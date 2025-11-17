Der Bundeswehr-Schützenverein übt den Kampf um Berlin

Das Wachbataillon führt von heute bis Mittwoch die Bundeswehr-Übung „Bollwerk Bärlin III“ in der Hauptstadt durch. Das ist kein Scherz, weder das Manöver noch sein Name. “Scharfschützen am U-Bahnhof: Bundeswehr bringt den Krieg nach Berlin”, titelt die “Berliner Zeitung”. Es werde der „Orts- und Häuserkampf sowie der Objektschutz verteidigungswichtiger Infrastruktur im urbanen Raum“ geübt. Das Jüngelchen oben rechts im Beitragsbild ist Oberstleutnant Maik Teichgräber. Er wäre heute „Stadtkommandant“ von Berlin und verfügt über 750 „Dienstposten“. Seine Aufgabe in diesen Tagen, laut Manöverbeschreibung: „Der Hauptstadtauftrag des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung ist dabei ein Alleinstellungsmerkmal, denn der infanteristische Kampf in einer Großstadt wie Berlin ist mit besonderen Herausforderungen verbunden: Enge Straßen und hohe Gebäude sorgen für schlechte Sicht- und Funkverbindungen. Eine besondere Herausforderung ist der Kampf im Untergrund einer U-Bahn-Station … 01:15 – 04:00 Uhr: Freikämpfen von Verkehrswegen, Evakuierung eigener Kräfte, Festsetzen von Saboteuren, Kampf bei eingeschränkter Sicht…“.
Die letzte Schlacht um Berlin liegt genau 80 Jahre und sieben Monate zurück. Sie dauerte vom 16. April bis zum 2. Mai 1945 und hatte die Eroberung der Reichshauptstadt durch die Rote Armee der Sowjetunion zur Folge. Die Kämpfe forderten Schätzungen zufolge über 170.000 gefallene und 500.000 verwundete Soldaten sowie den Tod mehrerer zehntausend Zivilisten; weitere Folge war die weitgehende Zerstörung der durch Raketenbeschuss und Luftangriffe noch nicht zerstörten Teile der Stadt durch einen der blutigsten „Häuserkämpfe“ der Geschichte.
Letzter Showdown
Der erfahrene General und Ritterkreuzträger Helmuth Otto Ludwig Weidling (siehe Beitragsbild oben links) war damals Stadtkommandant von Berlin; er sollte eigentlich kurz vor seiner Ernennung noch erschossen werden und starb später in russischer Kriegsgefangenschaft. Beteiligt auf russischer Seite waren 2,5 Millionen Soldaten, 6.250 Panzer und 7.500 Flugzeuge; auf deutscher Seite waren es in diesem letzten Showdown des Dritten Reichs immerhin noch 1 Million Soldaten, 1.500 Panzer und 3.300 Flugzeuge (siehe hier).
Welche Wahnsinnigen üben bitte heute den Häuserkampf in Berlin? Ganz abgesehen von der Sinnlosigkeit solcher Aktionen in Zeiten von Drohnen, Lenkwaffen und Präzisionsraketen (vom nuklearen Overkill ganz zu schweigen), weiß jeder Militär: Wenn der Feind erst einmal vor der Hauptstadt steht, war es das. Es war auch damals nicht die Aussicht auf auch nur die geringste reale Chance einer erfolgreichen Abwehr “des Russen”, sondern Hitlers fanatischer Wahnsinn, der die Deutschen bis zum letzten Mann in aussichtsloser Sache kämpfen und verrecken ließ. An diese Taktik anzuknüpfen, um die heute wiederbeschworene Russen-Phobie möglichst martialisch zu unterstreichen, ist nicht minder wahnsinnig – weshalb man den Soldaten, die hier in U-Bahnen und “freizukämpfenden Verkehrswegen” den Nahkampf proben, leider zurufen muss: Ihr und Eure Befehlshaber seid gefährliche Irre!
Wenn das zum Ernstfall würde, was ihr hier übt, werden die Überlebenden durch Todesurteil enden – ob vom Sieger oder der Nachfolgeregierung verhängt, bleibt offen. Wollen wir wirklich noch einmal dahin? Ich empfehle jedem, sich Oliver Hirschbiegels Film „Der Untergang“ nochmals anzusehen (siehe vor allem hier und hier).
…. „Festsetzen von Saboteueren“ (sic !!!) …
Da sollten sich im Gierungsviertel reichlich genug finden lassen!
…. „Kampf bei eingeschränkter Sicht“ …
Wenn die Sicht so eingeschränkt ist wie sie beschränkt ist, dann darf man dem Herrgott danken wenn man dieses Sumpfloch NICHT sieht!
Frage :
Wer sollte um Bürlün kämpfen? Wer will dieses Sumpfloch erobern? Und wozu?
DEM kann ich nur voll unbd ganz bepflichten: Ist der Krieg in der Stadt, fällt sie!
Aber “ Das Jüngelchen oben rechts im Beitragsbild ist Oberstleutnant Maik Teichgräber“ bedeutet jetzt nicht allzuviel.
