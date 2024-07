Der Bock als Gärtner: Wie das Verfassungsgericht die Bürger missachtet

Die Ampelunionsparteien wollen das Grundgesetz (GG) ändern, um das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vor zukünftigen parlamentarischen Mehrheiten zu schützen. Wenn die herrschenden Politiker das Vertrauen in das Volk verlieren, können sie nicht einfach das Volk auflösen und sich ein neues wählen. Also suchen sie zu verhindern, dass das Volk andere Politiker wählt. Jede einmal errungene Machtposition wird mit Klauen und Zähnen verteiligt. Es geht Politikern nicht um das Recht, sondern um die Macht. Und das BVerfG ist ein politisch besetztes Gericht, ausschließlich besetzt mit Kandidaten der Ampelunionsparteien. Dabei soll es wohl bleiben.

Artikel 20, Absatz 2 GG regelt aber den Grundsatz der Volkssouveränität, wonach alle Macht vom Volke ausgeht. Sie wird in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Mit Artikel 94, Absatz 2 GG in der (derzeit noch) gültigen Fassung hat das GG dem Gesetzgeber erlaubt, das BVerfG mit einfacher Mehrheit zur Ausübung eines Teils der Gesetzgebung zu ermächtigen. Diese Regelung ist gerade noch mit Artikel 20, Absatz 2 GG vereinbar, weil das Ermächtigungsgesetz jederzeit mit einfacher Mehrheit wieder geändert werden kann. Es ist aber bereits grenzwertig, denn nach dem in Artikel 20, Absatz 3 GG festgeschríebenen Grundsatz der Gewaltenteilung und auch nach Artikel 97, Absatz 1 GG sind die Gerichte an Gesetz und Recht gebunden.

Volkssouveränität und Gewaltenteilung

Wenn ein Gericht die Gesetze selbst schaffen könnte, an die es später gebunden ist, wäre dies ein elementarer Verstoß gegen rechtstaatliche Grundsätze. Andererseits wird aber in vielen Gesetzen die Regierung ermächtigt, Verordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen. Deshalb muss Artikel 94, Absatz 2 GG in der noch gültigen Fassung als eben noch mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung vereinbar eingeschätzt werden.

In einem gemeinsamen Positionspapier der Bundestagsfraktionen der Ampelunion als Anlage zu einer Pressemitteilung des Bundesjustizministeriums (BMJ) vom 23. Juli 2024 wurden unter anderem die Bindungswirkung der Entscheidungen des Gerichts und die Geschäftsordnungsautonomie des Gerichts als im GG zu verankernde Rechte des BVerfG genannt. Nach Artikel 79, Absatz 3 GG ist „eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche … die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, .. unzulässig.“ Es ist also zu prüfen, ob mit der geplanten Änderung die Grundsätze aus Artikel 20, Absatz 2 und 3 GG (Volkssouveränität und Gewaltenteilung) berührt werden. Es ist nicht erforderlich, dass sie wirklich verletzt werden; eine Berührung genügt – wie beim Handspiel im Fussball. Um das zu beurteilen, muss natürlich ein konkreter Text abgewartet werden. Es können aber schon jetzt folgende Punkte identifiziert werden, bei denen die Berührung der Verfassungsgrundsätze der Volkssouveränität und Gewaltenteilung offensichtlich ist.

Ein Ermächtigungsgesetz muss aufgehoben werden können

Ein Ermächtigungsgesetz ist nur dann mit der Gewaltenteilung vereinbar, wenn das Parlament die Ermächtigung jederzeit zurücknehmen kann. Würde beispielsweise eine Regierung ihre Mehrheit im Parlament verlieren, die Mehrheit würde eine Änderung der Einkommensteuerdurchführungsverordnung verlangen und die Regierung würde das ablehnen, könnte die Mehrheit der Abgeordneten die Verordnungsermächtigung im Einkommensteuergesetz streichen und so der gesamten Verordnung die Existenzgrundlage entziehen. Am Anschluss müsste dann der unstrittige Teil der bisherigen Verordnung in ein Einkommensteuerdurchführungsgesetz überführt werden. Mit dieser Machverteilung sollte eine mögliche Minderheitsregierung dann besser den Wünschen der Parlamentsmehrheit nachkommen und die Verordnung selbst ändern, auch gegen die eigene Überzeugung.

Hätte die Bundesregierung hingegen eine verfassungsmäßige Regelungskompetenz für den Erlass steuerlicher Durchführungsverordnungen, wären die Karten anders verteilt. Dann könnte eine Minderheitsregierung sogar versuchen, steuerliche Regelungen vermehrt in die Durchführungsverordnungen zu verlagern und so das Recht des Parlaments zum Erlass der Steuerrgesetze zu umgehen.

Nur per Volksabstimmung!

