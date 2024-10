Der defekte Staat: Die Massenmigration legt Deutschland in allen Bereichen lahm

Inzwischen gibt es praktisch keinen Lebens- und Alltagsbereich mehr in Deutschland, der nicht unter den Folgen der Massenmigration und einer völlig pervertierten und aus dem Ruder gelaufenenen Asylpolitik massiv leidet oder zusammenzubrechen droht. Gemeinden fehlt das Geld zur Bewältigung ihrer originären Ausgaben – mit fatalen Folgen für Schulen, Verkehrsinfrastruktur, Kulturpolitik und Sanitärwesen. Die Gesundheitspolitik kollabiert., infolge mehrheitlich von Ausländern ausgenutzten Sozialsystemen wie dem Bürgergeld explodieren die Krankenkassenbeiträge. Die öffentliche Sicherheit gerät aus den Fugen. Der Wohnungsmarkt kollabiert und zugleich wuchern die Mietpreise, weil der Staat als mit Abstand größter Nachfrager allen verfügbaren Wohnraum für die Unterbringung von sogenannten Flüchtlingen, subsidiär Schutzsuchenden, über einer Million Ukrainer und hunderttausenden jährlich im Zuge des Familiennachzugs unter dem öffentlichen Radar ins Land geholten Personen benötigt und wegmietet – was die Preise für den verbleibenden Rest an Wohnungen in die Höhe treibt und inzwischen sogar zur Unterbringung von Studenten in Turnhallen führt. Eine Heerschar von Beamten, Staatbediensteten und öffentlich gemästeten NGOs als Asylprofiteuren ist hauptberuflich mit der mehr schlechten als rechten Verwaltung des von Angela Merkel vor neun Jahren losgetretenen großen Zerstörungswerks befasst.

Ganz so, wie eine schwere Infektion dem Patienten alle Kräfte raubt und alle verfügbare Energien des Körpers beansprucht, um die Krankheitserreger zu bekämpfen oder irgendwie in Schach zu halten, ohne darüberhinaus zu irgendeiner sonstigen Leistung mehr imstande zu sein, so liegt Deutschland im Fieberwahn darnieder und versucht, den Folgen seiner Migrationskrankheit Herr zu werden – was allerdings aussichtslos ist, solange die Wunden weiter sperrangelweit geöffnet sind und weitere Infektionskeime ungehindert nachströmen (diesbezüglich ein Hinweis: Mit diesem zugegebenermaßen biologistischen Bild sollen nicht etwa einzelne Zuwanderer mit Erregern oder schädlichen Eindringlingen gleichgesetzt werden, sondern der Zustand eines Organismus verdeutlich werden, der infolge einer krankhaften Belastung nicht mehr normal funktionieren kann und dessen Bestandteile nicht mehr die ihnen eigentlich zugedachten Aufgaben erfüllen können!).

60 Prozent aller Verwaltungsverfahren betreffen Migration und Asyl

Zu den Kompartimenten des deutschen Gemeinwesens, die längst nicht mehr ihre eigentlichen Aufgaben erfüllen können, gehören aber nicht nur Ämter und Behörden, sondern zunehmend auch die Justiz, die dadurch dysfunktional wird. Überall im Land sind Anklagebehörden und Richter ebenso wie die Polizeibehörden mit Problemen befasst, die es ohne die Problemmigration kulturfremder und überproportional krimineller Subjekte gar nicht gäbe. Besonders drastisch zeigt sich dies in der Hauptstadt: Laut einem Bericht der „Berliner Zeitung“ betreffen mittlerweile 60 Prozent der Fälle, mit denen sich das Berliner Verwaltungsgericht – übrigens das größte Gericht Deutschland – herumschlagen muss, nur die Themenbereiche Migration und Asyl. Angesichts der völligen Realitätsfremde des dauermissbrauchten deutschen Asylrechts ist dies nur folgerichtig – denn die linksgrün-ideologische Politik der faktischen Bevölkerungssubstitution hat alles dafür getan, um Verwaltungsakte und rechtskräftige Urteile zu sabotieren.

