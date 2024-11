Der Countdown läuft: Trump oder Harris?

Alle vier Jahre steht ein deutscher Journalist vor einem Greenscreen und erklärt dem Volk, dass der Kandidat der Demokraten in den USA haushoch gewinnen wird. Die Rede ist von Jörg Schöneborn, der als ÖRR-Körperklaus bei der Wahl in Übersee dem Gebührenzahler erklärt, was er bitteschön zu denken hat. So wird der gute Jörg sicher auch diesmal wieder mit einer Grafik auffahren, wonach rund 99,8 Prozent der Deutschen Kamala Harris wählen würden. Ein Jammer, dass das mit dem großdeutschen Reich nicht geklappt hat – sonst könnten Silke aus dem Saarland und Bastian aus Bochum entscheiden, wer ins Weiße Haus einzieht.

Apropos: Die tendenziell weiß anmutende schwarze Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, gibt sich in diesen Stunden siegessicher. Zwar ist ihr Dauergrinsen so ansteckend wie eine offene Tuberkulose (Psychiater sprechen bereits von einem „geisteskranken Lachen“); dennoch zielt Harris auf die Woko-Haram-Schickeria in den großen Städten. Nur so, glaubt sie, kann sie die Oberhand über die Swing States gewinnen und nur so, glaubt sie, wird sie die erste Präsidentin.

Harris repräsentiert die globalistische Washington-Elite

Auf der anderen Seite steht Donald Trump als Inbegriff des Antipolitikers. Ob als McDonald’s-Mitarbeiter oder als Mülltruck-Fahrer: Der ehemalige Präsident gibt sich volksnah. Während in Deutschland die Tatsache, dass ein Multimillionär doch tatsächlich Politik fürs Volk macht, entweder belächelt oder per se abgelehnt wird, ist der gemeine US-Amerikaner da moderater; im Gegenteil: Für ihn ist es kein Problem, sondern eher etwas rundum Positives, wenn unternehmerisch erfolgreiche und wirtschaftlich saturierte Menschen nach Macht in der Politik streben. Für den Deutschen ist dies ein moralischer Widerspruch – ist doch Profit eine böse, kapitalistische Angelegenheit. Für den Amerikaner der durch selbsterworbenen Reichtum zertifizierte Erfolg Grund genug, einem Politiker zunächst einmal Vertrauen zu schenken. Mir ist die letztere Denkweise ehrlich gesagt lieber.

Wer am Ende auch das Rennen machen wird, ob Trump oder Harris: Die Herausforderungen sind gewaltig. Ob der Krieg in der Ukraine oder der Handelskonflikt mit China – die westliche Welt steht vor gewaltigen Entscheidungen, für die es endlich mental belastbare, richtige Politiker benötigt. Für die USA würde Kamala Harris ein „Weiter so“ bedeuten, die Fortsetzung einer globalistischen, korporatistisch-fremdbestimmten Demenzpolitik, für die Joe Biden wortwörtlich Pate steht. Sie stünde für den Machterhalt der Washingtoner Elite, die weiterhin mit Waffen einen Krieg in der Ukraine verlängern wollen, den dieses Land – so bitter das für die Bevölkerung auch sein mag – realistischerweise nicht gewinnen kann. Auch würde ein Harris-Sieg für ein „Weiter so“ in Sachen Geschlechter-Jungle im Land der woken Irren stehen. Mit Harris ist Washington überall.

Stimmen beim nächsten Mal endlich die Deutschen mit ab?

Gewinnt Trump, so wird die Welt vielleicht nicht automatisch eine bessere, dennoch würde die Hoffnung aufblühen, dass der Ukraine-Krieg eine reale Chance auf baldige Befriedung hat. Und Israel darf sich auf einen stabileren Kurs einstellen; die westliche Unterstützung von Terroristen, die Israel auslöschen wollen, dürfte ein jähes Ende finden. So hat Trump angekündigt, die Zahlungen an die UN zu überprüfen – die Dachorganisation jener Flüchtlingsorganisationen, die in Hamas und Hizbollah wie die Stasi weiland inoffizielle Mitarbeiter beschäftigen.

Und so wird sich morgen Nacht am Ende zeigen, ob der WDR-Körperklaus Jörg Schöneborn am Ende der Wahlsendung zähneknirschend vermelden muss, dass die dem deutschen Volk präsentierten “Umfragen” und verzerrten Stimmungsbilder eines Elmar Theveßen ebenso für die Tonne waren wie die von 2016, und tatsächlich Donald Trump erneut Präsident wird… oder ob am Ende doch Kamala Harris die Nase vorn hat. Einig werden sie sich am Ende alle sein, dass spätestens bei der nächsten US-Wahl endlich die Deutschen mitstimmen dürfen – damit auch ein moralisch einwandfreies Ergebnis zustande kommt.