages zu verzichten, abgelehnt. Daraufhin kündigte die AfD an, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen; das formale Erfordernis, ein Konfrontationsschreiben an Bas gerichtet zu haben, das diese – wie von Merz und Klingbeil gewünscht – ignorierte, war damit erfüllt. Unerträglich ist Bas‘ Verhalten dennoch – denn der alte Bundestag soll nur deshalb noch einmal zu zwei Sitzungen am kommenden Donnerstag und am Dienstag nächster Woche zusammentreten, damit CDU und SPD die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse faktisch abschaffen und einer monströsen Neuverschuldung in Höhe von 900 Milliarden Euro zuzustimmen können. Mit diesem perfiden und beispiellosen Manöver sollen die Mehrheitsverhältnisse im neuen Bundestag ausgehebelt werden, wo AfD und Linke eine Sperrminorität haben, die diese Schuldenorgie verhindern könnte.

Dass die Bundestagspräsidentin ohne jeden Respekt vor ihrem Amt und den darin eigentlich geforderten persönlichen Ermessens- und Gewissensentscheidungen blindlings exakt das exekutiert, was ihre Parteioberen Klingbeil und Esken mit Merz und Söder im Hinterzimmer ausgekungelt haben, zeigt das ganze Ausmaß der Demokratiesimulation, in der sich vor allem jene wohlig eingerichtet haben, die permanent von “Würde des hohen Hauses” und “gelebter Demokratie” schwadronieren. „Ich kann die Sitzung nicht absagen, weil ein Drittel der Abgeordneten nach Artikel 39 des Grundgesetzes eine Sondersitzung beantragen kann“, rechtfertigte sich Bas. Das würde zutreffen, hätte es da nicht vor drei Wochen eine gewisse Bundestagswahl gegeben, bei der ein neues Parlament gewählt wurde, welches eine Woche nach dem nun anberaumten Sondertermin des alten Plenums ohnehin seine konstituierende Sitzung haben wird! Die AfD hält Bas daher zu Recht entgegen, dass sie als Bundestagspräsidentin den bisherigen Bundestag nur in Notfällen einberufen dürfe. Das gelte „insbesondere, wenn das alte Parlament über so wesentliche Fragen wie die Änderungen des Grundgesetzes entscheiden soll“.

Warnungen von Staatsrechtlern in den Wind geschlagen

Schon allein die Einberufung der beiden Sitzungen sei nichtig, weil sie – nach eigenen Angaben der Bundestagspräsidentin – lediglich von den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD gefordert worden sei, und damit nicht, wie vom Grundgesetz gefordert, von einem Drittel aller Abgeordneten. Fraktionen als Gremien seien nämlich nicht befugt, ein Verlangen nach Artikel 39, Absatz 3, Satz 3 Grundgesetz zu stellen. Es müssten vielmehr konkrete, handschriftlich unterzeichnete Verlangen namentlich benannter Abgeordneter vorliegen. Diese Voraussetzung war nicht erfüllt – was Bas aber nicht weiter zu kümmern scheint. Überdies verletzt die Präsidentin mit der Einberufung der Sondersitzungen klar definierte Organisations- und Mitwirkungsrechte des Bundestags, moniert die AfD, soweit „in fehlerhafter Weise das Alt-Parlament zu einer Sondersitzung einberufen wird, obwohl in vergleichbarer Geschwindigkeit das bereits gewählte, neue Parlament einberufen werden könnte„. Die Pflicht zur Einberufung des neuen Bundestags ergebe sich auch insbesondere daraus, dass der Bundespräsident den alten Bundestag aufgelöst habe. Unter dem Grundgesetz gebe es „kein Wahlrecht zwischen zwei nebeneinander existierenden Bundestagen oder ein politisches Ermessen der Bundestagspräsidentin, welchen Bundestag sie einberufen möchte“.

Diese – von namhaften Staatsrechtlern und zahllosen Juristen geteilten – Ausführungen sind rechtsbeständig und völlig einleuchtend, und jeder weiß das auch. Der alte Bundestag wird hier in Wahrheit natürlich keinesfalls wegen einer “dringenden Notlage” einberufen, sondern nur für ein machtpolitisches Manöver – weil eine Regierung in spe, die noch nicht einmal offizielle Koalitionsverhandlungen aufgenommen hat, das neue Parlament völlig skrupellos sabotieren will, indem es ihm und dem deutschen Volk die Debatte und Abstimmung über eine zentrale Zukunftsfrage des Landes vorenthält. Bas erweist sich hierin als treue Parteisoldatin, die die eigene Karriere über das Wohl des Landes stellt. Von der vielbeschworenen „staatspolitischen Verantwortung“ kann hier hier keine Rede mehr sein. Gerade Bas käme nun die Rolle zu, die Rechte des neuen Bundestages und überhaupt die Würde des Parlamentarismus zu schützen. Doch stattdessen macht sie sich in typischer Apparatschik-Manier zur Komplizin dieses niederträchtigen Theaters. Damit zeigt sie abermals, dass die Politkaste dieses Landes nur und ausschließlich an sich denkt und jeder Sinn für das große Ganze einem widerlichen Opportunismus gewichen ist.