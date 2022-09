Denk ich an Deutschland…

Heines Verse sind im kulturellen Gedächtnis einigermaßen verankert. Aber die Sicht der Deutschen auf ihr Land ist kaum auf irgendeinen konsistenten Nenner zu bringen. Jeder mag sich fragen, womit er den Begriff Deutschland heute assoziiert. „Was ist Deutschland für Dich?” Innehalten. Kurz nachdenken… Luther, Goethe, Einstein, Bach, Beethoven und Beckenbauer? Pünktlichkeit, Sauberkeit, Disziplin und Fleiß? Erfindergeist und Ingenieurwesen? Oder doch einfach Autoliebe, Bratwurst, Bier und Fußball? Oder, kritischer – Badehandtücher, die morgens hektisch und gänzlich humorbefreit auf Sonnenliegen am Pool verteilt werden?

Nicht ganz fernliegend ist, dass nicht nur den Nichtdeutschen in aller Welt, sondern auch den Deutschen selbst nicht Größen aus Kunst, Kultur oder die mehr oder weniger positiv besetzten Klischees einfallen, sondern…der Holocaust! Dieses Stigma sitzt zweifellos am tiefsten. Hitler, Nazis und Shoa haben das Erwachsenwerden sämtlicher Nachkriegsgenerationen begleitet. Überschattet, sagen viele. Eine Abwehrreaktion, die schließlich in polemischen Begriffen wie „Schuldkult“ und „Erbsünde“ mündete, was die Nation als „geschichtsrevisionistischer Vorstoß der Neuen Rechten“ umgehend aufschäumen ließ. Die einzige Chance, Verantwortung zu tragen und international wieder auf Augenhöhe zu agieren, lag und liegt unzweifelhaft in der Rolle als Hüter eines unumstößlichen ”Nie wieder!„. Und zwar an der Spitze der Bewegung. Ein neuer Führungsanspruch. Konsens. Natürlich. „Mein Kampf!“ abgelöst durch „Mein Kampf mit mir selbst!“

Schuld verschwindet mit den Schuldigen

Und so vergeht kein Tag, an dem man sich nicht in Medien, Museen, Büchern, Filmen, Bildern, in Reden, mit Stolpersteinen und im Schulunterricht mit der Schande des Dritten Reichs konfrontiert sieht. Ewig soll sie dauern, die Schuld. Augenwischerei. Schuld verschwindet mit den Schuldigen. Unweigerlich. Und nein, ein Schlussstrich ist damit nicht gezogen, sondern ein Prozess hat eingesetzt, in dem aus Schuld Verantwortungsbewusstsein erwächst. Erwachsen kann. Und zwar keine aggressiv belehrendes, reumütiges oder verleugnendes, sondern ein kluges, selbstbewusstes und zugleich demütiges. Man sollte etwas gelernt haben und nicht in die üblichen, historisch immer wieder zu beobachtenden inversen Schaukelextreme verfallen, bei der die Befreier am Ende dann endlich die Richtigen ermorden.

Man kann ein solches, in unendlich schmerzvollen Debatten erarbeitetes Verantwortungsbewusstsein aber auch abwürgen. Zum Beispiel, indem man Menschen, die keinerlei innere Verbindung zum Nationalsozialismus haben aber, vielleicht politisch nicht in Reih und Glied stehen, bei jeder Gelegenheit als Nazis, Rechtsextreme oder gar Neofaschisten bezeichnet. Wie sollen Impfskeptiker, Regierungskritiker, protestierender Mittelstand, genervte Pfleger, Lehrer und Polizisten, inzwischen die halbe Gesellschaft, die sich angesichts der Entwicklung in Deutschland unzufrieden zeigt, eine kritische Distanz zum Nationalsozialismus bewahren, wenn sie öffentlich, jeden Tag, genau dort verortet werden?

Totalitäre Anmaßung

Es ist nicht nur eine totalitäre Anmaßung, sondern auch ein ungeheuerlicher, von Politik, öffentlich rechtlichen Medien und der aktivistischen Szene betriebener Geschichtsrevisionismus, wenn man originären demokratischen Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition, zwischen Befürwortern offizieller Linien und bürgerlichem Protest, dem Meinungsstreit und Diskurs, den im Rahmen des Demonstrationsrechts stattfindenden Kundgebungen permanent braune Etiketten anzuhängen versucht. Und das möglichst noch, bevor diese überhaupt stattgefunden haben. Was sind das eigentlich für geschichtsvergessene Hasardeure, die am Rednerpult im Bundestag und in den Redaktionen mit lockerem Stift Verbindungen von Gegnern der Impfpflicht zum Antisemitismus, von Kritikern der Migrationspolitik zur Euthanasie, von Goebbels zu Gauland, von Mengele zu Kimmich, vom „Stürmer“ zu „Tichys Einblick“ herbeiraunen, während gleichzeitig Hunderte Millionen Euro an „die Palästinenser“ überwiesen werden, deren „Autonomiebehörde“ einschlägige Terrorakte prämiert?

1945 hätte lehren können, dass das deutsche Konglomerat aus Fürstentümern, mit seinen pflichtbewussten Bürgern, preußischen Tugenden und stoischen Apparaten einen unstillbaren Hunger nach Vorkämpfern mit heiligen Zukunftsvisionen hat. Eine latente Faszination für den von Deutschland ausgehenden Umbau der Welt, der dann regelmäßig in kollektiver katastrophaler Verirrung endet. Beginnend damit, dass man den reinen, geläuterten, unfehlbaren, den „Neuen Menschen” ausruft, nach innen sämtlichen Gegnern der neuen Lehre die Luft zum Atmen nimmt und nach außen seinen moralischen Führungsanspruch möglichst laut und mit größtmöglicher Arroganz der Welt überzuhelfen versucht. Das war die Botschaft! Jedenfalls für mich.