Denkanstoß in einer vom Wahn überdrehten Zeit

„Reality is a bitch“, heißt es bekanntlich – was leider tatsächlich stimmt. Mit Erkenntnis verhält es sich unglücklicherweise analog, beide gehen insofern Hand in Hand. Als Idealist und kritischer Chronist dieser Ära lernt man diese gnadenlose Realität beim täglichen Bad im Verbal-Morast namens „Medien“. Zur Entspannung oder gar Gesundung tragen insofern Social Media beziehungsweise „die Medien“ definitiv längst nicht mehr bei. Derlei findet man hingegen inzwischen nur noch dann, wenn man sich möglichst häufig von ihnen fern hält. Ich selbst finde beides vor allem draußen in der Natur; am innigsten unter einem klaren Sternhimmel. Das oben abgebildete Beitragsfoto ist insofern nicht zufällig gewählt – doch dazu mehr und eventuell Erhellenderes am Ende des Textes. Der Auslöser für die nachfolgenden, möglicherweise für einige unbequemen Zeilen findet sich zunächst in der absurden Kontroverse um das rezente Olympia-Ritual – welche sich, stellvertretend für die gesamte latente Geistesverfassung unserer Zeit, als ein geradezu entlarvender Lackmustest erwies. Warum dies jedoch nur ein Symptom für Grundlegenderes ist, darauf will ich überleitend zu sprechen kommen.

Ohne Frage spiegelte das, was bei jener Eröffnungsfeier dargeboten wurde, allein unter ästhetischen und schöngeistigen Gesichtspunkten unsere komplett gestörte gegenwärtige Ära wider; ein Stadium der Dekadenz und des Verfalls der einst aufgeklärten, westlichen Gesellschaft oder zumindest dessen, was von deren „Eliten“ vorgegeben wird. Darüber wurde ausgiebig Dampf abgelassen und ich teile diese Sicht nahezu vollumfänglich. Was allerdings als Gegenreaktion von vermeintlich aufgeklärten Zeitgenossen ins Netz gespült wurde, ließ einem den Atem stocken. Menschen, die ich stets ernst nahm, posteten plötzlich grinsende rote Teufel mit Hufen und Hörnern, mit Regenbogenfahnen, Hölle und Fegefeuer. Wie aus Comics oder der Kinderbibel entsprungen. Nicht etwa karikaturistisch, sondern todernst. Peinlichster, anachronistischer Kokolores als Argumentation gegen dümmlich-woken, zeitgeistigen Kokolores. Selber Topf, selbe Suppe.

Esoterik-Wahn versus Woke-Wahn

Aber die Texte übertrafen tatsächlich noch die Bilder. Der gesamte Event sei, laut einer erschreckenden Vielzahl von Empörten, „satanisch“ gewesen. Kein Witz. Hier ein paar Zitate: „Nach der satanischen und blasphemischen (sic!) Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele gestern Abend kam es in ganz Paris zu großflächigen Stromausfällen, denn Gott lässt sich nicht verspotten!“ Oder: „Der Satan persönlich hat wohl aus Herrn Latzel gesprochen!“. Oder: „So viel schlechter Geschmack, daß selbst der Himmel in Tränen ausbrach und sich nicht mehr beruhigen wollte. Das Fest der Postmoderne fiel buchstäblich ins Wasser, weil Gott weinte über den Unfug, der sich unter seinen Augen abspielte.“ Wow! Weil es einen imaginären auch so ungemein Gott interessierte, was ein paar wirre Darsteller an kunterbuntem Schwuchteltheater zur Eröffnung einer Sportveranstaltung aufführten, har er/sie/es uns also Regen geschickt und uns den Strom abgestellt. Mit anderen Worten: Während es an vermutlich 12.743 anderen Orten der Welt zeitgleich regnete, war der Pariser Olympia-Regen die Strafe Gottes für die regenbogenwoke Transves-Titten-Show. Ohne Worte.

