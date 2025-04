Denunzieren und spalten: Mit Sonja Eichwede geht die politische Gleichschaltung der Justiz weiter

Die SPD möchte die Öffentlichkeit mit der offiziellen Bekanntgabe ihrer Ministerriege zwar noch bis Montag verschonen; doch kaum ist der Schock über die Vorstellungen der Merz’schen Ministerriege verdaut, drängen bereits die ersten alarmierenden Personalien an Licht, mit denen die SPD die sieben Ministerposten besetzen will, die sie dem dem rückgratlosen Linksstaat-Bettvorleger Friedrich Merz im Gegenzug für die Erfüllung von dessen “Lebenstraum Bundeskanzler” abtrotzte: Justizministerin der 16-Prozent-Verliererpartei soll wohl die SPD-Abgeordnete Sonja Eichwede werden. Sollte es so kommen, dann wäre hier eine nahtlose Kontinuität im Kampf gegen Rede- und Meinungsfreiheit unter dem Deckmantel des Kampfes gegen „Hass und Hetze“ gesichert. Das Arbeitszentrum der Verfolgung Andersdenkender und Oppositioneller wird sich damit absehbar weg vom Innenministerium, das anstelle der SPD-Linksextremistin Nancy Faeser fortan vom CSU-Mann Alexander Dobrindt geleitet wird, und hin zu den beiden von Frauen geführten Ministerien für Justiz und “Gesellschaft” (die künftige Zusammenlegung der Ressorts Bildung und Familie) verlagern. Eichwede wird dann als Justizministerin die Verfolgung all derer durchsetzen, die von der durch die künftige CDU-Gesellschaftsministerin Kathrin Prien geförderte linksradikale NGO-“Zivilgesellschaft” stigmatisiert und zu Feindbildern erklärt werden.

So wie einem gruseln muss angesichts der Ernennung der Corona-Hardlinerin Nina Warken zur neuen CDU-Gesundheitsministerin, lässt einem die Vorstellung, dass die erst 37-jährige Eichwede oberste politische Aufsichtsperson des Justizapparats wird, das Blut in den Adern gerinnen. So hat die Nominierte überhaupt kein Problem mit Denunziation, im Gegenteil rief sie sogar dazu auf: Im vergangenen Juni veröffentlichte Eichwede auf Instagram ein Video, in dem sie im Duktus einer verkrampften 14-Jährigen, die sich als Klassensprecherin bewirbt, zum Anzeigen von „digitaler Gewalt“ aufforderte – denn “Beleidigungen und Hass im Internet” seien nämlich “Straftaten”, belehrte sie das überwiegend jüngere Ziel so naiv wie bösartig (und was “Beleidigungen und Hass” sind, definiert die Politik natürlich praktischerweise selbst). Anzeigen dagegen, warb Eichwede, könnten bequem auch digital erstattet werden, was sie als große Errungenschaft der Ampel pries – denn es sei „vollkommen absurd“ gewesen, bis dato eine schriftliche Anzeige bei der Polizei einreichen zu müssen. „Traut euch. Zeigt dies an. Weil es Konsequenzen braucht, wenn man Straftaten begeht, weil man da den gesellschaftlichen Konsens verlässt“, drängte Eichwede in dem Video.

Stimmungsmache gegen Sylt-“Täter”