Bei der Gesetzeskraft der BVerfG-Urteile ist das ähnlich: Würde das Gericht seine Rechte missbrauchen, könnte das Parlament sie ihm wieder entziehen. Das gleiche gilt, wenn vor einer Wahl nur eine Minderheit im Parlament glaubt, dass das Gericht seine Rechte missbrauchen würde, und nach der Wahl diese Minderheit die Mehrheit hätte. Es ginge nach Artikel 20, Absatz 2 GG nicht darum, wer objektiv Recht hätte; das Volk hat immer Recht! Die geplante Verfassungsänderung hat das erklärte Ziel, zukünftigen parlamentarischen Mehrheiten diese Möglichkeit zu nehmen. Das wäre aber ein klarer Verstoß gegen den Grundsatz der Volkssouveränität; also viel mehr als eine bloße Berührung. Die Machtzentren von heute dürfen sich nicht davor schützen, dass sich in Zukunft die Machtverhältnisse ändern können!

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass eine Verfassungsänderung, die die Kompetenzen zwischen Exekutive (Regierung), Legislative (Parlament) und Judikative (Gerichte) ändert, die Verfassungsgrundsätze der Volkssouveränität und Gewaltenteilung immer berührt – und damit nach Artikel 79, Absatz 3 GG unzulässig ist. Ob es sich um eine sinnvolle oder übergriffige Änderung handelt, ist unerheblich. Solche Änderungen sind nur nach Artikel 146 GG zulässig, und zwar im Rahmen einer Volksabstimmung über eine gesamtdeutsche Verfassung.

Braucht das BVerfG mehr Schutz?

Eine zweite Frage ist, ob das BVerfG überhaupt einen verstärkten Schutz braucht. Nach dem Konzept der Gewaltenteilung soll das Parlament die Regierung kontrollieren und unabhängige Gerichte sollen die Bürger vor einem übergriffigen Staat schützen. In der Realität kontrollieren aber die die Regierungen die Parlamente, und die Gerichte schützen den Staat vor seinen Bürgern. Spätestens seit Corona ist dies offensichtlich.

Ein weiteres Indiz für den Verdacht, dass das BVerfG seine Aufgabe im Rahmen der Gewaltenteilung nicht erfüllt, ist die extrem niedrige Erfolgsquote von Verfassungsbeschwerden. „Insgesamt hat das BVerfG im Jahr 2021 5.352 Eingänge verzeichnet, wovon 95 Prozent Verfassungsbeschwerden waren. … 67 Verfassungsbeschwerden waren erfolgreich. Die Erfolgsquote lag damit bei 1,29 Prozent. … In nur 4,2 Prozent der Kammerentscheidungen erhielten Beschwerdeführer eine Begründung. In 79,4 Prozent wurde von einer Begründung gänzlich abgesehen. In weiteren 16,4 Prozent der Fälle gab es ausschließlich eine Tenorbegründung“ (siehe hier). Der Verfasser dieses Beitrags kennt den Rechtssatz “iudex non calculat” (“Der Richter rechnet nicht“, im Sinne von: gerichtliche Entscheidungen lassen sich nicht mathematisch exakt ableiten). Als Ökonom sind ihm die Fachgebiete der Mathematik und Statistik aber näher als den Juristen.

Vorurteil gegenüber dem gemeinen Volk

Das gilt auch für den nach dem italienischen Ökonomen Vilfredo Pareto benannten Pareto-Effekt. Nach dessen Beobachtungen wäre eine Ablehnungsquote von 80 Prozent plausibel. 98,71 Prozent Ablehnungen können aber nicht mehr auf einer schlechten Argumentation aller dieser Beschwerdeführer beruhen. Diese Zahl deutet nach den Erkenntnissen der Statistiker also sehr stark auf sachfremde Gründe für die Zurückweisung von Verfassungsbeschwerden hin.

Bei einer Normalität nach Pareto wären möglicherweise 80 Prozent der Verfassungsbeschwerden unbegründet. Diese bereits hohe Quote kann eine Erwartungshaltung entstehen lassen, dass wohl auch die nächste zu prüfende Verfassungsbescherde unbegründet sei. Es entsteht unwillkürlich eine sich ständig verstärkende Erwartungshaltung, dass die Eingaben nicht-prominenter Normalbürger keine Substanz haben können. Dadurch bildet sich langsam ein Vorurteil gegenüber dem gemeinen Volk heraus. Aber auch ein schwer vermeidbares Vorurteil ist eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit. Wenn nach Pareto von 20 Prozent begründeten Beschwerden ausgegangen würde und die Erfolgsquote nur bei knapp 1,3 Prozent liegt, wären neben den unbegründeten auch 93,5 Prozent der begründeten Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen worden. Das BVerfG schützt also nicht die Bürger; es verachtet sie.

Ungleichbehandlung der Normalbürger

Diese Verachtung für die Normalbürger wird auch aus einem konkreten Sachverhalt deutlich, über den beispielsweise hier informiert wird: Am 13. Juni 2023 hat der Verfasser dieses Beitrags gegen die Änderung des Bundeswahlgesetzes durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2023 (Bundesgesetzblatt 2023 I, Nr. 147) Verfassungsbeschwerde eingelegt. Dabei hat er – vier Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes – nicht nur die 5-Prozent-Klausel des Paragraphen 4, Absatz 2, sondern auch das Parteienmonopol des neuformulierten Paragraphen 18, Absatz 1 im Bundeswahlgesetz (BWahlG) angegriffen.