„Jüngelchen“ wie er gab es auch in Wehrmacht und SS zu Hauf, die sahen zwar auch so „harmlos“ aus, waren es aber nicht. Man denke an Fegelein (eine gewisse Ähnlichkeit von der Optik her…🙊 ) oder den berüchtigten Tiger-Kommandanten Michael Wittmann. Sowie Werner Wolff oder gerade die Fliegerasse Erich Hartmann oder H.J Marseille.
Zurück zum Artikel: Diese „Aktionen“ sind genau so idiotisch wie die allermeisten Pläne „unserer“ Regierung!!
„…weshalb man den Soldaten, die hier in U-Bahnen und “freizukämpfenden Verkehrswegen” den Nahkampf proben, leider zurufen muss: Ihr und Eure Befehlshaber seid gefährliche Irre!….“
Wenn man´s bedenkt: „Es ändert sich nichts, nur die Namen und das Datum!“
(Nicht mein Zitat, ich hab´s mal gelesen)
In meinen Worten hätte es kaum anders geklungen: Es hat sich eben gar nichts geändert!!
Vermutlich geht es nicht nur um eine sinnlose Übung.
Vermutlich möchte man die Menschen einfach noch ein wenig mehr mürbe machen.
Angst machen. Sich in die Hose scheissen lassen.
„Hast du die Bilder aus Bergamo gesehen???“
@übt den Kampf um Berlin
nun ja – in meinen Augen ist es eher die Verteidigung des Regimes – der Politiker der Blockpartei – gegen Spaziergänger – also Aufständische, was nach Geiselnehmer und Terrorist ja nur ein kleiner Schritt ist, der aber nach Lissabon erschossen werden darf. Und das übt die bunte Wehr, um sich auf die kommenden Wahlfälschungen und das AFD-verbot vorzubereiten !
Mich wundert da eher, das EUROGENDFOR scheinbar nicht im Spiel ist – Leyen macht sich da scheinbar einen schlanken Fuß, um dann im Bürgerkrieg die rettende Ikone zu spielen ! Von der Planung her finde ich das gar nicht so schlecht – offen ist in meinen Augen ehr der Punkt, wie sie den 2029 anstehenden Staatsbankrott verwerten ! Es hat da schon ein Stück von Comical Ali, wenn Merz von der Politik in 2031 redet, wenn er nicht mehr im Amt ist, und das Land in Folge des Staatsbankrotts aufgelöst ist und auf die umgebenden „Freunde“ verteilt ist.
Leyen hat da wohl vergessen, das die Plünderung Deutschlands mit der Insolvenz 2029 dann auch ein Ende hat, und dann auch die EU zu Ende ist ! Na ja – vielleicht hofft sie darauf, in Deutschland Kanzlerin zu werden. Aber dem wird der DeepState dann wohl doch ein Ende setzen – wie schon Thatcher sagte ( sinngemäß ) : die EU gibt es so lange, wie Deutschland die Schutzgelder zahlt!
Omg. Schon wieder. Nach 8o Jahren. Muß das sein? Ich hätte noch den 100 Jährigen Krieg. Zur Krönung den „Bauernkrieg“. usw Vielleicht auch noch der „Wüstensturm“. Aber egal. Der Wüstensturm tobt eh in diesem Drecksstaat und die Insassen finden das richtig gut.
„Welche Wahnsinnigen üben bitte heute den Häuserkampf in Berlin?“
Macht durchaus Sinn, denn diese Übungen für „Häuserkämpfe“ sind nicht für die Russen gedacht (als ob diese hochmoderne Riesenarmee sich hier in Häuserkämpfe verstricken würde), ist natürlich wieder bloss Vorwand, sondern für EUCH. Sobald hier – natürlich gewollt, alles genau so geplant für den „Great Reset“ – alles zusammenbricht und Stromausfall, Hungersnot, Plünderungen etc. herrschen, werden solche Regierungstreuen Bubis wie der Arschkriecher dort oben, den Feuerbefehl auf EUCH geben, die deutschen Bürger. Auch so kann man für „Sozialverträgliches Frühableben“ sorgen – und für die Militärbubis und -mädis wie den da oben und ihre gehorsamen Mitläufer wird sich dieser Mord dann mit Geld und Karriere lohnen …
CO2 ist bekanntlich schwerer als Luft und sinkt darum zu Boden; in die Tunnels einer U-Bahn geleitet wird dieselbe zur Todesfalle.
Wer glaubt, er könne in unterirdisch eine Stadt befreien, ist in meinen Augen ein Idiot.
mfG an den bescheuerten Kommandanten.
😜
Ich hoffe, der Autor hat sich schon mal den Bademantel bereit gelegt.
Herr Niehoff (Schwachkopf Affäre) bekam wegen genau so eines
Vergleichsbildes eine Hausdurchsuchung und einen Strafbefehl.
Verteidigungswichtige Infrastruktur in Bärlin – echt jetzt? S- Bahnen, die nicht fahren, Brücken die einsturzgefährdet sind und abgefackelte Strommasten? Wahrscheinlich sind hier die Bundestagskantine und schwul- lesbische Kitas sowie Dönerbuden und Barbershops gemeint.
Außerdem muss es heißen: „SABOTEUR:INNEN“ – verdammt noch mal! Was sagt ens Gleichstellungsbeauftragte/r/s dazu?