Dabei machte sie auch gleich noch Werbung für die Meldestelle HateAid, eine Ausgründung der linksradikalen Kampagnenplattform “Campact”, die zwar behauptet, sich gegen „Hass im Netz“ zu engagieren, in Wahrheit aber nur sich beleidigt fühlenden linken Politikern und sonstigen Gestalten aus dem linken Dunstkreis zu Hilfe eilt. Linksextremistische Propagandaorganisationen, Meldestellen und Denunzianten: Das sind also die Verbündeten und Adressaten der nächsten Justizministerin der Bundesrepublik Deutschland. Die Politisierung der Justiz wird unter ihr dramatisch zunehmen. „Wir als SPD setzen uns dafür ein, dass die Justiz bürgernah, effizient und auf der Höhe der Zeit ist“, versprach Eichwede in ihrem Video. Was darunter zu verstehen ist, zeigte sie auch während des staatlich und medial orchestrierten Pseudoskandals um die Jugendlichen auf Sylt, die vor einem knappen Jahr in betrunkenem Zustand dümmliche Partytexte gegrölt hatten, deren Refrain “Ausländer raus” beinhaltete – eine zwar unappetitliche, aber – gerichtlich festgestellt – klar von der Meinungsfreiheit gedeckte Aussage. „Stellt euch gegen diesen Hass!“, forderte die studierte Juristin Eichwede damals und machte eifrig Stimmung gegen die alkoholisierten Party-Gröler, die zu rechtsradikalen Vorsatztätern gestempelt wurden. Vorgestern wurde nun bekannt, dass die Ermittlungen gegen die Jugendlichen eingestellt wurden – weil es keinerlei Hinweis auf die Erfüllung des Tatbestands der Volksverhetzung gebe. Das Leben der meisten Beteiligten ist durch unselige Figuren wie Eichwede aber dennoch zerstört, die sich an der öffentlichen Hetzjagd auf sie beteiligten.

Es spricht für sich, dass Eichwede nicht mit fachlicher Qualifikation, sondern eben nur mit solchen Selbstprofilierungen von sich reden machte. Anscheinend reicht die medienwirksam gezeigte Empörung und “Haltung” aus, um Justizministerin zu werden. Dahinter treten dann auch andere fragwürdige Details zurück – wie etwa der Umstand, dass Eichwede zum weiteren Beispiel für die neofeudalen Inzestbeziehungen zwischen Politik und Medien in diesem Land taugt, gerade im Berliner Hauptstadt-Sumpf: Eichwedes Lebensgefährte ist “zufällig” Rundfunkrat in der ARD-Anstalt RBB, die gerade von einem ungeheuerlichen Skandal in den nächsten rutscht. Der öffentlich-rechtliche Moloch und der Staat, der ihm seine Zwangsgebühren erhält, halten also auch hier zusammen wie Pech und Schwefel.

Eine neue Hilde Benjamin?

Doch darüber könnte man noch hinwegsehen; schlimmer ist, dass Eichwede als Justizministerin dieses immer infamer und rücksichtsloser agierenden Linksstaats das geradezu perfekte Instrument sein wird, um das EU-Zensurmonster Digital Services Act und das (von der kommenden Koalition tatsächlich beschlossene) “Lügenverbot” umzusetzen. Eichwede besitzt definitiv den Fanatismus, die systemische Unterwürfigkeit, die ideologische Verblendung und die intellektuelle Unbedarftheit, die es für einen derartigen Irrsinn braucht. Auch da kann man nur nochmals bitter klatschen: Danke, Merz! Mancheiner fühlt sich – auch optisch – bei dieser Matrone des Gesinnungsstaats bereits an die junge Hilde Benjamin erinnert, jene berüchtigte Schauprozess-Juristin des SED-Regimes. Todesurteile wie unter ihr sind von Eichwede zwar nicht zu erwarten, aber dass sie mit dem geplanten Ausbau des Bespitzelungs- und Zensurapparates weniger den Rechtsstaat als “unsere Demokratie” (sprich: die Macht des linken Blockparteienkartells) schützen wird, pfeifen die Spatzen von den Dächern.

Nach gestern veröffentlichten Umfragen glauben mittlerweile nun schon 76 Prozent (!) aller Deutschen nicht mehr daran, dass man hierzulande seine Meinung noch frei äußern kann – ein verheerender Wert. Angesichts dieser Entwicklung passt Eichwedes Berufung wie die Faust aufs Auge.Unter ihr wird der lange Marsch in den linkstotalitären Überwachungsstaat unerbittlich weitergehen. Was bisher das Duo Faeser/Haldenwang besorgte, wird künftig vom Tandem Eichwede/Prien fortgeführt und wer es fortan immer noch wagt, offen seine Meinung zu sagen, sollte besser seinen Bademantel griffbereit haben und besser besonders früh aufstehen, um für morgendliche Hausduchsuchungen inklusive Beschlagnahmung von Computer und Handy bereit zu sein.