Der Bevölkerungsaustausch ist real – und Sawsan Chebli freut sich schon drauf

Die ehemalige Berliner SPD-Politikerin, Islam-Apologetin palästinensischer Abstammung und glühende Israel-Haterin Sawsan Chebli, einst als migrantisches Quotenwunder ihrer Partei und aufgrund ihrer manischen Anzeigewut zu fragwürdiger Bekanntheit gelangt, gehörte zu den „Prominenten“, die letzten Monat mit ebenso riesigem wie lächerlichem Getöse ihren Abschied von Twitter verkündeten – wobei sie natürlich aber in der ihnen eigenen Inkonsequenz nicht so weit gingen, ihre Konten endgültig zu löschen. Das Chebli sie allerdings nicht davon ab, ihre unsäglichen Ergüsse auf anderen Kanälen in die Welt zu blasen.

So hielt sie es nun auf Instagram für nötig, ein “persönliches Statement über Demokratie, Freiheit und Bedrohungen“ abzusondern. Darin malte sie, was sonst, natürlich wieder einmal die Wiederkehr des Nationalsozialismus an die Wand (gähn!). In der ihr eigenen intellektuellen Dürftigkeit offenbarte Chebli, sie habe eigentlich ja gedacht, „wir seien immun gegen Nazis – wegen unserer Geschichte“ (offenbar meinte sie die Geschichte der Deutschen, nicht die ihrer palästinensischen Vorfahren). Heute würden jedoch „Abschiebeflyer in unseren Briefkästen liegen, die an die Hitler-Deutschland erinnern“, so ihre dümmliche Bezugnahme auf eine Wahlkampfaktion der AfD Karlsruhe, die sich in Wahrheit jedoch erstens gerade nicht gezielt an Ausländer richtete, sondern in allen Briefkästen der betreffenden Stadtteile eingeworfen wurden, und zweitens dezidiert die rechtsstaatliche gesetzeskonforme Abschiebung krimineller und illegaler Migranten gefordert hatte.

Der “Geburten-Dschihad” ist eine Tatsache

Soviel Ehrlichkeit und Differenzierungsvermögen übersteigen natürlich Cheblis Horizont, weshalb sie in die üblichen hasszerfressenen paranoiden Denkmuster verfiel: Man wolle „uns“ die Staatsbürgerschaft entziehen, behauptete sie, es werde zudem „zwischen deutschem und nicht-deutschem Blut“ unterschieden; eine glatte Lüge und totaler Schwachsinn, zumindest was die thematisierte Flyer-Aktion betrifft, doch wenn es ums professionelle Herumopfern geht, lässt sich die “zarteste Blüte des Orients” (Tim Kellner) nicht beirren. Heute, fährt sie fort, bekämen „wir Morddrohungen, weil wir es wagen, als Migranten unsere Stimme zu erheben“. Viele würden auf „gepackten Koffern“ sitzen, weil es bald wieder “so weit” sein könnte, halluziniert Chebli (in kontrafaktischer Verdrehung des genau gegenteiligen Ist-Zustands, der monatlich mit steigender Tendenz über 20.000 Zuwanderer nach Deutschland verzeichnet). Die Würde des Menschen sei für Migranten nicht unantastbar, fabulierte sie weiter, und die AfD werde immer stärker, rechte und rechtsextreme Stimmen immer lauter. Kaum jemand halte richtig dagegen, behauptet Chebli allen Ernstes, und das, obwohl der Staat alles in seiner Macht Stehende aufbiete, um gegen die AfD zu Felde zu ziehen.

Dann allerdings wird es interessant – denn einmal mehr lässt Chebli die Maske fallen: An die Adresse „vor allem der dritten und vierten Generation“ von Migranten in Deutschland gerichtet appelliert sie: „Bitte gebt nicht auf! Es ist auch euer Land. Demographie wird Fakten schaffen.“ Man höre und staune: Dass die Demographie per wohldokumentiertem “Geburten-Dschihad” tatsächlich, ganz wie insbesondere vom türkischen Präsidenten Erdogan postuliert, die Deutschen aus ihrem eigenen Land allmählich herauszüchtet und die autochthone Bevölkerung der Biodeutschen als deutsche Abstammungsgemeinschaft zunehmend durch eine orientalische, vor allem afro-arabische neue Abstammungsgemeinschaft verdrängt, wird zwar als rechtsextremer Topos verfemt, ist aber die nackte Realität. Da die Fertilitätsraten vor allem der aus traditionalistischen, streng patriarchalischen islamischen Ländern eingewanderten Austauschbevölkerung teilweise um den Faktor 4,5 über der deutschen Frauen liegen, handelte s sich um eine mathematische Gewissheit, keine Meinung und erst recht nicht um “Hass und Hetze”.

