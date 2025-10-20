Der 7. Oktober 2023 und die geistige Krise des Abendlandes

Der 7. Oktober 2023 markiert mehr als ein politisches oder militärisches Ereignis. Er steht als Symbol für den Zusammenstoß zweier Weltbilder – jenes, das das Leben heiligt, und jenes, das es instrumentalisiert. Der Angriff der Hamas auf Israel war nicht nur ein Akt des Terrors, sondern eine Offenbarung: Er zeigte, wie tief die Feindschaft gegen das Judentum, und damit gegen die geistige Wurzel des Abendlandes, noch immer in der Welt verankert ist. Doch vielleicht noch erschütternder ist, dass Europa – das sich selbst einst als Hüter der Vernunft und der Menschenwürde verstand – in dieser Stunde nicht klar zu unterscheiden weiß, wer hier verteidigt und wer zerstört. Israel, das Opfer eines unvorstellbaren Massakers, steht im moralischen Gerichtssaal Europas oft als Angeklagter. Diese Verkehrung der Perspektive ist kein Zufall. Sie ist das Symptom einer tiefen kulturellen Selbstvergessenheit.

Das „christliche Abendland“, wie es sich selbst zu nennen pflegt, gründet im Kern auf einer jüdischen Wahrheit: Jesus von Nazareth war ein Jude, der im jüdischen Glauben lebte, lehrte und starb. Das Christentum erwuchs aus der jüdischen Tradition – es war nie ihr Gegensatz, sondern ihre Weiterführung im geistigen Raum. Doch in der langen Geschichte der Kirche wurde dieser Ursprung verdrängt, überlagert von Dogmen, Machtstrukturen und einer schleichenden Entfremdung vom jüdischen Fundament. So kam es, dass die Gestalt Jesu in der europäischen Symbolik nicht mehr als jüdischer Lehrer aus Galiläa, sondern als eine Art universaler, „entjudaisierter“ Heilsfigur erschien – bis hin zur der absurden Umdeutung, er sei ein „Palästinenser“. In dieser Verkehrung liegt nicht nur historische Ignoranz, sondern geistige Blindheit: Sie bricht die Verbindung zwischen Christentum und Judentum, und öffnet damit jenen Kräften die Tür, die den Westen geistig entkernen wollen (der Vatikan hatte Jesus auf ein Palästinensertuch gelegt).

Kulturelle Prüfung

Islamistische Ideologien greifen genau diesen Bruch auf. Sie behaupten, die „wahre Religion“ zu verkörpern, nachdem Juden und Christen ihre Offenbarung verraten hätten. Europa wiederum reagiert darauf nicht mit Klarheit, sondern mit Relativismus – es verwechselt Toleranz mit Beliebigkeit. Diese moralische Schwäche führt dazu, dass das Abendland heute Gefahr läuft, sich selbst geistig zu entmachten. Die Haltung zu Israel ist deshalb nicht nur eine politische Frage, sondern eine kulturelle Prüfung. Wer den jüdischen Staat nicht in seiner historischen Notwendigkeit erkennt, hat auch die geistige Herkunft Europas nicht verstanden. Israel ist nicht irgendein Staat – es ist die konkrete Existenz jenes Volkes, dem die Grundlage unserer Zivilisation entstammt: das Bekenntnis zu einem Gott, der den Menschen als Ebenbild und Verantwortungsträger versteht.

Wenn Europa diesen Zusammenhang nicht begreift, verliert es mehr als seine moralische Autorität. Es verliert sein geistiges Zentrum. Der Relativismus, der alle Narrative gleichwertig erscheinen lässt, ist keine Toleranz, sondern ein Selbstverrat. Wer aus Schuld, Bequemlichkeit oder Angst schweigt, wenn Israel dämonisiert wird, legt die Axt an die eigene Wurzel. Die Gleise sind gelegt: Entweder Europa besinnt sich auf seine Herkunft – auf die jüdisch-christliche Idee des Menschen, auf Wahrheit, Freiheit und Würde – oder es wird im Nebel einer geschichtslosen Gegenwart versinken. Der 7. Oktober war nicht nur ein Angriff auf Israel. Er war ein Spiegel. Und was Europa darin sieht, entscheidet über seine Zukunft.