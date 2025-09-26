Der Bosch-Kahlschlag und das große Industriesterben: Grün wirkt

Erst zerstören die Grünen den Industriestandort Deutschland mit einer Gründlichkeit und Effizienz, die selbst Hitlers Nero-Befehl oder Morgenthaus Planspiele nicht annähernd hätten erreichen können – und dann besitzen die Protagonisten dieses ideologischen Zerstörungswerk auch noch die Dreistigkeit, den notleidenden Unternehmen die Schuld am politisch verschuldeten Zusammenbruch zu geben. Robert Habeck tut dies bekanntlich auf seine Weise: Er setzte sich erst schön ins dänische Wohlstandsexil ab, kassiert dort seine steuerfinanzierten Übergangsgelder und Ministerpensionen, doziert nun vornehm in Kalifornien seine ökokommunistischen Wahnvorstellungen und lässt sich für fünfstellige Honorare als Vortragsredner für vertrottelte Auditorien buchen, die ihm verzückt an den Lippen hängen, während er seine unterkomplexen und ahnungslosen Nullweisheiten und No-Brainer zum Besten gibt.

Nun meldet sich auch Ricarda Lang mit unverschämten Vorhaltungen zu Wort: Nachdem der Autozulieferer Bosch nun den Abbau von gleich 13.000 Jobs in Deutschland ankündigte (so soll das Werk in Waiblingen komplett wegfallen, wo bisher vor allem Medizintechnik produziert wurde, doch vor allem betroffen ist die Zulieferersparte der politischen Klimawahn systematisch vernichteten Autoindustrie, weshalb alleine im saarländischen Homburg 1.200 Bosch-Jobs verschwinden sollen), besitzt die Ex-Grünen-Chefin die Unverfrorenheit, dem Konzern Vorhaltungen zu machen.

Der grüne Irrsinn der “Klima-Transformation” trägt Früchte

13.000 Stellen sind 13.000 Existenzen. Ein solcher Kahlschlag schwächt Vertrauen und soziale Sicherheit massiv. Statt Personal abzubauen, braucht es jetzt Qualifizierungsmöglichkeiten, echte Zukunftsperspektiven und konkrete Maßnahmen zum Erhalt von Arbeitsplätzen“, schwafelte Lang. Offenbar meint sie nun, da sie einen Schmalspur-Abschluss als Jura-Bachelor und einen halben Zentner weniger auf der Waage vorweisen kann, kriselndem Unternehmen Manegementtips geben zu können.

Die wahren Ursachen der deutschen Talfahrt hat die maßgeblich dafür mitverantwortliche grüne Wuchtbrumme bis heute nicht kapiert – und auch nicht den Ernst der Lage begriffen: Bosch steht beispielhaft für den wirtschaftlichen Zusammenbruch Deutschlands, der sich immer rapider fortsetzt: Bereits 2024 hatte Bosch über 10.000 Stellen abgebaut. Es ist der grüne Irrsinn der “Klima-Transformation”, der die alleinige Schuld für die existenzielle Krise der Automobilindustrie infolge der vorsätzlichen Vernichtung dieser einstigen deutschen Schlüsselindustrie trägt. Die aberwitzige Abschaffung des Verbrennermotors bis 2035 und die explodierenden Energiekosten aufgrund des nicht minder wahnwitzigen Atomausstiegs ruinieren die gesamte Volkswirtschaft, da zahllose Unternehmen mit der Autobranche verbunden sind.

Kein äußerer Feind hätte mehr zerstören können

In der Bosch-Belegschaft herrscht Entsetzen: „Ich habe mit Gewitterwolken gerechnet, aber nicht mit solch einem Orkan“, sagte Francesco Tramonti, der Betriebsratsvorsitzende am Standort Bühl, im „Südwestrundfunk“. Er befürchtet, dass der Standort Deutschland “so kahlrasiert wird, dass er irgendwann geschlossen wird“. Die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner, ähnlich blind für die Zusammenhänge wie die grünen Haltet-den-Dieb-Politiker, warf der Konzernführung vor, die Werte mit Füßen zu treten, die Bosch erfolgreich gemacht hätten, nämlich: „Zuverlässigkeit, Verantwortung und ein faires Miteinander“. Mit diesen verdient man allerdings kein Geld. “Nach Ihren jüngsten Ankündigungen würde Robert Bosch im Grab rotieren!“, sagte Benner weiter an die Adresse der Konzernleitung. Von wegen: Man kann Gift darauf nehmen, dass Robert Bosch bei den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die heute in Deutschland herrschen, hier definitiv niemals ein Unternehmen aufgebaut hätte.

Bosch ist kein Einzelfall, die gesamte Zuliefererbranche der Automobilindustrie und diese selbst sind im freien Fall. Eine skrupellose Politkaste hat Deutschland in ein Experimentierlabor verwandelt und hält an einer nachweislich zum Scheitern verdammten Versuchsanordnung fest. In allen Bereichen wurde eine Volkswirtschaft von globalem Spitzenrang auf den Pfad des Untergangs gesteuert. Ideologischer Wahnsinn, Dummheit, Unfähigkeit und Verantwortungslosigkeit haben eine der einst führenden Wirtschaftsnationen der Welt vernichtet. Kein äußerer Feind hätte diesem Land mehr Schaden zufügen können als das Parteienkartell und insbesondere die grüne Sekte, die trotz Ausscheiden aus der Regierung weiterhin die Politik dominiert. Bis das einer hinreichenden Zahl an Deutschen klar geworden ist und sie erwachen, wird es definitiv zu spät sein.