Wer denkt, absurder wird’s nicht mehr, der irrt: „Die Regenbogenflagge hat nur 6 Farben. Die 6 ist aber die Zahl des Teufels“. Derlei mystizistischen Bockmist schrieb sogar ein Dr. Markus Krall, der Anti-System-Popstar für viele „Andersdenkende“. Weiter wird, in selbigem Mummenschanz-Duktus, über den “Fürst der Unterwelt”, „Satan persönlich“ und „satanische Riten“ fabuliert. Die Veranstalter „schmoren sicher irgendwann in der Hölle“, hieß es im O-Ton. In ellenlangen Threads wurde sich dann über derlei grotesken Nonsens auch noch gegenseitig hochgeschaukelt. Über Wochen wurden im Dauerfeuer-Modus, wohl als religiöses Antidot, infantile Jesusbildchen und von kitschigen Schnörkeln umrahmte Vaterunser gepostet. Fromm-Wahn gegen Woke-Wahn; Facebook als Religions- und Esoterikplattform. Kompletter Wahn-Sinn. Neoinquisitorisch wird sich da über „Blasphemie“ und „Satanismus“ echauffiert, während man nicht begreift, daß es so etwas wie „Blasphemie“ – also ein erfundenes Verbrechen, ohne jegliche rechtsmaterielle Grundlage in der objektiven Realität – gar nicht geben kann, da es hier schlicht kein Opfer und auch keinen Schaden gibt. Erschaudernd wähnt man sich in eine aufgepeitschte, fanatisierte Sekte des 13. Jahrhunderts zurückversetzt. Jeglicher gesunde Menschenverstand ist angesichts derart infantiler Konklusionen komplett überstrapaziert. Ich weiß nicht, wann und wohin Ratio und Aufklärung verschwunden sind – aber diese Tugenden scheinen tatsächlich fort zu sein. Dauerhaft. Mir wird angst und bange.

Symptom für Grundlegenderes

In unserer Welt der Teilchenphysik, der ISS, der Mars-Rover, SpaceX Starship, der bemannten Mondlandungen, des CT, des MRT, des Dual Fluid Reaktors, von Hubble, James Webb, CERN, LHC, von Mantelstromtriebwerk, GPS und Rasterelektronenmikroskop ist solcherlei Irrationalität eine derart groteske Zumutung, daß einem die Worte fehlen. Das ist Kindergarten, Kasperletheater, Mummenschanz und Wahn in trauriger Kulmination. Wir sind wieder bei Aderlass, Handauflegen, Exorzismus, Horoskopen, Pendeln, Wünschelruten und Krötensalbe angekommen. Anno 2024 schlucken die Leute Zuckerkugeln mit verdünntem Nichts, schlürfen Bachblüten- und Edelstein-Essenzen, tragen Magnetarmbändchen und Heilkristalle, essen Mondscheinkäse und trinken “Glühwein von glücklichen Glühen”. Für eine täglich wachsende Narrensekte ist die Erde noch immer eine Scheibe, die sechs erfolgreichen Mondlandungen ein Hollywood-Fake, 9/11 waren inszenierte Sprengungen, Evolution nur eine Theorie, Kondensstreifen ausnahmslos „Chemtrails“ und der Mond ist innen hohl. Sintflut, sprechende Schlange, Jungfrauengeburt, schwangere Männer, Wiederauferstehung, Energiewende, Paradies, Fegefeuer und Jüngstes Gericht sind dagegen, je nach Strömung, unumstößliche Tatsachen.

Bei einer kürzlichen Befragung von US-amerikanischen Collegestudenten wurde die Frage gestellt, ob die Sonne um die Erde oder die Erde um die Sonne rotiert. Die Hälfte der Studenten waren der mittelalterlichen Meinung, die Sonne rotiere um die Erde. Dutzende Wissenschaftsseiten im Netz, wie jene von NASA, ISS oder JWST, ernten für fundierten Content inzwischen regelmäßig von einem Drittel ihrer sogenannten Follower dümmliche Lachsmileys; die hunderten Dummkommentare von intellektuell komplett Retardierten sind der Gipfel der Idiotie. Das Allerschlimmste dabei ist: Viele sind inzwischen stolz auf dieses Unwissen und kokettieren auch noch damit.

