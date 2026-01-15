Den Mullahs bleibt nur noch der Krieg gegen das eigene Volk

Angesichts des wachsenden internen Widerstands folgt die Islamische Republik einem bekannten Muster der Repression, wie es auch in anderen gescheiterten autoritären Systemen zu beobachten war. Die jüngsten Berichte aus dem Iran deuten darauf hin, dass das islamische Regime weiter versucht, den wachsenden Aufstand gegen sich mit Blut zu ersticken. Die Machthaber des Iran haben die Tragweite der Situation offensichtlich erkannt. Sie sind mit der Logik und den Mechanismen von Revolutionen bestens vertraut und wissen, dass die Ereignisse einen kritischen Punkt erreicht haben. Das Regime hat in seiner eigenen Sichtweise begriffen, dass ein Umdenken die eigene Zerstörung bedeuten würde. Daher schreitet es voran, um seine inneren Feinde zu vernichten. Trotz der durch die nahezu vollständige Internetsperre des Regimes seit dem 8. Januar verursachten Blockade werden nun immer mehr Details bekannt.

Das oppositionsnahe “Mediennetzwerk Iran International”, das über weitreichende Quellen im Land verfügt, spricht in einer „konservativen Schätzung“ von mindestens 2.000 Menschen, die in den vergangenen Tagen im Zuge der gewaltsamen Repressionen des Regimes getötet wurden (Menschenrechtler gehen von deutlich mehr aus). Das Netzwerk zitiert einen Arzt aus der nordiranischen Stadt Rasht, laut dem als 70 Leichen in einem einzigen Krankenhaus der Region eingeliefert worden seien. Auch aus anderen Teilen des Landes, der Hauptstadt Teheran, Khermanschah, Ilam, Karaj und weiteren Städten wurden Szenen heftiger Gewalt gemeldet. Es gibt zudem Anzeichen für vereinzelten bewaffneten Widerstand der Opposition. Dabei spielen erwartungsgemäß bereits bestehende bewaffnete Netzwerke aus den ethnischen Minderheiten des Iran eine wichtige Rolle. Am 9. Januar griffen Kämpfer der aufständischen sogenannten Kurdischen Nationalarmee in der Provinz Lorestan eine Stellung der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) an. Die kurdische Truppe scheint dabei enge Verbindungen zur Kurdisch-Nationalistischen Partei Kurdistans (PFK) zu unterhalten, die ihre eigenen Kämpfer in Stellungen in den Bergen des kurdischen Nordiraks stationiert hat.

Ein Vierteljahrhundert Destabilisierung im Nahen Osten

Wohin führt dies alles? Es ist wichtig, die aktuellen Ereignisse im Iran im Kontext der dramatischen Entwicklungen der letzten zwei Jahre im Nahen Osten zu betrachten. Bis etwa Mitte 2024 hatte die Islamische Republik Iran einen langsamen, aber scheinbar unaufhaltsamen Vormarsch im Nahen Osten erlebt, der ein Vierteljahrhundert lang andauerte. Ihre Vorgängerorganisation, die Hisbollah im Libanon, hatte von 1985 bis 2000 einen erfolgreichen Aufstand gegen Israel im Südlibanon geführt. Teheran machte die beiden wichtigsten palästinensischen islamistischen Gruppen, Hamas und Islamischer Dschihad, zu Verbündeten und hetzte sie dann zwischen 2000 und 2004 in einer blutigen Terrorkampagne gegen den jüdischen Staat auf. Zuvor hatte der Iran das Assad-Regime in Syrien von einem Verbündeten auf Augenhöhe, des das Land noch unter Hafiz al-Assad gewesen war, unter dessen unglücklichen Nachfolger Baschar al-Assadin eine quasi vollabhängige Satrapie verwandelt. Der Iran war zudem 2003 der Hauptnutznießer des US-Einmarsches in den Irak: Mithilfe seiner schiitischen Stellvertretermilizen konnten die Mullahs in Teheran die politische Vorherrschaft über den Nachbarn erlangen. Und im Jemen eroberte die dem Iran nahestehende Ansar-Allah-Miliz der Huthis 2014 die Hauptstadt und einen Küstenabschnitt.

