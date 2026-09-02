Der Bär als Sicherheitsrisiko

Es gehört zu den eigentümlichen Begleiterscheinungen langer Kriege, dass sich ihre Fronten immer weiter vom eigentlichen Schlachtfeld entfernen. Irgendwann wird nicht mehr nur um Ortschaften, Nachschublinien und Lufthoheit gekämpft, sondern um Wörter, Lieder, Bücher, Denkmäler – und schließlich um Zeichentrickfiguren: die Ukraine hat nun die russische Animationsserie „Mascha und der Bär“ mit Sanktionen belegt. Sie darf im Land nicht mehr gezeigt werden. Die Regierung bezeichnet die Trickfilme, so berichtet die Tagesschau, als „eine Gefahr für die nationale Sicherheit“. Die Sanktionen gelten zunächst für zehn Jahre. Man muss diesen Satz einen Augenblick wirken lassen. Eine Gefahr für die nationale Sicherheit: Mascha, ein kleines Mädchen in traditionell russischer Kleidung, und ein ehemaliger Zirkusbär, der nicht einmal spricht, sondern sich mit Gesten und Lauten verständigt.

Die Serie läuft seit 2009, wurde in Dutzenden Ländern ausgestrahlt – bis heute auch in Deutschland! – und ist ein globales Kinderzimmerphänomen. 2025 soll allein der ukrainischsprachige YouTube-Kanal mehr als 800 Millionen Aufrufe erzielt haben. Nun also wird der Bär sicherheitspolitisch relevant. Das klingt zunächst wie eine jener Meldungen, bei denen die Wirklichkeit ihre eigene Satire schreibt. Doch gerade deshalb lohnt sich ein zweiter Blick. Denn hinter der scheinbaren Groteske steckt eine durchaus ernsthafte Entwicklung: Im totalisierten politischen Konflikt wird Kultur nicht mehr danach beurteilt, was sie ist, sondern danach, woher sie kommt, wem sie möglicherweise nützt und welche Identität sie transportiert. Das mag man als Tod von Kultur interpretieren, ja als Tod von Zivilisation.

Wenn Trickfilme die nationale Sicherheit gefährden

Natürlich sind Kinderfilme niemals völlig unschuldig. Kinderliteratur und Animation vermitteln Vorstellungen von Freund und Feind, Schön und Hässlich, Gut und Böse; sekundär von Familie, Heimat, Autorität. Disney hat amerikanische Lebenswelten exportiert, japanische Anime transportieren japanische Bildwelten, und sowjetische Kinderfilme waren selbstverständlich Produkte ihrer Kultur. Wer behauptete, kulturelle Erzeugnisse seien vollkommen frei von Weltbildern, müsste einen beträchtlichen Teil der Kulturwissenschaften entsorgen. Auch „Mascha und der Bär“ ist unverkennbar russisch. Maschas Kleidung, Landschaft, Märchenmotive und der Bär selbst gehören zu einer kulturellen Semantik, die nicht zufällig ent-standen ist. In einzelnen Folgen tauchten nach Angaben der “Tagesschau” zudem militärische Kleidungsstücke und sowjetische Symbolik auf; deswegen gab es bereits in Großbritannien und Estland Kritik. Nur liegt zwischen der Feststellung kultureller Prägung und der Erklärung zum nationalen Sicherheitsrisiko ein gewaltiger Schritt.

Denn wer einen Kinderfilm als Sicherheitsproblem definiert, verändert nicht nur den Begriff von Kinderfilm, sondern zugleich den Begriff der Sicherheit. Nationale Sicherheit bezeichnet dann nicht mehr allein die Unversehrtheit des Staatsgebietes, die Funktionsfähigkeit der Institutionen oder den Schutz vor Spionage, Sabotage und militärischem Angriff. Sie erstreckt sich auf die imaginäre Sphäre: auf Bilder, Erinnerungen, Symbole und kulturelle Vertrautheit. Das mag unter Kriegsbedingungen nachvollziehbar sein. Gerade die Ukraine führt keinen abstrakten geopolitischen Konflikt, sondern verteidigt ihre staatliche Existenz. Wer militärisch angegriffen wird, entwickelt verständlicherweise eine andere Sensibilität für die kulturelle Präsenz des Angreifers als ein Beobachter im sicheren Westeuropa. Und doch entsteht daraus ein bemerkenswertes Paradox. Die Nation, die sich gegen einen imperialen Nachbarn verteidigt, verteidigt sich irgendwann auch gegen dessen kulturelle Zeichen. Der Krieg um Territorium wird zum Krieg um Imagination.