“Wir übernehmen hier!”

Genau diese Entwicklung bestätigt nun Chebli nicht nur selbst, sie frohlockt sogar darüber und schließt sich damit den immer öfter zu hörenden triumphierenden Statements der Generation Talahon, Vertretern der Kalifatsanhänger und der gewaltsozialisierten Party- und Eventszene an, die als neue Herren im Land die Deutschen bedrohlich auf ihren neuen Platz verweisen (“Das ist bald unser Land”, “Wir übernehmen hier!”) – und damit zeigen, dass viele (wenn natürlich nicht alle), zu viele von ihnen nicht nur jegliche Integration und Assimilation vermissen ließen, sondern gar kein Interesse haben, “Deutsche“ zu sein und die hiesigen Traditionen zu achten. Und henau das, was diese kulturell-ethnischen Infiltratoren mit ihrem rein taktisch-opportunistischen Verhältnis zu Deutschland prägt, bestätigt nun auch die vermeintlich “deutsche”, integrierte Chebli mit ihren demographischen Visionen. Wer so redet, weiß, was er meint – und zu wem er gehört.

Wer diese personifizierte Peinlichkeit einer nicht ohne Grund selbst in der SPD ins Abseits geratenen Underperformerin kennt, den verwundern diese Offenbarungen kaum. Mit ihren larmoyant vorgetragenen, aber hanebüchen dreisten Einlassungen knüpft Chebli nahtlos an die intellektuellen Bankrotterklärungen an, die sie seit Jahren stakkatohaft abschießt. Alles, was was virtuos beherrscht, ist, sich und alle muslimischen Migranten als ewige Opfer einer angeblich so ausländerfeindlichen deutschen Politik und Gesellschaft darzustellen. Dabei sind die Einzigen in diesem Land, die garantiert nicht auf gepackten Koffern sitzen, islamische Zuwanderer. Sehr wohl aber trifft dies zu auf immer mehr einheimische Deutsche, die gerade wegen dieser Klientel zu Recht um Leib und Leben fürchten.

Allein die Würde der Deutschen ist antastbar

Aggressive arabische Islamisten und dschihadistisch gepolte Palästinenser – die Gruppe also, die Chebli mutmaßlich in Wahrheit meint, wenn sie von “wir” redet – und ihre muslimischen Sympathisanten haben Deutschland wieder in eine antisemitische Brutstätte verwandelt. Sie sind es, die alles Nicht-Islamische mit Mord und Totschlag bedrohen und über Straßen und mitten durch Weihnachtsmärkte ziehen, um ihren Machtanspruch und ihre Verachtung für die hiesige Kultur zu demonstrieren.

Und wenn eine Würde hierzulande schon lange nicht mehr unantastbar ist, dann ist es die der einheimischen Deutschen – weil sie es sind, die real und inzwischen ubiquitär von Gewalt bedroht sind. Sie werden von ihrem Staat, für den sie mehr und länger arbeiten müssen denn je, nicht nur im Stich gelassen, sondern sogar verfolgt, sobald sie ihre Stimme gegen eine hochgradig landesverräterischere Politik auf allen Ebenen erheben und die politischen Urheber in ihrer (nachvollziehbarerweise teils ohnmächtigen) Wut kritisieren. Cheblis groteskes Gefasel verkehrt diese Realitäten völlig ins Gegenteil. Vor allem jedoch ihr entlarvender Ausruf „Demografie wird Fakten schaffen“, zeigt, worum es ihr und ihresgleichen geht: Um genau das, was von Linken hierzulande als “islamophobe Unterstellung” gebrandmarkt wird: Die Übernahme Deutschlands durch den Islam über das schiere Bevölkerungswachstum der “neu Hinzugekommenen”. Hier hat Chebli ausnahmsweise sogar einmal die Fakten auf ihrer Seite – denn dieser Alptraum ist in der Tat durch die demographische Entwicklung unaufhaltsam vorgezeichnet. Merkel, die sich am Wochenende in Düsseldorf von ihren CDU-Jüngern frenetisch abfeiern ließ, hat ganze Arbeit geleistet. Sawsan gefällt das.