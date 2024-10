Der ampeldeutsche Beamtenstaat bläht sich immer weiter auf

Die Personalausgaben der Ampel-Regierung explodieren in einem völlig ungeheuerlichen Ausmaß immer weiter. Seit 2021 stiegen sie von 36 auf 43 Milliarden (!) Euro an; einen solchen Aufwuchs hat es unter keiner bisherigen Regierung je gegeben. Das Kanzleramt beschäftigt mittlerweile 900 Mitarbeiter – ein Plus von 40 Prozent seit 2021. Noch dazu wird es für 800 Millionen Euro ausgebaut, bis es dann dreimal größer sein wird als das Weiße Haus. Im von der Ampel eigens geschaffenen Bauministerium hat sich die Zahl der Beamtenstellen mehr als verdoppelt, die der Angestellten hat sich verdreifacht. Dabei wird dreisterweise das erklärte Ziel der Regierung, 400.000 Wohnungen zu bauen, zugleich regelmäßig verfehlt. Den größten Personalzuwachs hat jedoch der Bundesdatenschutzbeauftragte mit 177 (!) Prozent seit 2017 zu verzeichnen. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch klagt, es gebe inzwischen so viele Datenschützer wie noch nie, während die Bürger zugleich noch nie so „überwacht, denunziert, ausspioniert und zensiert“ würden wie heute. Wenn die Regierung sage, dass sie nicht genug Geld habe und das Geld für die Bürger ausgebe, seien dies Lüge, so von Storch weiter.

Fairerweise ist zu sagen, dass die Ampel hier lediglich eine Negativentwicklung auf die Spitze getrieben und vollends pervertiert hat, die bereits unter Angela Merkel eingeleitet wurde. 2013 hatte es etwa noch 2.632 Beamtenstellen in der obersten Besoldungsklasse mit bis zu 16.000 Euro Monatsbezügen gegeben; schon unter Merkel stieg ihre Zahl rapide an, bis sie – Stand 2023 – nun bei 3.569 angelangt ist. Im höheren Dienst betrug der Anstieg 67 Prozent, im gehobenen Dienst rund 50 Prozent. Bestimmte Ampel-Ministerien tun sich allerdings besonders frech hervor, und zwar vor allem die, die die deutsche Regierung für externe und globalistische Lobbyorganisationen öffnen, die zunehmend die Politik bestimmen. So gab es den stärksten Anstieg in Robert Habecks Wirtschaftsministerium. Doch auch Verteidigungsministeriums betragen die Personalkosten in diesem Jahr unfassbare 22 Milliarden Euro.

Monströse Summen

Erst letzte Woche sorgte eine Studie des Finanzwissenschaftlers Bernd Raffelhüschen im Auftrag der Bayerischen Wirtschaftsvereinigung (vbw) für Aufsehen, aus der hervorgeht, dass sich die Personalkosten zwischen 2013 und 2023 verdoppelt haben und damit um 114 Prozent stärker gestiegen sind als das Bruttoinlandsprodukt. Und bei alledem sind die monströsen Summen, die die Pensionen der Beamten verschlingen, noch nicht eingerechnet: 2022 betrugen diese 53,4 Milliarden Euro. Zusammen mit der Hinterbliebenenversorgung in Höhe von 8,4 Milliarden Euro für knapp 380.000 Menschen entsprach das rund 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Fokus auf Verbeamtungen sei dabei im Prinzip als eine Art Umgehung der Schuldenbremse zu verstehen, weil die damit verbundenen Lasten den nächsten Generationen aufgebürdet würden, kritisierte Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler.

Solche fundierte und berechtigte Kritik stößt natürlich auf taube Ohren. Der verfettete Staat wuchert immer weiter, kann seine Aufgaben aber immer weniger erfüllen. Obwohl der Haushalt der Ampel Milliardenlöcher aufweist, denkt die Scholz-Truppe gar nicht daran, beim Personal zu sparen – und das, obwohl es sich dabei zu weiten Teilen um reine Versorgungsposten für angeblich „verdiente“ Apparatschiks handelt. Die Entwicklung zeugt von einem der schlimmsten der zahllosen Missstände des Parteienstaates, denn diese größtenteils überflüssige Beamtenarmee verursacht nicht nur irrwitzige Kosten, sie trägt auch zur bürokratischen Lähmung des Landes bei, die Bürgern und Unternehmen das Leben zur Hölle macht.