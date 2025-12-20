Der Berliner „Gedenktag gegen Islamfeindlichkeit” ist ein Gedenktag gegen den Rechtsstaat

Der Berliner Senat hat wieder einmal bewiesen, warum Berlin eine gescheiterte Stadt ist.

Während Messerangriffe, Gewaltkriminalität und No-Go-Areas den Alltag prägen, erfindet die Hauptstadtregierung einen neuen Gedenktag: Am 15. März soll künftig offiziell der „Islamfeindlichkeit“ gedacht werden – welch ein Hohn gegenüber den Opfern des islamischen Terrorismus! Sind es nicht die Weihnachtsmärkte, die mit Merkel-Pollern vor radikal-islamischen Amokfahrern gesichert werden müssen? Sind es nicht die Synagogen, die Tag und Nacht von der Polizei geschützt werden müssen?

Die Begründung ist so dünn wie entlarvend. Weder die Polizeistatistik noch der Verfassungsschutz liefern Hinweise auf eine spezifische, strukturelle Gefährdung von Muslimen in Berlin. Ja, es gibt Beleidigungen, es gibt Sachbeschädigungen, es gibt Übergriffe. Das ist zu verurteilen – ohne Relativierung. Doch das gilt ebenso für Juden, Christen, Homosexuelle, Frauen oder politisch Andersdenkende. Aber die Opfer des islamischen Terrors erhalten von Berlin keinen Gedenktag. Öffentliche Anteilnahme muss politisch ins links-ideologische Raster passen.

Opferkategorisierung nach zweierlei Maß

Damit beginnt das eigentliche Problem dieses Beschlusses: Er misst mit zweierlei Maß. Er erhebt eine Gruppe zum symbolpolitischen Sonderfall und erklärt andere Formen realer Bedrohung zur Randnotiz. Gedenktage aber sind keine Instrumente der tagespolitischen Moralverwaltung. Sie sind Ausdruck historischer Verdichtung, kollektiver Erfahrung und nachweisbarer Notwendigkeit. Wer sie inflationär verteilt, entwertet sie.

Besonders perfide ist die begriffliche Nebelkerze. Was genau ist eigentlich „Islamfeindlichkeit“? Geht es um konkrete Straftaten gegen Menschen – oder um Kritik an einer Religion, an politischen Strömungen, an islamischem Terror? Wer diese Fragen bewusst unbeantwortet und offen lässt, öffnet Tür und Tor für ein staatliche Gesinnungsaufsicht. Die Grenze zwischen legitimer Religionskritik und angeblicher Feindlichkeit wird damit politisch definierbar – und genau das ist gefährlich.

Einfallstor für staatliche Gesinnungsaufsicht

Der Mechanismus dahinter ist altbekannt. „Zivilgesellschaftliche“ Organisationen – NGOs, die eigentlich regierungsfinanziert sind, sollen immer mehr Steuergelder erhalten, um das gewünschte Thema „sichtbar“ zu machen. Expertenkommissionen liefern dazu die passenden „Handlungsempfehlungen“: Richter und Staatsanwälte sollen so „sensibilisiert“ werden. Der Rechtsstaat wird dadurch nicht gestärkt, sondern umerzogen.

Nein, dieser neue Gedenktag ist kein Zeichen gegen Hass. Er teilt Opfer in förderwürdig und politisch irrelevant. Berlin braucht weniger moralische Inszenierung und mehr rechtsstaatliche Nüchternheit. Wer wirklich schützen will, muss alle Bedrohten im Blick behalten – nicht nur die politisch opportunen.