Dummheit als hipper Zeitgeist

Das also ist unsere modern-aufgeklärte, kritisch-skeptizistische westliche Welt, anno 2024. Dummheit als hipper Zeitgeist. Wir sind in einem Sumpf der Verblödung gelandet. Was mich vor allem erschüttert: Das Gros all dieser „Andersdenkenden“ erkennt und durchschaut sogar einigermaßen korrekt Corona-, Klima-, Islam-, Gender- und Regenbogen-Wahn, ebenso wie die Lügen der grünen Internationalsozialismus-Fanatiker, Great-Reset-Sektierer und Deep-State-Verbrecher, wähnt sich aber fälschlich – da dem eigenen, esoterisch-„alternativen“ Humbug gegenüber komplett wahrnehmungslos und unreflektiert – auf der vermeintlichen Gegenseite. Viele haben hier inzwischen ganz offensichtlich jegliche Differenzierungsfähigkeit und Peilung verloren. Sie werden damit leider dem Ruf der „Aluhutträger“, „Schwurbler“ und „Querpfosten“, den sie bei den regimegläubigen und servilen, aber letztlich eben doch artverwandten Systemschafen genießen, vortrefflich gerecht. Was sich diesbezüglich trotz vermeintlich sorgfältiger Auslese beispielsweise in meiner eigenen Facebook-Freundesliste so tummelt, ist mehr als verstörend.

Fakt ist: Um jene – erschütternd umfangreiche – Klientel würde ich im realen Leben einen weiten Bogen machen. Eine sehr wertgeschätzte Minorität wacher, intelligenter Geister hingegen wird stattdessen per Staatszensur Stück für Stück mundtot gemacht, zieht sich aus Ekel und Frust in Eigenentscheidung aus Öffentlichkeit und Social Media zurück – oder verschwindet ganz still, komplett und für immer aus dem Leben (so wie jüngst ausgerechnet ein kluger, tiefsinniger, herzensguter und von mir hoch geschätzter Freund und Gesprächspartner, den ich schmerzlich vermissen werde).

Distanz – und ein Blick über den Tellerrand

Ein Plädoyer für die Vernunft wäre an dieser Stelle eigentlich ein guter Abschluss, zumindest hier und für heute (auch, weil dieser Denkanstoß in Artikelform schon wieder viel zu lang geworden ist). Wer es nicht verstehen möchte, dem sei nochmals Folgendes ans Herz gelegt: Aufklärung, Ratio, Verstand, Neugier und Empirie schließen in kleinster Weise Ehrfurcht, Demut, Hochachtung, Ethik, Empathie und vor erst recht nicht Liebe aus! Ich erwähne dies erneut, weil dies stets vehement und trotzig von Esoterikern und Religiösen behauptet wird. Fraglos gibt es zahllose Nerds und Fachidioten in den Gefilden der Wissenschaft. Einige wenige allerdings besitzen die seltene Gabe, selbst der Allgemeinheit das Wesen des Kosmos nicht nur im Detail zu erklären, sondern geradezu sinnlich erfahrbar zu machen. Der brillanteste von allen war fraglos der weit über seine Fachgebiete hinaus angesehene Astronom, Planetenwissenschaftler, Philosoph und Autor Carl Sagan. Seine Bücher sind Juwelen; seine 13-teilige Fernsehserie „Unser Kosmos“ sorgte Mitte der Achtziger Jahre während der Ausstrahlung regelmäßig für leere Straßen. Leute, die zuvor nicht einmal wussten, was ein Planet ist, begannen sich plötzlich für die Geheimnisse des Kosmos zu interessieren.

