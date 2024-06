Der beste Staat ist der, der sich aus allem raushält!

Die AfD sei Deutschlands neue Arbeiterpartei, schreibt die “Welt” – ein Attribut, das traditionell eigentlich bislang die SPD für sich beanspruchte, freilich ohne es seit Jahren auch noch im Entferntesten zu sein. Das hat außerhalb den Sozen auch jeder kapiert: “Bei den Europawahlen punktet die AfD in dieser Gruppe mit Abstand am stärksten”, schreibt die Zeitung, die ansonsten reichlich um den heißen Brei herumredet: “Alle werden sich überlegen müssen, durch welche Maßnahmen wieder ein stärkeres Wirtschaftswachstum erreicht werden kann – und dann darauf hoffen, dass die oft diffusen Abstiegssorgen der Bürger schwinden.” Es werde “spannend zu beobachten sein, welche Schlüsse gerade die Ampel-Parteien aus diesen wirtschaftlichen Aspekten der Europa-Wahl-Ergebnisse ziehen.”

Klar… immer diese “diffusen Abstiegssorgen“, die sich hoffentlich bald in Luft auflösen. Diese doofen Deutschen mit ihren irrationalen Ängsten! Lasst die Profis mal machen, wenn sich alle unterhaken, dann wird das schon… und vor allem natürlich werden es bestimmt die Parteien richten, die den Karren in den Dreck gefahren haben. Aber sicher doch! Kleiner Tipp für mehr Wirtschaftswachstum (und damit auch für mehr Beschäftigung): Alles, was die unterschiedlichen Parteien mit ihren Griffeln in den letzten 20 Jahren angetatscht haben, rückgängig machen! Das sollte ein guter Start sein, damit würdet Ihr wirklich etwas für die arbeitende und leistende Bevölkerung tun.

Bürger und Wirtschaft einfach machen lassen

Ihr braucht keine tollen Pläne schmieden, im Gegenteil. Schafft einfach nur all die unnützen Steuern und Gesetze ab, die ihr eingeführt habt, beendet die gigantischen Umverteilungsmaschinerien und haltet euch ansonsten aus dem Markt raus. Je weniger ihr euch einmischt (nachdem ihr euren Unsinn rückgängig gemacht habt), desto besser! Meinetwegen genehmigt euch sogar doppelte Diäten – wenn ihr im Anschluss einfach gar nichts mehr macht. Nehmt das Geld und macht euch ein schönes Leben auf Hawaii. Es wäre zwar schade um die Steuerknete, aber immer noch sinnvoller und vor allem billiger als all das, was ihr zur Zeit an Schäden anrichtet.

Lasst endlich wieder die Bürger und die Unternehmen eigenverantwortlich handeln, lasst sie selbst machen! Wirtschaft und mündige Privatpersonen wissen schon, was sie tun, wenn man sie lässt. Und wenn sie etwas nicht wissen, dann weiß es ein Bürokrat oder Dilettant vom Format eines Kühnert, Hofreiter, Söder und so weiter erstrecht nicht. Deshalb: Nehmt eure Flossen aus unseren Portemonnaies… und lasst uns Bürger einfach leben, fernab diverser politisch verordneter Weltrettungsfantasien!