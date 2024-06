Der Anfang vom Ende des öffentlich-rechtlichen Zwangsgebührenfunks?

Völlig überraschend tut sich ein – zumindest minimaler – Hoffnungsschimmer auf, dass das Zwangsgebührenregime des öffentlich an sein überfälliges Ende kommen könnte: Das Bundesverwaltungsgericht hat erstmals zugelassen, dass die Berechtigung von Rundfunkgebühren auf den höchstrichterlichen Prüfstand kommen darf. Es nahm die Revision gegen ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom vom Juli letzten Jahres an, das entschieden hatte, Kritik an der mangelnden Meinungsvielfalt und der Qualität von ARD und ZDF entbinde nicht von der Zahlung des Rundfunkbeitrages; dieser werde „ausschließlich als Gegenleistung für die Möglichkeit des Rundfunkempfangs“ erhoben. Eine Klägerin aus Rosenheim hatte dies jedoch völlig anders gesehen und die Zahlung verweigert, weil sie dem ÖRR „strukturelles Versagen“ attestierte. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Entscheidung nun aufgehoben und wird selbst ein Urteil darüber fällen, ob der ÖRR tatsächlich keinerlei Konsequenzen für die ständige, selbst in Studien nachgewiesene Missachtung seines Programmauftrags befürchten muss. Tatsächlich ist die Linksgrünlastigkeit des Staatsfunks inzwischen unbestritten; im Netz kursieren gar Meldungen, wonach in Einzelfällen der Rundfunkbeitrag steuerlich als Parteispende für die Grünen geltend gemacht worden sei – was unbestrittenen Berichten nach beim Finanzamt sogar durchging…

Das nunmehr eröffnete Revisionsverfahren könne „Gelegenheit zur Klärung der Frage geben, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen gegen die Beitragserhebung geltend gemacht werden kann, der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ein der Vielfaltssicherung dienendes Programm anzubieten, werde strukturell verfehlt, so dass es an einem individuellen Vorteil fehle“, hieß es in der Beschlussbegründung des Bundesverwaltungsgerichtes.

“Spektakulärer Beschluss”

Dies ist ein Paukenschlag; der bekannte Rechtanwalt Joachim Steinhöfel bezeichnete den Beschluss gegenüber „Nius“ als „spektakulär“. Erstmals werde sich ein oberstes Bundesgericht mit der Frage befassen, „ob die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten den Auftrag ein der Vielfaltssicherung dienendes Programm anzubieten, verfehlen und ob dies zur Weigerung berechtigt, Gebühren zu zahlen.“ Er hoffe, der Kläger habe all die Unterstützung, die er brauche, so Steinhöfel weiter, der außerdem prophezeite, dass ARD und ZDF „ihre ganze finanzielle, personelle und manipulative Macht“ einsetzen werden, um dieses Verfahren zu gewinnen – „und den Fall in ihrer Berichterstattung natürlich verschweigen“.

Sollte der Klage in einem Grundsatzurteil nachgegeben werden, könnte dies tatsächlich das Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in seiner derzeitigen Form bedeuten, weil dann Millionen Deutsche die Beiträge mit derselben Begründung verweigern oder gar Rückerstattungsansprüche geltend machen könnten. Denn in der Sache selbst ist der Fall ganz klar: Die inzwischen nur noch groteske Parteilichkeit und Einseitigkeit sowohl von ARD und ZDF, wo im Gegensatz zu früher parteipolitischer Einfluss nicht nur in der Chefetage und den Rundfunkräten, sondern auch an der Mitarbeiterbasis vorherrscht und überwiegend keine Journalisten, sondern weltanschauliche Aktivisten am Werk sind, ist eine tägliche Verhöhnung des gesetzlichen Auftrags zu überparteilicher und ausgewogener Berichterstattung. Dass dieser Vorwurf nun sogar, zumindest zur rechtlichen Klärung, gerichtlich anerkannt wird, wäre bis vor kurzem noch kaum vorstellbar gewesen. Selbst wenn zu befürchten steht, dass das durch nichts zu rechtfertigende Monopol von ARD und ZDF am Ende doch wieder obsiegt und juristisch abgeschirmt wird: Die Einschläge für den bislang unangefochtenen ÖRR kommen immer näher und das öffentliche Problembewusstsein steigt.