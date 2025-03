Demokratieverachtung, Wählertäuschung, Medienlügen: Es ist einfach nur noch ekelhaft

Man muss wahrlich nicht AfD-affin sein, um den Umgang mit dieser 21-Prozent-Partei, die in aktuellen Umfragen schon bei 23,5 Prozent steht, im Bundestag und in den Medien als eine einzige Sauerei zu verurteilen. Ein Mittelmaß an demokratischem Verständnis und ein Minimum an Fairness müssten genügen,

den Willen eines Fünftels bis Viertels der deutschen Wähler zu respektieren. Doch sie tun es nicht. Dabei sind es über 10 Millionen Wähler und praktisch der gesamte Osten, die da ausgegrenzt werden.

Für mich ist das ein Schlag ins Gesicht einer Demokratie. Die AfD lüge und betrüge, so hörte man gestern aus Berlin. Dass die größte Lüge im Wahlkampf die des designierten Kanzlers Friedrich Merz war – und zwar eine Lüge, die eine historische glasklare Wählertäuschung war – wird einfach übergangen.

Nur noch diabolisch

Wenn ich an die politische Landschaft und die Medien in Deutschland denke, sehe ich vor meinem geistigen Auge das christliches Kreuz auf den Kopf gestellt. Es ist teilweise schlicht diabolisch, was hier abgeht. Gestern Abend bei Maischberger bestätigt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst ganz offen – immerhin löblich –, dass der Vorwurf der Wählertäuschung durchaus berechtigt sei. Auch er hätte, sagte er, lieber gespart als die Schuldenbremse gelöst. Der Wortbruch sei da, den gewünschten Politikwechsel hätte die Union schlicht hintergangen. Hört, hört.

Ich persönlich glaube, dass für jeden kritischen Bürger in diesem Land nun allerdings der Siedepunkt erreicht und sogar überschritten ist. Die Berliner Politik, gestern in ihrer ganzen “Pracht” bei der Bundestagseröffnung zu erleben, und die Mainstreammedien sind einfach nur noch ekelhaft zu nennen. Der einst freigeistige, heute komplett linksgedrehte Journalist Friedrich Küppersbusch ist – ebenfalls bei Maischberger – so frei und gibt diesem Ekel ein Gesicht: Er verniedlicht die migrantische Gewalt in den Straßen geradezu und spuckt damit auf die vielen Opfer. Hässlich. Hässlich. Hässlich.