Die unermesslichen Wunder des Universums bezeichnet Sagan treffend als „Poesie der Realität“, welche in kaum ansatzweise zu erfassender Komplexität jegliche kleinmenschliche Befindlichkeiten um Dimensionen übertrifft. Was Sagan in den frühen Neunziger Jahren dann allerdings warnend kommen sah, ist heute leider erschreckender Status quo: Da seit langem versäumt wird, den Menschen, explizit den Kindern, die Schönheit von Wissenschaft, Aufklärung und kosmischer Realität als holistische Gesamtheit, als Ganzes zu vermitteln, ist diesen nicht nur die Fähigkeit abhanden gekommen, komplexere naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, sondern vor allem auch die Begeisterung für genau jene Poesie der Realität. Weit mehr noch als jeder als Aberglaube, als „heilige“ Bücher, als erfundene Märchen oder als abstruse Rituale waren und sind es jedoch tatsächlich Wissenschaft und Erkenntnis, die uns eindrücklich vor Augen und Verstand führten, dass die Realität alles andere als langweilig ist und unsere kosmische Heimat aus unvorstellbarer Schönheit, Harmonie und Poesie besteht. Man muss natürlich gewillt sein, sich darauf einzulassen – und mit geöffneten ebenso wie stets kritischen Augen zu sehen, anstatt blind zu glauben. Heute übrigens mehr und subtiler denn je.

Ein letzter „kosmischer“ Gedanke

Die Erde ist ein winziger, unbedeutender, etwa 4,6 Milliarden Jahre alter Planet, der unsere Sonne, einen kleinen, unbedeutenden G2V-Stern umkreist, der wiederum als einer von etwa 400 Milliarden anderen Sternen in einer Zeitspanne von 220 Millionen Jahren das Zentrum unserer heimatlichen Spiralgalaxie, genannt Milchstraße, umrundet – inmitten des 13,8 Milliarden Jahre alten, schier unendlichen kosmischen Ozeans, der aus 2 Billionen weiteren Galaxien wie der unsrigen besteht (und das alleine im beobachtbaren Universum, welches seinerseits vermutlich nur einen winzigen Bruchteil dessen tatsächlicher Ausdehnung markiert). Die meisten hier sind sich der Dimension dieses flüchtigen Gedankens über jene realen und fundamentalen Tatsachen nicht einmal in Ansätzen bewusst. Ihr Vorstellungsvermögen schaltet sich überfordert ab und wendet sich stattdessen gewohnter, zerebraler Routine zu, in welcher Regenwolken und Stromausfall als „Gottes Strafe“ für ein olympisches Theater, ein sechs- statt siebenfarbiger, „satanistischer“ Regenbogen oder ein Meditationsabend gegen Echsenmenschen unverzüglich wieder die Kontrolle übernehmen.

„Wenn wir vor Aberglauben, Gier oder Dummheit kapitulieren, können wir unsere Welt wieder in Dunkelheit stürzen“, sorgte sich Carl Sagan zu Recht. Verlieren wir uns daher nicht im Kleinklein, sondern nutzen unsere Intelligenz, unsere Technologie, unseren Reichtum und unsere Empathie, um einander ein erfülltes und sinnvolles Leben zu ermöglichen und unser Verständnis des Kosmos zu erweitern – und im besten Sinn des Wortes die Sterne zu erreichen! Vielleicht teile ich diesen Wunsch mit nur wenigen, vielleicht aber auch mit weitaus mehr Suchenden, als ich ahne. Wer weiß?

Ergänzender Hinweis zum obigen Beitragsfoto, das nachfolgend nochmals in voller Größe abgebildet ist. Es stellt die Erinnerung an einen der schönsten Augenblicke meines Lebens dar – die dunkelste, schwärzeste, funkelndste Nacht, die ich je bestaunen durfte, fern jeglicher Städte und Lichter: Das Zentrum unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, von mir fotografiert am 6. Juli 1991 an der Lagune Bahia de Conception, am Playa Santispac, auf der mexikanischen Baja California – noch vor Beginn des Internet- und Digitalkamera-Zeitalters. Zwei Boote auf dem Wasser, Stille, Schönheit, Unendlichkeit… und Demut. Und das tiefe Glücksempfinden, ein Teil zu sein vom großen Ganzen.