So kann ein Asylbewerber beispielsweise bis zu acht Mal (!) Einspruch einlegen, bis ein Antrag endgültig abgelehnt wird. Wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) dann einen Asylantrag ablehnt, kann der Migrant dagegen vor dem Verwaltungsgericht klagen. Wenn dieses ebenfalls ablehnt, kommt das Oberverwaltungsgericht als nächste Instanz. Sofern die Ablehnung auch dort bestätigt wird, kann er sich bei der Landesregierung dann noch als „Härtefall“ melden. Und wenn das immer noch nicht hilft, kann einfach ein neuer Asylantrag gestellt werden – und der ganze Irrwitz beginnt von vorne. Doch auch wenn der zweite Anlauf fehlschlägt, kann immer noch auf „subsidiären Schutz“ oder auf “Abschiebeschutz” geklagt werden – wofür die Bundesregierung auch noch einen Anwalt auf Kosten der Steuerzahler zur Verfügung stellt. Und während dieser ganzen Zeit erhalten die teilweise zigfach abgelehnten Asylbewerber Sozialhilfe, genießen volle Freizügigkeit und faktische Straflosigkeit bei Vergehen – infolge einer nicht minder überlasteten Strafjustiz. Und sollte dann tatsächlich einmal eine Abschiebung angeordnet werden, genügen Nichterscheinen oder Verweigerung per Sprechakt, um von der Bundespolizei wieder in Ruhe gelassen zu werden. Angesichts eines derart absurden Rechtsweges ist es also kein Wunder, dass die Gerichte vor dem Kollaps stehen. Das alles ist kein Web- oder Konstruktionsfehler, sondern hat Methode – und wie gesagt nur ein Beispiel dafür, wie der Migrationswahnsinn das ganze Land lahmlegt und ruiniert.

Eine monströse Lüge

Die Justiz wird nicht nur mit den Asylverfahren überschwemmt, sondern auch mit den zahllosen Migrantenverbrechen, hinzu kommen die Verfahrenskosten, Dolmetscher, Jugend- und Amtshilfe, psychologische Betreuung, die Kosten für Haft oder temporäre Sicherheitsverwahrung, und viele mehr. Kommunen müssen Milliarden, die sie nicht haben, in die Unterbringung von Migranten stecken, die größtenteils kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, Schwimmbäder müssen sich absichern, bis sie teilweise wie militärische Sperrzonen aussehen. Aus Angst vor migrantischen Übergriffen meiden immer mehr Deutsche die Innenstädte, was wiederum zulasten der Wirtschaft geht. Und so geht es immer weiter und weiter. Es gibt schlicht keinen Bereich der Gesellschaft mehr, der nicht irgendwie von der Massenmigration negativ betroffen ist. All das, was man den Deutschen seit einem Jahrzehnt erzählt hat – weltweit würde die Anerkennung der “Menschlichkeit” der deutschen Politik Früchte tragen, Deutschland löse genial sein demographisches Problem, schaffe ein Integrationswunder, importiere sich Fachkräfte oder entwickele sich zu einer immer bunteren und weltoffeneren Gesellschaft, ist nicht nur vollumfänglich gescheitert; es war von Beginn an eine monströse Lüge.

Quantität statt Qualität in der Zuwanderung, der zunehmende Verzicht auf Selektion und Integrationsdruck, die Duldung von Parallelmilieus und vor allem die Stigmatisierung und Kriminalisierung jeglicher Zuwanderungskritik haben die Zustände geschaffen, die wir heute vorfinden – und die erst die zarten Anfänge sind. Der Schlussakkord wird im Vergleich dazu katastrophal werden und dann war es das mit Deutschland. Und das alles nur, weil eine verrückt gewordene, destruktive Politik von verblendeten nationalmasochistischen Ideologen dem eigenen Volk sinnlose Lasten aufbürdet, unzählige Tote und Gewaltopfer verursacht, Sozial- und Rechtsstaat zerstört, das Volksvermögen für die Alimentierung des Auslands oder von Ausländern ohne Rücksicht auf deutsche Interessen veruntreut, den gesellschaftlichen Frieden zerstört und die verbleibende deutsche Restbevölkeurng gegeneinander aufhetzt, um deren geschlossenes Aufbegehren gegen den eigenen unvermeidlichen Untergang zu untergraben. Was diesem Land angetan wurde und weiter wird, ist historisch völlig beispiellos.