Zwei Jahre Krieg gegen Israel und seine Verbündeten in der Region nach dem 7. Oktober 2023 haben den iranischen Vormarsch nun jedoch gestoppt und das Regime mit seinem islamisch-revolutionären Projekt zurückgeworfen, ohne ihm allerdings den Todesstoß zu versetzen. Die Hamas ist dezimiert, ihre Anführer getötet, ihre Präsenz auf eine kleine Enklave im Gazastreifen reduziert, auch die Hisbollah ist geschwächt, ihre historischen Führer beseitigt, ihre Kapazitäten zerstört. Assad ist gestürzt. Die Mullah-Proxies sind geschlagen. Der Iran selbst hat durch seine unüberlegte Entscheidung, im April 2024 in den Krieg gegen Israel einzutreten, enormen Schaden erlitten – und die aktuellen Unruhen sind die Quittung für das Handeln der Mullahs. Nachdem sie den Iran wirtschaftlich isoliert und Sanktionen unterworfen hatten, um ihr ideologisches Projekt des Aufbaus islamistischer Macht im Nahen Osten zu fördern, finden sie dieses Projekt nun in Trümmern vor, und ihr eigenes Volk fordert wütend Rechenschaft für die jahrelange Verschwendung.

Zunehmende Parallelen zum Assad-Regime

Was bleibt dem Teheraner Regime also noch? Die Antwort lautet: Nur noch extreme Gewalt, die sich nun gegen das eigene Volk richtet. Wird das funktionieren? Leider durchaus; ein Vergleich mit ähnlichen revolutionären Situationen der Geschichte legt nahe, dass dies zumindest vorübergehend möglich sein könnte. In den Anfängen des sogenannten „Arabischen Frühlings“ in Syrien versuchte das Assad-Regime 2012 zunächst einige Monate lang, unter dem Eindruck der Massendemonstrationen Zugeständnisse zu machen. Doch im Sommer desselben Jahres griff es dann zu blutiger Repression und setzte – so wie das Regime in Teheran heute – scharfe Munition gegen unbewaffnete Demonstranten ein. Das Assad-Regime stürzte zwar schließlich Ende 2024 – doch die Zwischenzeit war von zwölf Jahren blutigen Bürgerkriegs geprägt.

Das Regime in Teheran ähnelt in seiner Verkommenheit und Leere zunehmend dem Assad-Regime. Dabei sind allerdings einige Aspekte zu beachten: Die Proteste im Iran sind nach wie vor uneinheitlich und es fehlt ihnen an einer revolutionären Führung im Land. Es gibt zwar Hinweise darauf, dass Kronprinz Reza Pahlavi unter den Demonstranten an Legitimität gewinnt, doch viele derjenigen, die nun seinen Namen skandieren, gehören nicht dem engen Kreis der langjährigen Monarchie-Anhänger an. Dies wäre ohnehin kein Ersatz für eine echte revolutionäre Organisation mit entsprechenden Strukturen und einer Befehlskette. Doch nicht weniger wichtig ist, dass es kaum Anzeichen für nennenswerte Brüche und Risse innerhalb der Repressionsinstrumente des Regimes selbst gibt.

Nur Intervention von außen könnte das Blatt wenden

Dem Staatsapparat mag die Legitimität in der Bevölkerung fehlen – doch er besitzt nach wie vor ein nahezu vollständiges Gewaltmonopol. Das bedeutet, dass das System nur dann in unmittelbare Gefahr gerät, wenn ein bedeutender Teil derjenigen, die in seinem Auftrag Gewalt anwenden, sich entweder weigert, dies zu tun, oder aber – noch wichtiger – zur Opposition überläuft. Bislang gibt es für beides leider kaum Anzeichen.

Daraus ist zu folgern, dass sich die Lage angesichts des derzeitigen Kräftegleichgewichts noch eine ganze Weile hinziehen könnte. Anders als in manchen Berichten internationaler Medien dargestellt, wird dieses Regime mit ziemlicher Sicherheit nicht einfach seine gestohlenen Reichtümer horten und dann fliehen. Sein Wesen bleibt das eines revolutionären islamistischen Regimes. So bleibt als entscheidender Faktor, der das Blatt zugunsten der Protestierenden wenden könnte, eine Intervention von außen – sei es eine unmittelbare, militärische Intervention oder die Unterstützung der Opposition durch Waffen, medizinische Versorgung, Kommunikationsmittel und Geld. Eine Kombination aus kurz- und langfristigen Interventionen und Hilfsmaßnahmen wäre wohl der klügste Weg. Andernfalls könnte das islamische Regime im Iran noch eine ganze Weile fortbestehen – zum äußersten Nachteil der iranischen Bevölkerung und der gesamten Region des Nahen Ostens.

Dieser Beitrag erschien zuerst beim “Middle East Forum“.