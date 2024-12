Der Brombeer-Verrat der Thüringer CDU als Blaupause für den Bund

Jahrzehntelang feierte die CDU sich als die „Partei der deutschen Einheit“ und grenzte sich vor 30 Jahren kategorisch und effektiv gegen “rote Socken“ ab. Inzwischen schreckt sie aber nicht einmal davor zurück, die direkte SED-Nachfolgepartei zu umgarnen – und das alles bloß, damit der Wahlverlierer, Thüringens CDU-Chef Mario Voigt, mit absoluter Mehrheit zum Ministerpräsidenten gewählt werden kann, ohne dass die Stimmen der AfD dafür entscheidend wären. Mettbrötchen-Mario erklärte, man biete der Linken ein “offizielles, monatliches Gesprächsformat” mit den Parlamentarischen Geschäftsführern der vier Fraktionen an und lade sie zudem ein, bei zentralen Reformvorhaben ihre Ideen einzubringen. Voigt bezeichnete das Angebot als „3-plus-1-Format“ und als „Pflichtenheft“. Dafür erwarte man, dass am Donnerstag der erste Wahlgang bei der Ministerpräsidentenwahl „vernünftig funktioniert“ und zügig ein Haushalt aufgestellt und verabschiedet werden könne.

Dieses unerträgliche Geschwätz der altparteilichen Demokratie-Simulatoren garnierte der Thüringer Linke-Chef Christian Schaft mit den Worten, die „Brombeerparteien“ CDU, BSW und SPD hätten sich auf die Linke zubewegt und er halte es für möglich, dass eine Lösung gefunden werden könne. Dieser Vorgang unterstreicht erneut, dass die CDU sich geistig-moralisch in anhaltender Selbstauflösung befindet: Sie hat wahrlich überhaupt keinerlei Prinzipien mehr außer dem, die Partei von einzigen politischen Kraft fernzuhalten, die ihr inhaltlich am nächsten steht. Nicht nur, dass der Bundesvorsitzende Friedrich Merz keinerlei Skrupel hat, eine Bundesregierung mit Grünen und/oder SPD zu bilden, die das Land in den letzten drei Jahren in Rekordgeschwindigkeit gegen die Wand gefahren haben; nun biedert sich die Union also auch schon auf Länderebene auf widerliche Weise an die Nachfolger der Mauerschützenpartei an – und das alles, nur, um unter keinen Umständen mit der AfD arbeiten zu müssen. Voigt will eine Koalition mit der SPD und dem BSW eingehen, das ebenfalls aus Sozialisten aus den Reihen der Linken besteht und bietet der Partei auch noch eine Zusammenarbeit an.

Der Zweck des Machtgewinns heiligt alle Mittel

Die Thüringer CDU ist also bereit, sich gleich drei mehr oder weniger linksradikalen Parteien auszuliefern, nur um die AfD außen vor zu halten, die der eindeutige Wahlsieger ist. Dies ist die völlige moralische Bankrotterklärung der Partei von Konrad Adenauer und Helmut Kohl. Dabei ignoriert man auch völlig bedenkenlos den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU bezüglich einer Zusammenarbeit mit der Linken. Darin heißt es: „Die Linkspartei ist Rechtsnachfolgerin der SED. Die SED war verantwortlich für die totalitäre Diktatur in der DDR mit Unterdrückung, Planwirtschaft und dem Schießbefehl an der Berliner Mauer. Politische Gegner und Andersdenkende wurden in der DDR nicht nur bespitzelt und verfolgt, sondern auch ermordet. Hunderte CDU-Mitglieder wurden nach 1947 zur Flucht gezwungen oder inhaftiert. Und manch einer bezahlte sein Einstehen für die Christdemokratie mit dem Leben. (…) Wie kann man angesichts dieser Schicksale von der CDU verlangen, dass wir mit der SED-Nachfolgepartei zusammenarbeiten, die sich von diesem Unrecht mehr schlecht als recht distanziert?“

Diese Frage hat man in Thüringen offensichtlich beantwortet: Der Machtgewinn ist bereits Grund genug. Während der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der völlig unbescholtenen AfD – hier als “Brandmauer“ bezeichnet – das Letzte ist, was die CDU noch an “Prinzipien” anzubieten hat, ist die unmittelbare Nachfolgerin einer totalitären Verbrecherpartei 35 Jahre nach dem Mauerfall ein willkommener Partner – und das auch noch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Es ist eine ungeheuerliche Schande, die jedoch in der endgültig zum Funktionärsverein verkommenen CDU weitgehend stillschweigend akzeptiert wird. Immerhin werden die Wähler in Bund und Ländern wissen, was sie davon zu halten haben.