Die unsichtbare Front im Kinderzimmer

Darin steckt eine Vorstellung, die dem modernen Liberalismus eigentlich fremd sein müsste: dass Bilder Macht besitzen. Der klassische Liberale würde sagen, Mascha sei eben Mascha. Ein Kind sieht einen tollpatschigen Bären und ein vorwitziges Mädchen. Der Kulturpolitiker des to-talen Konflikts dagegen sieht eine russische Chiffre. Und plötzlich erhält das Kinderzimmer eine strategische Tiefe. Damit kehrt durch die Hintertür eine Erkenntnis zurück, die konservatives Denken nie ganz aufgegeben hat: Kultur ist nicht neutral. Menschen bestehen nicht allein aus rationalen Entscheidungen. Ihre Zugehörigkeiten entstehen aus Geschichten, Gesten, Melodien, Bildern und Erinnerungen. Gerade das scheinbar Unpolitische kann politisch wirksamer sein als das hundertste Regierungsprogramm. Ein Kind, das Mascha mag, unterstützt deswegen selbstverständlich weder Putin noch den Krieg gegen die Ukraine. Eine solche Kausalität wäre absurd. Aber kulturelle Vertrautheit schafft Nähe. Und Nähe ist im Zeitalter identitärer Großkonflikte offenbar bereits verdächtig geworden.

Deshalb ist der Vorgang auch jenseits der Ukraine interessant. Denn dieselben westlichen Gesellschaften, die jahrelang erklärten, nationale Kultur sei im Grunde ein durchlässiges, wandelbares und kaum definierbares Konstrukt, entdecken plötzlich die strategische Macht kultureller Prägung. Sobald es um Russland geht, besitzt Kultur auf einmal Herkunft, Richtung und geopolitische Wirkung. Ausgerechnet Mascha lehrt uns also: Kultur scheint doch nicht vollkommen austauschbar zu sein.

Der Bär zahlt Steuern

Noch interessanter wird die Begründung an einer anderen Stelle. Nach einer von der “Tagesschau” referierten journalistischen Untersuchung erzielen die Produzenten mit dem ukrainischsprachigen YouTube-Kanal Werbeeinnahmen. Darauf würden in Russland Steuern entrichtet. Dieses Geld wiederum komme der russischen Armee im Krieg gegen die Ukraine zugute. Hier vollzieht sich eine erstaunliche Verlängerung der Zurechnungskette. Ein ukrainisches Kind sieht Mascha. YouTube spielt Werbung aus. Die Produzenten verdienen Geld. Das Unternehmen zahlt Steuern. Der russische Staat nimmt Steuern ein. Der russische Staat finanziert seine Streitkräfte. Folglich finanziert der ukrainische Zuschauer mittelbar den Krieg gegen sein eigenes Land. Ökonomisch mag diese Argumentation nicht völlig aus der Luft gegriffen sein. Staaten finanzieren ihre Aufgaben schließlich aus Steuern, und im Krieg gehören Militärausgaben dazu. Genau deshalb richten sich Sanktionen gegen wirtschaftliche Strukturen eines Kriegsgegners.

Politisch interessant wird jedoch, wie weit man dieses Prinzip treiben möchte.