Mit Schreiben vom 23. Juni 2023 wurde ihm der Eingang bestätigt und das Aktenzeichen 2 BvR 790/23 mitgeteilt. Weitere Mitteilungen des Gerichts hat der Verfasser seither nicht erhalten. Ihm ist insbesondere nicht mitgeteilt worden, dass seine Verfassungsbeschwerde nach Paragraph 93a, Absatz 1 BVerfGG zur Entscheidung angenommen wurde. Er hat auch keine Ladung zur mündlichen Verhandlung über die Normenkontrollklagen der Bayerischen Staatsregierung (Aktenzeichen 2 BvF 1/23) von 195 Mitgliedern des Deutschen Bundestages (Aktenzeichen 2 BvF 3/23) sowie der Verfassungsbeschwerde des Vereins „Mehr Demokratie e.V.“ (Aktenzeichen vermutlich 2 BvR 1523/23 oder 2 BvR 1547/23) erhalten, die laut Medienberichten am 23. und 24. April 2024 stattfand.

Klare Bevorzugung

Der Verfasser hat keine Kenntnis darüber, ob vor dem Sitzungssaal gegebenenfalls die Aktenzeichen aller Verfassungsbeschwerden (2 BvR 790/23, 2 BvR 842/23, 2 BvR 1120/23, 2 BvR 1209/23, 2 BvR 1523/23, 2 BvR 1547/23) ausgehängt wurden. Er hat ebenfalls keine Kenntnis darüber, ob den anderen Beschwerdeführern Beschlüsse nach Paragraph 93a, Absatz 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG) oder Ladungen zur mündlichen Verhandlung zugestellt wurden.

Aus dem bisherigen Verfahren ist eine Bevorzugung des Vereins „Mehr Demokratie e.V.“ und eine Benachteiligung der übrigen Beschwerdeführer zu erkennen. Entweder wurde diese Beschwerde bevorzugt zur Entscheidung angenommen, während über die vier Monate zuvor eingereichte Beschwerde des Verfassers auch nach über einem Jahr noch immer nicht entschieden wurde – oder ihm wurden, anders als dem Verein „Mehr Demokratie e.V.“, der Beschluss über die Annahme zur Entscheidung und die Ladung zur mündlichen Verhandlung nicht zugestellt. Diese Ungleichbehandlung lässt an der Unbefangenheit der daran beteiligten beziehungsweise dafür verantwortlichen Richter zweifeln. Der Verfasser vermutet, dass der Verein „Mehr Demokratie e.V.“ vier Monate nach dem Verfasser nur deshalb eine Verfassungsbeschwerde eingereicht hat, um die Kritik des Verfassers und dabei besonders die Kritik am Parteienmonopol zu verdrängen.

Befangene Richter

Der Verfasser hat aus diesen Gründen am 27. Mai 2024 Befangenheitsanträge gegen die Berichterstatterin in dem Verfahren und die Vorsitzende des Zweiten Senats gestellt. Er hat auch hierzu noch keine Rückmeldung erhalten. Für die Parallelverfahren (2 BvF 1/23, 2 BvF 3/23, 2 BvR 842/23, 2 BvR 1120/23, 2 BvR 1209/23, 2 BvR 1523/23 und 2 BvR 1547/23) kann er keine Anträge stellen; er geht aber davon aus, dass die abgelehnten Richter in den Parallelverfahren nicht unbefangen sein können, wenn für das Verfahren 2 BvR 790/23 Gründe für Zweifel an der Unbefangenheit vorliegen. Sie müssten sich in diesen Verfahren selbst für befangen erklären. Der Verfasser geht deshalb davon aus, dass die mündliche Verhandlung für alle Verfahren – nach einem Beschluss gemäß Paragraph 93a, Absatz 1 BVerfGG und einer ordnungsgemäßen Ladung der fünf wahrscheinlich nicht geladenen Normalbürger – wiederholt werden müsste.

Es sieht so aus, dass das BVerfG im Verfahren zur Wahlrechtsreform nicht nur fundamentale rechtstaatliche Grundsätze missachtet, sondern die fünf Normalbürger als solche. Wenn das Gericht aber nicht die Bürger schätzt, dann verdient es auch keinen Schutz vor den Bürgern und zukünftigen Wahlergebnissen. Es ist zu befürchten, dass es auch bei einer Entscheidung in eigener Sache bei einer Schächung des Gesetzgebers keine Berührung der Verfassungsgrundsätze im Sinne des Artikels 79, Absatz 3 GG erkennen kann, selbst wenn sie ein Blinder sehen könnte. Der Bock wird nicht zum Gärtner gemacht; er ist bereits der Gärtner!