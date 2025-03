Der 5-Prozent-Betrug: Ist das noch demokratisch?

Die Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen in Deutschland wird gemeinhin als Stabilisationsanker der zweiten deutschen Demokratie gegenüber der Weimarer Republik verkauft, in der es diese Hürde nicht gab, weswegen zeitweise 15 Parteien im Reichstag saßen. Dadurch wurde die Regierungarbeit nahezu unmöglich gemacht. Dieses Problem sei in der Bundesrepublik wirksam eliminiert worden, wird angeführt. Für die ersten 60 Jahre der Nachkriegszeit mag dies zugetroffen haben, als eine beständige politische Landschaft aus drei, später vier Parteien – darunter zwei großen Volksparteien – stabile Bündnisse mit nur einem Partner ermöglichte. Wenn allerdings eine Zersplitterung und Fragmentierung der Parteienlandschaft einsetzt – vor allem durch die selbstverschuldete Schrumpfung der einstigen “Volksparteien”, die so allmählich selbst zu Kleinparteien werden –, und immer mehr Wähler Parteien favorisieren, die gerade so oder knapp unter den 5 Prozent bleiben, steigt der Anteil der im Parlament infolge der Hürde unberücksichtigten Wählerstimmen sprunghaft an und bedingt kumuliert eine erhebliche Größenordnung von Wählern, die keine demokratische legislative Vertretung mehr haben.

Der Preis für eine nur scheinbare, weil auch trotz der Hürde nicht mehr bestehende “Stabilität” ist mittlerweile also der Ausschluss von Millionen von Wählerstimmen. So scheiterte nun das BSW wegen rund 13.400 Stimmen an der Fünf-Prozent-Hürde und damit am Einzug ins Parlament. Es gab am vergangenen Sonntag 60,49 Millionen Wahlberechtigte, die Wahlbeteiligung lag bei 82,5 Prozent, was 49,9 Millionen Wählern entspricht. Das BSW kam auf 4,97 Prozent, die FDP auf 4,3 und die anderen Parteien auf 4,4 Prozent. Insgesamt ergibt dies 13,74 Prozent. Hinter diesen nüchternen Zahlen verbergen sich insgesamt 6,86 Millionen Wählerstimmen, die nunmehr parlamentarisch nicht mehr vertreten sind. Das entspricht ungefähr der Gesamtbevölkerung der vier Bundesländer Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen-Anhalt und Bremen. Hier kann man nicht mehr von einem unbedeutenden, aber verschmerzbaren “Schwund” oder einer Kleinigkeit reden.

Missachtung des Wählerwillens

Mittlerweile wird vielmehr deutlich, wie viele Menschen inzwischen durch die Fünf-Prozent-Hürde bei jeder Bundestagswahl um ihre demokratischen Rechte betrogen werden. Die vermeintliche “Verlässlichkeit” der Regierungsarbeit – die infolge demokratieverachtender Brandmauern und dem daraus resultierenden Zwang zu schizophrenen und kaum arbeitsfähigen Koalitionen ohnehin nicht mehr gegeben – ist damit bei weitem zu teuer erkauft. Hinzu kommt, dass es gerade bei dieser Wahl schwere Vorwürfe bezüglich fehlender Briefwahlunterlagen für im Ausland lebende Deutsche gab, insbesondere aufgrund verschleppten Versendungen oder falsch bearbeiteten Anträgen auf Eintragung ins Wählerverzeichnis. Sowohl das BSW als auch Marcel Luthe von der Good-Governance-Gewerkschaft wollen die Wahl daher juristisch anfechten. Luthe sprach von einem “planvollen, systematischen Organisationsversagen“, das allein darin begründet liege, “dass man zwar gerne vom Geld der Bürger lebt, aber deren Rechte nicht so genau nimmt“.

Der Zustand der deutschen Demokratie ist mittlerweile also von Schlamperei und einer Missachtung der Wähler geprägt. Zudem gibt es ein skrupelloses Parteienkartell, das sich zwar “demokratisch” schimpft, aber ganz offen dazu verschworen hat, die AfD, die inzwischen mehr als ein Fünftel der Wähler repräsentiert, systematisch von jeder Regierungsbeteiligung fernzuhalten und ihr ihre parlamentarischen Rechte vorzuenthalten. Rund sieben Millionen Wählerstimmen fallen durch die Fünf-Prozent-Hürde unter den Tisch und rund 21 Prozent AfD-Wähler werden mit voller Absicht ausgeschlossen. Von einem Fortschritt gegenüber den vielbeschworenen Weimarer Verhältnissen kann also keine Rede sein.