Denn wenn bereits die steuerliche Abschöpfung von Erlösen ein Kulturgut in die Nähe der Kriegsfinanzierung rückt, verwandelt sich nahezu jeder wirtschaftliche Kontakt mit einem gegnerischen Staat in eine moralisch-militärische Handlung. Der Konsument wird zum Mikrofinan-zier, der Klick zum ökonomischen Stimmzettel, die Werbeeinblendung zur winzigen Kriegskasse. Aus „follow the money“ wird: Folge jedem Cent bis zur Front!

Vom Produzenten zum Kombattanten

Das Problem liegt weniger in der konkreten ukrainischen Entscheidung als in der Logik, die darin sichtbar wird: Denn sie kennt kaum einen natürlichen Endpunkt. Jeder Produzent zahlt Steuern. Jeder Arbeitnehmer zahlt Steuern. Jeder Konsument erzeugt Umsätze, aus denen wiederum Steuern entstehen. Wer diese fiskalische Beziehung als politische Mitverantwortung begreift, kann prinzipiell die gesamte Volkswirtschaft eines Kriegsgegners als Teil seiner militärischen Infrastruktur interpretieren. Damit verschwimmt eine wichtige Grenze – jene nämlich zwischen Staat und Gesellschaft. Der Krieg des 20. Jahrhunderts kannte dafür den Begriff des „totalen Krieges“. Nicht deshalb, weil jeder Bürger Soldat gewesen wäre, sondern weil immer größere Teile von Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunikation und Kultur in die Kriegsanstrengung einbezogen wurden.

Im digitalen Zeitalter kommt eine weitere Ebene hinzu: Aufmerksamkeit.

800 Millionen Aufrufe sind Kapital. Nicht metaphorisch, sondern buchstäblich. Aufmerksamkeit wird monetarisiert. Aus Blicken entstehen Werbeeinnahmen, aus Werbeeinnahmen Unterneh-mensgewinne, aus Gewinnen Steuerzahlungen. So betrachtet, ist das Smartphone tatsächlich ein winziger ökonomischer Kriegsschauplatz.

Nur sollte man sich bewusst sein, was daraus folgt. Wer diesen Gedanken konsequent zu Ende denkt, kann irgendwann kaum noch zwischen dem Kauf eines russischen Produkts, dem Hören eines russischen Liedes und dem Anschauen eines russischen Zeichentrickfilms unterscheiden. Alles produziert Reichweite, Einnahmen oder kulturelles Prestige. Der Feind beginnt dann nicht mehr jenseits der Front. Er beginnt im Algorithmus.

Propaganda “im guten Sinne”

Besonders delikat ist deshalb die Reaktion des Kremls. Sprecher Dmitri Peskow erklärte, die Zeichentrickhelden hätten die Welt mit ihrer Güte erobert. Und er nannte die Serie tatsächlich Propaganda – allerdings „im guten Sinne dieses Wortes“. Das unfreiwillig Komische dieser Formulierung sollte ihren aufschlussreichen Kern nicht verdecken.

Denn natürlich gibt es „Propaganda im guten Sinne“ aus Sicht dessen, der sie betreibt. Niemand nennt die eigene kulturelle Selbstdarstellung Manipulation. Man nennt sie Völkerverständigung, Kulturvermittlung oder Öffentlichkeitsarbeit. Propaganda ist traditionell immer das, was die anderen machen. Hollywood erzählt seit hundert Jahren Amerika, Deutschland finanziert Goethe-Institute, China baut Konfuzius-Institute auf. Staaten wissen sehr genau, dass kulturelle Attraktivität politische Wirkung besitzt. Joseph Nye hat dafür den Begriff „soft power“ geprägt: Macht durch Attraktion statt Zwang.

Der russische Bär wäre demnach nicht Panzer, sondern Plüschtier der soft power. Gerade darin liegt aber ein Unterschied, den die politische Erregung leicht verwischt.

Ein T-90 kann eine Stadt besetzen, ein Zeichentrickbär kann das nicht. Kultur kann Sympathien erzeugen, Vorstellungen prägen und nationale Selbstbilder verbreiten. Aber zwischen kultureller Wirkung und militärischer Bedrohung besteht eine kategoriale Differenz. Wer beides sprachlich zusammenzieht, gewinnt zunächst einen größeren Sicherheitsbegriff – und verliert am Ende möglicherweise die Fähigkeit zur Unterscheidung.

Der Krieg gegen die Ambivalenz

Die tiefere Signatur solcher Verbote liegt deshalb in ihrem Verhältnis zur Ambivalenz. Friedliche Gesellschaften können Widersprüche ertragen. Sie können Dostojewski lesen und Putin ablehnen, Tschaikowski hören und die russische Außenpolitik verurteilen, Mascha ansehen und für die Ukraine spenden. Der Krieg verlangt dagegen Eindeutigkeit. Freund oder Feind. Eigenes oder Fremdes. Unterstützung oder Sabotage. Jede kulturelle Zwischenzone erscheint verdächtig, weil sie die klare politische Kartographie stört. Für die Ukraine ist diese Entwicklung angesichts ihrer existentiellen Lage verständlicher als für jene westlichen Beobachter, die sie womöglich begeistert zum allgemeinen Modell erheben möchten. Ein Land im Krieg besitzt andere Prioritäten als eine Gesellschaft im Frieden.

Gerade deshalb sollte man ukrainische Kriegsmaßnahmen nicht automatisch in friedenszeitliche politische Tugenden verwandeln. Denn die entscheidende Frage lautet nicht, ob die Ukraine „Mascha und der Bär“ verbieten darf. Ein angegriffener souveräner Staat kann gute Gründe haben, wirtschaftliche Verbindungen zum Angreifer zu unterbrechen. Interessanter ist, welche Denkform sich dabei etabliert: die Vorstellung einer vollkommen politisierten Kultur.

Wenn Mascha mobil macht

Am Ende steht damit ein Bild, das gleichzeitig komisch und beunruhigend ist. Auf der einen Seite Europas schlagen Raketen ein, Drohnen werden abgefangen, Menschen sterben. Auf der anderen Seite sitzt ein Kind vor einem Bildschirm und sieht einem sympathischen Bären bei seinen Abenteuern zu. Zwischen beiden Vorgängen zieht die Politik nun eine Linie. Sie führt vom Bildschirm zum Werbekonto, vom Werbekonto zum russischen Fiskus und vom Fiskus zum Verteidigungshaushalt. Sie führt zugleich von Maschas traditioneller Kleidung zur russischen Kultur, von russischer Kultur zur Soft Power und von der Soft Power zur nationalen Sicherheit. Jedes einzelne Glied dieser Kette lässt sich argumentativ begründen. Gerade ihre Gesamtheit muss jedoch nachdenklich machen. Denn der moderne Staat besitzt die Tendenz, den Sicherheitsbegriff immer weiter auszudehnen. Erst gefährden Armeen die nationale Sicherheit, dann Geheimdienste und Saboteure, schließlich Desinformation, Symbole, kulturelle Produkte und ökonomisch verwertete Aufmerksamkeit. Der Sicherheitsstaat entdeckt immer feinere Gefahren, weil seine Instrumente immer feinere Zusammenhänge sichtbar machen. So gelangt man schließlich zu einer bemerkenswerten Pointe unserer Epoche: Der russische Bär muss gar nicht mehr einmarschieren; es genügt, dass sein Zeichentrickvetter Steuern zahlt.

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Und Mascha? Die kleine Mascha hat es vom Kinderzimmer auf die geopolitische Landkarte geschafft. Nicht weil sie eine Uniform trägt, sondern weil in einem totalisierten Konflikt selbst Harmlosigkeit verdächtig werden kann. Vielleicht ist das die eigentliche kulturpolitische Lehre dieses kuriosen Falles: Wo ein Zeichentrickfilm zur Gefahr für die nationale Sicherheit erklärt werden kann, ist nicht notwendig der Zeichentrickfilm mächtiger geworden. Möglicherweise ist nur der Begriff der nationalen Sicherheit grenzenlos geworden.